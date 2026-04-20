"Artık benim elimde değil" - Dominik Szoboszlai, Liverpool'daki sözleşme durumuyla ilgili endişe verici bir açıklama yaptı

Szoboszlai, Anfield’da yeni bir sözleşme konusunda ilerleme kaydedilmediğini kabul etti. Macaristan milli takım oyuncusunun, 2028’de sona erecek mevcut sözleşmesinin süresinden şu anda iki yıldan biraz fazla bir süre kaldı. Takım için ne kadar önemli olmasına rağmen, 25 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunun son aşamasında görüşmelerin beklendiği gibi ilerlemediğini açıkladı.

Szoboszlai, Pazar günü Everton'a karşı 2-1'lik dramatik bir galibiyetle sonuçlanan Merseyside derbisinin ardından gazetecilere, "Gerçek bir ilerleme olmadı, bu yüzden sözleşme durumumla ilgili yeni bir şey söyleyemem" dedi. "Önümüzde çok maç var ve ben buna odaklanıyorum. Bildiğiniz gibi, sözleşmem 2028'de sona eriyor, bu yüzden her gün, her hafta hazırım, sonra ne olacağını göreceğiz."