"Artık bambaşka bir teknik direktör" - Eski Premier Lig rakibi, Frank Lampard'ın üçüncü kez teknik direktörlük görevi için geri çağrılırsa Chelsea'de "harika bir iş çıkaracağını" iddia ediyor

Eski Manchester United orta saha oyuncusu Butt, Rosenior'un görevden alınması durumunda Chelsea yönetiminin Lampard'ın sansasyonel bir dönüşünü değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor. "The Good, The Bad and The Football" podcast'inde konuşan Butt, Lampard'ın Stamford Bridge'deki ilk görev süresinin kendi kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle aksadığını savundu. Butt, Coventry'de edindiği deneyimin, Blues taraftarlarıyla olan mevcut yakınlığıyla birleştiğinde, onu bu görev için şu anda çok daha hazırlıklı bir aday haline getirdiğini öne sürüyor.

Butt şunları söyledi: “Sizce Frank Lampard Coventry ile üst lige çıkarsa, Chelsea onu geri getirebilir mi? Bence ilk seferinde bu görevi çok erken aldı. Transfer yasağı vardı, bu yüzden çok sayıda genç oyuncu kullanmak zorunda kaldı. Bana göre Frank Lampard'ı Chelsea'nin başına geri getirmek aptalca bir hareket olmaz. Coventry'de harika bir iş çıkardı. Artık biraz daha deneyimli ve muhtemelen birkaç hata da yaptı. Artık tamamen farklı bir teknik direktör olacaktır. Daha iyi oyuncularla çalışmak onun için daha kolay olacak, teknik açıdan daha yetenekli oyunculara mesajlarını iletmesi daha kolay olacaktır. Bence harika bir iş çıkarır, gerçekten öyle düşünüyorum.”