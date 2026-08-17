Dünyanın en elit golcülerinden birini takımda tutmanın yüksek riskleri söz konusu olsa da, oyuncu ile kulüp arasındaki hava dikkat çekici şekilde sakinliğini koruyor. Kane, Bayern'de şu ana kadar kupalarla dolu bir dönem geçirdi; iki Bundesliga şampiyonluğu ve bir DFB-Pokal kazandı. Mevcut teknik yönetim altındaki sportif gidişattan da memnun görünüyor.

İngiltere milli oyuncusu, bu kritik görüşmelerin takviminin temsilcileri ile Bayern yönetim kurulu arasında ana hatlarıyla zaten kararlaştırıldığını açıkladı. Yaklaşan sürece dair daha fazla ayrıntı veren Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatma konusunda "çok rahat" olduğunu söyledi ve diyaloğun ertelenmeyeceğini belirtti.

"Bunu gelecek hafta ya da ondan sonraki hafta konuşacağız. Her iki taraf da çok rahat" diye ekledi ve uzatma şartlarının, yeni sezon en yoğun dönemine girmeden önce netleşebileceğini ima etti.