"Artık bunu hallettik" - Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Premier Lig'deki "büyük maçlarda başarısız" etiketinden kurtularak Arsenal'in "bir yükten kurtulduğunu" söyledi
Arteta zaferi değerlendiriyor
MARCA'ya verdiği röportajda Arteta, bu hafta sonu Budapeşte'de oynanacak tarihi Avrupa karşılaşması öncesinde takımının lig şampiyonluğunu değerlendirdi. Teknik direktör, kulübe 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandırmasının ardından bu sezonki başarılarından son derece mutlu ve gururlu görünüyordu. Yıllarca kıl payı kaçırılan şampiyonlukların ardından Arteta, en önemli görevinin oyuncularının kendilerinden şüphe duydukları dönemlerde onlara bir şampiyonluk inancı aşılamak olduğunu açıkladı.
Psikolojik yük tamamen ortadan kalktı
Yeni İngiliz şampiyonu, final maçına çıkmadan önce bu yurt içi başarının kulübün zihniyetini ne kadar değiştirdiğini vurguladı. Arteta, eskiden “kaybeden takım” olarak bilinen imajlarından kurtulmanın verdiği rahatlamayı anlatırken şunları söyledi: “Bir sevinç ve rahatlama hissi var, bir yükten kurtulmuşuz gibi. ‘Artık başardık’ diyebiliyoruz. Ve bunu şimdi bir duygu, umut ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanma arzusu dalgası olarak kullanmalıyız.”
Şimdiye kadar başardıkları şeylerin en güzel yönü sorulduğunda, teknik direktör şunları ekledi: “Yolculuk. Bunu değerli insanlarla başardık. Bazen kendimi savunmasız hissettim ve bunu başarabilecek miyim diye merak ettim. ‘Bunu yönetmek için doğru kişi ben miyim?’ Ve bunu başarana kadar cevabı bilemezsiniz. Bunu birlikte başardık.”
Taktiksel gelişmeler sonuç getiriyor
Yarı finalde Atlético Madrid'i mağlup ettikten sonra daha defansif bir yaklaşım sergilediği yönündeki son eleştirilere yanıt veren Arteta, ciddi bir sakatlık krizinin ortasında sergilediği uyum yeteneğini savundu.
Taktiksel esnekliğini açıklayan Arteta, şunları söyledi: “Tüm görüşlere saygı duyuyorum ve sonra bunlarla ne yapacağınıza karar vermelisiniz: onlara önem vermek, bir kenara atmak, hatıra olarak saklamak, yakmak, kullanmak ve işinize yaramasını sağlamak... Her şeye yer var.
"Benim işim, bir şeyin kazanmamız için yeterli olmaması durumunda tatmin olmamaktır. Benim işim, nihayetinde kazanmak için başka yollar bulmak, yenilik yapmak, öncekinden farklı yaklaşımlar bulmaktır. Ve biz de tüm bu zaman boyunca bunu yaptık.
"Yaşadığımız sakatlıklar göz önüne alındığında, her şeyin bir zamanı vardır. Bu sakatlıkları bir makineye girip Premier Lig'i kazanma ihtimalini sorsaydım, bana %2 derlerdi. Ve ben bununla yetinmeyecektim. Kaynaklarımız ve niteliklerimizle, üzerimize yüklenen taleplerle oynadığımız 60'a yakın maçta aynı derecede rekabetçi olabilmek için başka yollar bulmak zorundaydık."
Arsenal, tarihi çifte kupayı hedefliyor
Arsenal, Cumartesi günü son şampiyon PSG ile tarihi bir karşılaşmaya çıkacak ve Avrupa'da yenilgisiz bir sezonu tamamlamayı hedefliyor. Bir galibiyet, kupayı ilk kez Kuzey Londra'ya getirecek ve olağanüstü bir ulusal ve kıtasal çifte zaferi kesinleştirecek. Ancak takım, Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid'den sonra şampiyonluğunu koruyan ikinci kulüp olmayı hedefleyen Luis Enrique'nin yönetimindeki son şampiyon karşısında zorlu bir sınava çıkacak.