"Artık bir katma değer sağlamıyor ve hiçbir şey başaramayacağız"... Portekiz basını Ronaldo'yu sert bir şekilde eleştiriyor

Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalmasının ardından Cristiano Ronaldo, Portekiz basını tarafından geniş çapta eleştirildi.

Portekiz kaptanı, 41 yaşında Dünya Kupası'nda maça başlayan en yaşlı saha oyuncusu olarak tarihe geçse de, sahadaki performansı, hem kendisinin hem de milli takımın genel performansına yönelik eleştirileri önlemeye yetmedi.

Ronaldo, maç boyunca gol atamadan sahada kaldı ve büyük turnuvalarda üst üste 10 maçtır gol atamama serisini sürdürdü.

Ayrıca Ronaldo, ikinci yarıda iki net fırsatı kaçırdı ve hücumda etkili bir iz bırakamadı; bu durum, eskisi gibi oyunun gidişatını etkileyemediği yönündeki eleştirilere yol açtı.