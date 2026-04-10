Artık büyük hayalinden neredeyse vazgeçmiş durumda! DFB yıldızı, Dünya Kupası kadrosuna seçilme şansından "çok uzak"

Kış transfer döneminde FC Barcelona'dan Girona'ya transfer olduktan sonra sol uyluk kasında bir sakatlık geçiren ve bu nedenle ameliyat bile olan kaleci, şimdi iyileşme sürecine dair ayrıntıları paylaştı.
Ter Stegen, İsviçreli TV kanalı TV3'e verdiği demeçte iyileşme sürecinin "iyi" gittiğini belirterek, "Normal bir hayat sürüyorum, kendimi iyi hissediyorum ve daha rahat hareket edebiliyorum" diye ekledi. Ancak 33 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'na katılma şansının artık çok yüksek olmadığını düşünüyor. "Şu anda bundan çok uzağım. Kendimi oldukça iyi hissediyorum ve sağlıklı kalabilmem için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."
Bununla birlikte ter Stegen, "hiçbir şeyi zorlamak istemiyorum, çünkü sağlık en önemli şey. Ancak Dünya Kupası'nda yer almak ve bu deneyimi yaşamak, eşsiz bir istek" dedi. Ancak bu arzunun gerçekleşmesi son derece düşük bir ihtimal, kendisi de şöyle belirtti: "Sezon sonunda başarabilecek miyim göreceğiz, ama zor. Normalde bu tür bir sakatlıkta bir süre sahalardan uzak kalırsınız."
Şanssız ter Stegen yeni birinci kaleci olacaktı
Ter Stegen, yıllar öncesinden beri Alman milli takımının bir numaralı kalecisi Manuel Neuer'in mantıklı halefi olarak görülüyordu. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann da onu resmi olarak bu göreve seçmişti; ancak sırt ameliyatı da dahil olmak üzere yaşadığı bir dizi sağlık sorunu onu defalarca geriye attı ve geçen yaz Barça'daki as kaleci pozisyonunu da kaybetti. Onun yerine yeni transfer Joan Garcia bu görevi aldı ve bunun üzerine ter Stegen'in ayrılışıyla ilgili uzun süren bir tartışma başladı. Bu arada, Katalan kulübünün sakatlık raporunu İspanya Ligi Tıp Komisyonu'na iletmek için ihtiyaç duyduğu onay belgesini ilk başta imzalamadığı için kaptanlık görevini bile kaybetti. Bu imza sayesinde Barça, maaşının yüzde 80'ini yeni oyuncuların transferi için kullanabilirdi.
Maç tecrübesi kazanmak için, ilk yarıdan sonra başka bir kulübe katılarak Girona'ya gitti. Orada ter Stegen, yeniden sakatlanana kadar iyi performanslarıyla dikkat çekti. Mart sonunda Nagelsmann, kadroda yer alma şansının "çok, çok düşük" olduğunu belirtmişti. Alman kaleciliğini büyük olasılıkla TSG Hoffenheim'dan Oliver Baumann üstlenecek. İkinci kaleci olarak ise VfB Stuttgart'tan Alexander Nübel turnuvaya katılacak gibi görünüyor.
Nagelsmann'ın kaleci seçiminde zorlu karar: Baumann ve Nübel ilk 11'de
Buna karşılık, Nagelsmann'ın kadrosundaki üçüncü ve son kaleci pozisyonunu kimin alacağı ise belirsizliğini koruyor. Mart ayı kampı için ilk olarak FC Bayern München'den Jonas Urbig aday gösterilmişti, ancak Urbig sakatlığı nedeniyle katılımdan vazgeçti. Onun yerine FC Augsburg'dan Finn Dahmen seçildi.
Bu arada, son olarak Real Madrid ile oynanan çeyrek final ilk maçında Alman rekortmen takımında bir kez daha parlayan Manuel Neuer'in geri dönüşü için çağrılar devam ediyor. Konuyla ilgili olarak kendisine sorulan soruya, tecrübeli kaleci "bu konuyu açmak istemediğini" söyledi. 40 yaşındaki kaleci, geri dönüşüyle ilgili defalarca yaptığı yalanlamaya bir kez daha atıfta bulunarak, "Söyleyeceklerimi söyledim ve şimdi FC Bayern'e odaklanıyorum" dedi.