"Artık benim elimde değil" - Dominik Szoboszlai, Liverpool'daki sözleşme durumuyla ilgili endişe verici bir açıklama yaptı
Red Star'ın sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi
Szoboszlai, Anfield’da yeni bir sözleşme konusunda ilerleme kaydedilmediğini kabul etti. Macaristan milli takım oyuncusunun, 2028’de sona erecek mevcut sözleşmesinin süresinden şu anda iki yıldan biraz fazla bir süre kaldı. Takım için ne kadar önemli olmasına rağmen, 25 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunun son aşamasında görüşmelerin beklendiği gibi ilerlemediğini açıkladı.
Szoboszlai, Pazar günü Everton'a karşı 2-1'lik dramatik bir galibiyetle sonuçlanan Merseyside derbisinin ardından gazetecilere, "Gerçek bir ilerleme olmadı, bu yüzden sözleşme durumumla ilgili yeni bir şey söyleyemem" dedi. "Önümüzde çok maç var ve ben buna odaklanıyorum. Bildiğiniz gibi, sözleşmem 2028'de sona eriyor, bu yüzden her gün, her hafta hazırım, sonra ne olacağını göreceğiz."
Anfield'ın geleceğine dair endişe verici açıklama
Orta saha oyuncusu, kulübe ve çevre topluma olan bağlılığını hemen yinelese de, geleceğini güvence altına alma yetkisinin artık Liverpool yönetimine ait olduğunu ima etti. Yaptığı açıklamalar, oyuncunun beklentileri ile kulübün mevcut teklifi arasında bir uçurum olduğunu ya da belki de Kırmızılar’ın bir geçiş döneminden geçmesi nedeniyle müzakere sürecinde bir gecikme yaşandığını gösteriyor.
"Elbette kendimi uzun vadede burada görüyorum, ancak bu artık benim elimde değil," diye ekleyerek topu tamamen kulübün sahasına attı. "Burada olmayı seviyorum. Taraftarları seviyorum. Ailem mutlu. Tamamen rahatım. Önümüzde beş maç var. Sonra dinleneceğim - milli takım arası bittikten sonra uzun bir dinlenme. O zaman göreceğiz."
Kop ile ilişkilerin düzeltilmesi
Sözleşme konusundaki belirsizlik, Szoboszlai’nin büyük yankı uyandıran bir tartışmanın ardından taraftarlarla zorlu bir ilişki yaşamak zorunda kalmasından sadece birkaç hafta sonra ortaya çıktı. Orta saha oyuncusu, Manchester City’ye karşı alınan ağır yenilgi sırasında yaşanan hararetli tartışmanın ardından taraftarlara doğrudan bir özür dilemek zorunda kalmıştı. Taraftarlara omuz silkme hareketi yaptığı o olay, artık geride kalmış görünüyor; oyuncu, kulübün ilk beş hedefine odaklanmış durumda.
Saha dışındaki dikkat dağınıklığına rağmen, sahadaki performansı yadsınamaz. Kulüp için zorlu bir sezonun ortasında, Macar oyuncu tüm turnuvalarda 48 maçta 12 gol ve 9 asistle takımın en önemli ismi oldu. Son katkısı, Everton karşısında Virgil van Dijk'ın 100. dakikada attığı galibiyet golü için kritik köşe vuruşunu yapmasıydı. Bu gol, Liverpool'un altıncı sıradaki Chelsea'ye karşı avantajını 7 puana çıkardı.
Artık tek hedef ilk beşte yer almak
Merseyside derbisindeki heyecan verici galibiyetin takıma çok ihtiyaç duyulan bir moral desteği sağlamasının ardından, Szoboszlai ve Liverpool artık tüm dikkatlerini Avrupa'daki geleceklerini garantilemeye yöneltiyor. Kırmızılar tüm turnuvalardan elenmiş durumda olduğundan, tek hedefleri gelecek yılki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Premier Lig'i ilk beş içinde bitirmek.
Szoboszlai, derbi galibiyeti hakkında "Harika bir duyguydu" dedi. "Dün duran toplar üzerinde çalıştık. Ben sadece topu ortaladım ve Virgil ile Ibou'nun (Konate) golü atmasını umdum. Böyle bir derbiyi son saniyede kazanmak, daha fazlasını isteyemezdik. Birbirimiz için mutluyuz ama aynı zamanda taraftarlar için de mutluyuz çünkü bunun onlar için ne anlama geldiğini biliyoruz. Bir galibiyet her zaman havayı değiştirir ama ayaklarımızı yere basmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeliyiz."