AFP
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'Artık bunun hakkında konuşmanın zamanı' - Harry Kane, Bayern Münih'le sözleşme uzatma görüşmelerine kapıyı araladı
Kane, Allianz Arena'da kalma niyetinin sinyalini verdi
Kane, yeni sözleşmeyle ilgili resmi görüşmelerin başlamak üzere olduğunu doğrulayarak Bayern Münih yönetimine net bir mesaj gönderdi. Tottenham Hotspur'dan gelişinden bu yana takımın tartışmasız sembol ismi haline gelen 33 yaşındaki golcünün mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor, ancak artık daha uzun vadeyi düşünmeye hazır.
Dünya Kupası sonrası tatilinden dönen forvet, Almanya'daki geleceğini güvence altına almak için kulüp yetkilileriyle masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti. Golcü oyuncu, zamanlamanın iki tarafın da vizyonunu örtüştürmesi açısından doğru olduğunu vurgulayarak durumu açık sözlülükle değerlendirdi. AZ'ye göre Kane pazartesi günü, "Sözleşmemde yalnızca bir yılım kaldı, bu yüzden artık bunu konuşmanın zamanı geldi" dedi.
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Müzakereler etrafında rahat bir atmosfer
Dünyanın en elit golcülerinden birini takımda tutmanın yüksek riskleri söz konusu olsa da, oyuncu ile kulüp arasındaki hava dikkat çekici şekilde sakinliğini koruyor. Kane, Bayern'de şu ana kadar kupalarla dolu bir dönem geçirdi; iki Bundesliga şampiyonluğu ve bir DFB-Pokal kazandı. Mevcut teknik yönetim altındaki sportif gidişattan da memnun görünüyor.
İngiltere milli oyuncusu, bu kritik görüşmelerin takviminin temsilcileri ile Bayern yönetim kurulu arasında ana hatlarıyla zaten kararlaştırıldığını açıkladı. Yaklaşan sürece dair daha fazla ayrıntı veren Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatma konusunda "çok rahat" olduğunu söyledi ve diyaloğun ertelenmeyeceğini belirtti.
"Bunu gelecek hafta ya da ondan sonraki hafta konuşacağız. Her iki taraf da çok rahat" diye ekledi ve uzatma şartlarının, yeni sezon en yoğun dönemine girmeden önce netleşebileceğini ima etti.
Akıl almaz rakamlar sözleşme uzatma isteğini körüklüyor
Kane'i sahadaki benzeri görülmemiş etkisi nedeniyle Bayern'in daha uzun süreli bir sözleşmeyle takımda tutmak istemesi sürpriz değil. Tecrübeli golcü, sadece 51 maçta 61 gol atarak birçok kulüp ve lig rekorunu yerle bir eden bir gol oranını korudu ve Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından kulübün üstünlüğünü sürdürmesini sağladı.
Yaklaşan görüşmelerdeki olası pürüz noktasının, yeni anlaşmanın süresine ilişkin olduğu belirtiliyor. Kulüp, sözleşmenin 2029'a mı yoksa 2030'a mı kadar uzatılması gerektiğini değerlendiriyor; böylece Kane, yaklaşık 37 yaşına kadar Allianz Arena'da kalmış olacak.
- Getty Images
Kadro derinliği ve gelecek planlaması
Kane’in imzasını almak Max Eberl ve transfer ekibinin bir numaralı önceliği olsa da kulüp, gol yükünün yalnızca onun omuzlarına binmemesi için de çalışıyor. 30’lu yaşlarının ortalarındaki bir santrforun fiziksel gereksinimleri nedeniyle Bayern, yıldız oyuncusuna yurt içi ve Avrupa’daki mücadeleler boyunca dinlenme fırsatı tanıyacak yüksek kaliteli bir destek arıyor.
Kulüp daha önce transfer dönemindeki büyük işlerinin tamamlandığını öne sürmüştü, ancak uzman bir yedek ihtiyacı kulüp içindeki tartışma konularından biri olmayı sürdürüyor. Serge Gnabry gibi kulüp içi çözümler bulunsa da yönetim kurulu, tarihi bir üçleme hedefi için Kane’in formunu korumanın kilit önem taşıdığının farkında.
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