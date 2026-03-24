Çeviri:
"Artık bambaşka bir teknik direktör" - Eski Premier Lig rakibi, Frank Lampard'ın üçüncü kez teknik direktörlük görevi için geri çağrılırsa Chelsea'de "harika bir iş çıkaracağını" iddia ediyor
Rosenior üzerindeki baskı artıyor
Chelsea’nin Everton’a karşı aldığı 3-0’lık ağır Premier Lig yenilgisinin ardından Stamford Bridge, bir kez daha teknik direktörlük spekülasyonlarının odak noktası haline geldi. Bu yenilgiyle Chelsea, ligin bitimine sadece yedi maç kala dördüncü sıradaki Aston Villa’nın altı puan gerisinde, altıncı sırada kaldı. Kulübün Şampiyonlar Ligi’ne katılma umutları pamuk ipliğine bağlıyken Rosenior yoğun bir inceleme altında bulunurken, Lampard’ın Coventry’deki mevcut görevinde popülaritesi önemli ölçüde artıyor. 47 yaşındaki teknik adam, Sky Blues'u şampiyonluğa ve Premier Lig'e yükselmeye çok yakın bir noktada bulunuyor. Takım, zirvede 9 puan farkla lider durumda.
Butt, Lampard'ı öneriyor
Eski Manchester United orta saha oyuncusu Butt, Rosenior'un görevden alınması durumunda Chelsea yönetiminin Lampard'ın sansasyonel bir dönüşünü değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor. "The Good, The Bad and The Football" podcast'inde konuşan Butt, Lampard'ın Stamford Bridge'deki ilk görev süresinin kendi kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle aksadığını savundu. Butt, Coventry'de edindiği deneyimin, Blues taraftarlarıyla olan mevcut yakınlığıyla birleştiğinde, onu bu görev için şu anda çok daha hazırlıklı bir aday haline getirdiğini öne sürüyor.
Butt şunları söyledi: “Sizce Frank Lampard Coventry ile üst lige çıkarsa, Chelsea onu geri getirebilir mi? Bence ilk seferinde bu görevi çok erken aldı. Transfer yasağı vardı, bu yüzden çok sayıda genç oyuncu kullanmak zorunda kaldı. Bana göre Frank Lampard'ı Chelsea'nin başına geri getirmek aptalca bir hareket olmaz. Coventry'de harika bir iş çıkardı. Artık biraz daha deneyimli ve muhtemelen birkaç hata da yaptı. Artık tamamen farklı bir teknik direktör olacaktır. Daha iyi oyuncularla çalışmak onun için daha kolay olacak, teknik açıdan daha yetenekli oyunculara mesajlarını iletmesi daha kolay olacaktır. Bence harika bir iş çıkarır, gerçekten öyle düşünüyorum.”
İnişli çıkışlı bir geçmiş
Lampard’ın Chelsea teknik direktörlüğü 4 Temmuz 2019’da başladı; ancak üç yıllık bir sözleşme imzalamış olmasına rağmen, transfer yasağıyla şekillenen bir dönemin ardından 25 Ocak 2021’de görevinden alındı. Nisan 2023'te Graham Potter'ın kovulmasının ardından geçici teknik direktör olarak geri döndü, ancak bu ikinci görev süresinde kulüp rekor düzeyde düşük bir puan toplamına geriledi ve 1996'dan bu yana ilk kez ligin alt sıralarında yer aldı. Bu felaketle sonuçlanan kısa görev süresinde 11 maçta sadece %9'luk bir galibiyet oranı elde eden Lampard'ın Bridge'deki teknik direktörlük itibarı, Coventry'deki son taktiksel dirilişine kadar ciddi şekilde zedelendi.
Karar verici bir son dönem
Chelsea’nin ilk dörtte yer alma umutları, Rosenior’un Nisan ayında Man City, Man United ve Brighton ile oynayacağı zorlu Premier Lig maçlarını başarıyla atlatıp atlatamayacağına bağlı; ardından Mayıs ayında Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham ve Sunderland ile karşılaşacak. Lampard, Coventry ile Championship şampiyonluğunu garantilemeye odaklanmış olsa da, Blues bu zorlu son düzlükte Şampiyonlar Ligi potasına olan farkı kapatamazsa, kulübün efsanesinin romantik bir dönüşü için yükselen sesler giderek daha da güçlenecektir.