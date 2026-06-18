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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Artık bir katma değer sağlamıyor ve hiçbir şey başaramayacağız"... Portekiz basını Ronaldo'yu sert bir şekilde eleştiriyor

C. Ronaldo
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
Portekiz
Kongo - Kinşasa
ABD

Don, büyük turnuvalarda hayal kırıklığı yaratan performansını sürdürmesi üzerine eleştirilerin hedefinde

Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalmasının ardından Cristiano Ronaldo, Portekiz basını tarafından geniş çapta eleştirildi.

Portekiz kaptanı, 41 yaşında Dünya Kupası'nda maça başlayan en yaşlı saha oyuncusu olarak tarihe geçse de, sahadaki performansı, hem kendisinin hem de milli takımın genel performansına yönelik eleştirileri önlemeye yetmedi.

Ronaldo, maç boyunca gol atamadan sahada kaldı ve büyük turnuvalarda üst üste 10 maçtır gol atamama serisini sürdürdü.

Ayrıca Ronaldo, ikinci yarıda iki net fırsatı kaçırdı ve hücumda etkili bir iz bırakamadı; bu durum, eskisi gibi oyunun gidişatını etkileyemediği yönündeki eleştirilere yol açtı.

  • Portekiz gazeteleri: Portekiz bu şekilde başarılı olamaz

    "A Bola" gazetesi, manşetinde "İşler böyle yürümez" başlığı altında Ronaldo'nun fotoğrafına yer verdi ve milli takım kaptanının maç boyunca sahada kaldığı süre boyunca alışılmadık bir şekilde iki gol fırsatını kaçırdığını belirtti.

    "Record" gazetesi ise benzer bir başlık seçti: "Bu şekilde Portekiz hiçbir şey başaramaz." Gazete, Ronaldo'nun João Neves, Vitinha ve Bruno Fernandes ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı kullanarak, milli takımın turnuvadaki ilk maçında yaşanan toplu hayal kırıklığına işaret etti.

    Gazete haberinde, Ronaldo’nun da takımın geri kalanı gibi ilhamdan yoksun olduğunu ve maçta en iyi performansını sergileyemediğini ekledi.

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  • "Maçın dışında" ve "üzücü bir performans"

    "O Jogo" gazetesi ise Portekiz'in performansını turnuvanın başlangıcında bir "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve Ronaldo ile takım arkadaşlarının Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı karşısında sönük bir performans sergilediğini vurguladı.

    Gazete, Suudi Al-Nassr takımının forvetinin maçın bitiş düdüğünün ardından doğrudan soyunma odasına gittiğini, ancak daha sonra maçı değerlendirmek üzere geri döndüğünü ve maç sırasında hiçbir şeyi boşa harcamadığını vurguladığını belirtti.

    Ayrıca “Correio da Manhã” gazetesi, “Houston… Birkaç sorunumuz var” başlığıyla milli takımın mevcut durumuyla alay etti ve Portekiz milli takımının en önemli simgesi olarak Ronaldo’yu manşete taşıdı.

  • Sert eleştiriler

    "Diario de Noticias" gazetesi, Ronaldo'nun Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin savunma oyuncuları arasında uzun süre izole kaldığını ve takım arkadaşlarının ona ceza sahası içinde pas veremediğini, bunun da hücumdaki tehlikesini büyük ölçüde azalttığını belirtti.

    Buna karşılık, “Jornal de Notícias” gazetesi daha sert bir tavır sergiledi ve João Cancelo, João Neves ile Pedro Neto’nun milli takımın sergilediği “son derece mütevazı performans”tan kurtulan az sayıdaki isimler olduğunu vurgulayarak, Ronaldo’nun hayal kırıklığı yaratan performans sergileyen oyuncular arasında yer aldığını belirtti.

  • "Artık bir katma değer değil"

    Eleştiriler gazetelerle sınırlı kalmadı; “Sik Noticias” kanalı daha da ileri giderek Ronaldo’nun Portekiz milli takımı için “artık bir katma değer oluşturmadığını” öne sürdü.

    Ayrıca, bazı taraftarlar sosyal medya üzerinden Portekizli kaptanın performansından duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiler; bu platformlarda alaycı videolar ve fotoğraflar yayıldı. Bunların arasında, annesinin kolundan tutarak ona “Hadi, eve dön oğlum” dediği bir fotomontaj da yer alıyordu.

  • Roberto Martínez üzerindeki baskı giderek artıyor

    Eleştirilerin hedefi sadece Ronaldo değildi; İspanyol teknik direktör Roberto Martínez de milli takımın performansı ve maçın sonucu nedeniyle benzer bir saldırıya maruz kaldı.

    Maçın ardından kaptanını savunmasına rağmen, Özbekistan milli takımıyla oynanacak bir sonraki karşılaşmada hangi kadroya güveneceği konusunda tartışmalar giderek kızışıyor. Ronaldo'nun ilk 11'de yer almaya devam edip etmeyeceği ya da teknik direktörün forvet hattında farklı seçeneklere yönelip yönelmeyeceği konusunda sorular artıyor.

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