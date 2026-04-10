Artık büyük hayalinden neredeyse vazgeçmiş durumda! DFB yıldızı, Dünya Kupası kadrosuna seçilme şansından "çok uzak"

Ter Stegen, İsviçreli TV kanalı TV3'e verdiği demeçte iyileşme sürecinin "iyi" gittiğini belirterek, "Normal bir hayat sürüyorum, kendimi iyi hissediyorum ve daha rahat hareket edebiliyorum" diye ekledi. Ancak 33 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'na katılma şansının artık çok yüksek olmadığını düşünüyor. "Şu anda bundan çok uzağım. Kendimi oldukça iyi hissediyorum ve sağlıklı kalabilmem için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

Bununla birlikte ter Stegen, "hiçbir şeyi zorlamak istemiyorum, çünkü sağlık en önemli şey. Ancak Dünya Kupası'nda yer almak ve bu deneyimi yaşamak, eşsiz bir istek" dedi. Ancak bu arzunun gerçekleşmesi son derece düşük bir ihtimal, kendisi de şöyle belirtti: "Sezon sonunda başarabilecek miyim göreceğiz, ama zor. Normalde bu tür bir sakatlıkta bir süre sahalardan uzak kalırsınız."