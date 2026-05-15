"Artık beni ikna edebilecek kimse yok, ne Uli Hoeneß ne de Herbert Hainer": Başarılı teknik direktör teklifleri geri çeviriyor - ancak FC Bayern'de kalmak istiyor

Kariyerini sonlandırmadan önce Pesic, hafta sonu şampiyon FC Bayern ile birlikte Basketbol Bundesliga (BBL) playofflarına son bir kez daha çıkacak. Aralık ayında, Münih ekibinde dünya şampiyonu koçu Gordon Herbert’in yerine geçmişti. İlk görev süresinin (2012-2016) ardından bu görevi ikinci kez üstlenmek doğru bir karardı; “aksi takdirde, bunu yapmam gerekip gerekmediğini hep kendime sorup dururdum”. Şampiyonluk yarışında Bayern favori olsa da, "ancak edindiğimiz deneyimlere dayanarak şunu söyleyebilirim: Bu çok zor olacak" diyor Pesic.

İleri yaşında hala bu işi yapabilmesinin nedeni, sabit rutinleri de var. "Uçağa bindiğimde otururum, kitap okurum, kafamı boşaltırım. Varıştan sonra doğrudan otele gider ve uyurum," diyen Pesic, "Sonra antrenman, toplantı, maç, tekrar otele, uyku, hepsi rutin." Bunun yanı sıra "haftada iki, üç kez spor salonuna gidiyor, bisiklete biniyor" olduğunu da ekledi.