"Artık beni ikna edebilecek kimse yok; ne Uli Hoeneß, ne Herbert Hainer, ne de Josep Bartomeu (FC Barcelona'nın eski başkanı, ed.)," dedi 76 yaşındaki sporcu SZ'ye verdiği röportajda: "Harika zamanlar geçirdim."
"Artık beni ikna edebilecek kimse yok, ne Uli Hoeneß ne de Herbert Hainer": Başarılı teknik direktör teklifleri geri çeviriyor - ancak FC Bayern'de kalmak istiyor
Kariyerini sonlandırmadan önce Pesic, hafta sonu şampiyon FC Bayern ile birlikte Basketbol Bundesliga (BBL) playofflarına son bir kez daha çıkacak. Aralık ayında, Münih ekibinde dünya şampiyonu koçu Gordon Herbert’in yerine geçmişti. İlk görev süresinin (2012-2016) ardından bu görevi ikinci kez üstlenmek doğru bir karardı; “aksi takdirde, bunu yapmam gerekip gerekmediğini hep kendime sorup dururdum”. Şampiyonluk yarışında Bayern favori olsa da, "ancak edindiğimiz deneyimlere dayanarak şunu söyleyebilirim: Bu çok zor olacak" diyor Pesic.
İleri yaşında hala bu işi yapabilmesinin nedeni, sabit rutinleri de var. "Uçağa bindiğimde otururum, kitap okurum, kafamı boşaltırım. Varıştan sonra doğrudan otele gider ve uyurum," diyen Pesic, "Sonra antrenman, toplantı, maç, tekrar otele, uyku, hepsi rutin." Bunun yanı sıra "haftada iki, üç kez spor salonuna gidiyor, bisiklete biniyor" olduğunu da ekledi.
Pesic, kulüpte başka bir görevde kalmak istiyor
Pesic 40 yılı aşkın süredir saha kenarında yer alıyor; Sırp asıllı teknik adamın görüşüne göre, bu sektör o zamandan beri büyük ölçüde değişti. "Bence bugün antrenörlerin gücü eskisi kadar değil. Etkileri azaldı, birçok kişi bir kulüpte başarıya ortak olmak istiyor. Kişi bir anda övülür, ama aynı hızla da bir kenara atılır," diyor Pesic: "Elit spor, eskisine göre çok daha fazla şov ve iş haline geldi, ancak Avrupa'da henüz ABD'deki kadar değil."
Kulüpte başka bir görevde kalmak istiyor. "Bayern Başkanı Herbert Hainer ile konuştum, sanırım benim için bir görev bulacağız," diyor Pesic.