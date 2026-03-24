Goal.com
Canlı
Coventry City v Preston North End - Sky Bet Championship
Adhe Makayasa

Çeviri:

"Artık bambaşka bir teknik direktör" - Eski Premier Lig rakibi, Frank Lampard'ın üçüncü kez teknik direktörlük görevi için geri çağrılırsa Chelsea'de "harika bir iş çıkaracağını" iddia ediyor

F. Lampard
Chelsea
N. Butt
Premier Lig
Coventry City
Championship

Manchester United efsanesi Nicky Butt, mevcut teknik direktör Liam Rosenior üzerindeki baskı artarken, Frank Lampard’ın Chelsea’de üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilmesini destekledi. Eski Chelsea orta saha oyuncusu, Coventry City’yi uzun zamandır beklenen Premier Lig’e dönüş yolunda sürükleyerek Championship’te teknik direktörlük itibarını yeniden canlandırdı. Butt, Lampard’ın teknik direktör olarak gösterdiği gelişimin onu Stamford Bridge’de gemiyi dengede tutacak ideal aday haline getirdiğine inanıyor.

  • Rosenior üzerindeki baskı artıyor

    Chelsea’nin Everton’a karşı aldığı 3-0’lık ağır Premier Lig yenilgisinin ardından Stamford Bridge, bir kez daha teknik direktörlük spekülasyonlarının odak noktası haline geldi. Bu yenilgiyle Chelsea, ligin bitimine sadece yedi maç kala dördüncü sıradaki Aston Villa’nın altı puan gerisinde, altıncı sırada kaldı. Kulübün Şampiyonlar Ligi’ne katılma umutları pamuk ipliğine bağlıyken Rosenior yoğun bir inceleme altında bulunurken, Lampard’ın Coventry’deki mevcut görevinde popülaritesi önemli ölçüde artıyor. 47 yaşındaki teknik adam, Sky Blues'u şampiyonluğa ve Premier Lig'e yükselmeye çok yakın bir noktada bulunuyor. Takım, zirvede 9 puan farkla lider durumda.

  Coventry City v Ipswich Town - Sky Bet Championship

    Butt, Lampard'ı öneriyor

    Eski Manchester United orta saha oyuncusu Butt, Rosenior'un görevden alınması durumunda Chelsea yönetiminin Lampard'ın sansasyonel bir dönüşünü değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor. "The Good, The Bad and The Football" podcast'inde konuşan Butt, Lampard'ın Stamford Bridge'deki ilk görev süresinin kendi kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle aksadığını savundu. Butt, Coventry'de edindiği deneyimin, Blues taraftarlarıyla olan mevcut yakınlığıyla birleştiğinde, onu bu görev için şu anda çok daha hazırlıklı bir aday haline getirdiğini öne sürüyor.

    Butt şunları söyledi: “Sizce Frank Lampard Coventry ile üst lige çıkarsa, Chelsea onu geri getirebilir mi? Bence ilk seferinde bu görevi çok erken aldı. Transfer yasağı vardı, bu yüzden çok sayıda genç oyuncu kullanmak zorunda kaldı. Bana göre Frank Lampard'ı Chelsea'nin başına geri getirmek aptalca bir hareket olmaz. Coventry'de harika bir iş çıkardı. Artık biraz daha deneyimli ve muhtemelen birkaç hata da yaptı. Artık tamamen farklı bir teknik direktör olacaktır. Daha iyi oyuncularla çalışmak onun için daha kolay olacak, teknik açıdan daha yetenekli oyunculara mesajlarını iletmesi daha kolay olacaktır. Bence harika bir iş çıkarır, gerçekten öyle düşünüyorum.”

  • İnişli çıkışlı bir geçmiş

    Lampard’ın Chelsea teknik direktörlüğü 4 Temmuz 2019’da başladı; ancak üç yıllık bir sözleşme imzalamış olmasına rağmen, transfer yasağıyla şekillenen bir dönemin ardından 25 Ocak 2021’de görevinden alındı. Nisan 2023'te Graham Potter'ın kovulmasının ardından geçici teknik direktör olarak geri döndü, ancak bu ikinci görev süresinde kulüp rekor düzeyde düşük bir puan toplamına geriledi ve 1996'dan bu yana ilk kez ligin alt sıralarında yer aldı. Bu felaketle sonuçlanan kısa görev süresinde 11 maçta sadece %9'luk bir galibiyet oranı elde eden Lampard'ın Bridge'deki teknik direktörlük itibarı, Coventry'deki son taktiksel dirilişine kadar ciddi şekilde zedelendi.

    Karar verici bir son dönem

    Chelsea’nin ilk dörtte yer alma umutları, Rosenior’un Nisan ayında Man City, Man United ve Brighton ile oynayacağı zorlu Premier Lig maçlarını başarıyla atlatıp atlatamayacağına bağlı; ardından Mayıs ayında Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham ve Sunderland ile karşılaşacak. Lampard, Coventry ile Championship şampiyonluğunu garantilemeye odaklanmış olsa da, Blues bu zorlu son düzlükte Şampiyonlar Ligi potasına olan farkı kapatamazsa, kulübün efsanesinin romantik bir dönüşü için yükselen sesler giderek daha da güçlenecektir.

Championship
Coventry City crest
Coventry City
COV
Derby County crest
Derby County
DER
FA Kupası
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Port Vale crest
Port Vale
PVL