"Artık Avrupa'nın kralları değilsiniz!" - Patrice Evra, sert eleştirilerinde Barcelona'nın Atlético Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş yapamayacağını vurguladı

Ancak Evra bu konuda çok daha şüpheci. Barça, Lionel Messi, Neymar ve Luis Suárez'den oluşan efsanevi "MSN" üçlüsünün Evra'nın forma giydiği Juventus'u 3-1 mağlup ettiği 2015 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. Fransız oyuncu, Manchester United formasıyla da iki kez Barça'ya karşı finalde mağlup olmuş ve Flick'in mevcut kadrosunun geçmişteki büyük takımların yanına bile yaklaşamayacağına inanmıyor.

Diario Sport'a göre Evra, "Dinleyin, Barcelona taraftarları uyanmalı ve gerçekle yüzleşmeli. Her yerde o 'Remontada' profil resimlerini görüyorum; artık alçakgönüllü olup onları kaldırmanın zamanı geldi" dedi. "Bu, 2015'in Barcelona'sı değil; o takım artık yok. Onların büyük sahnede defalarca çöktüğünü gördük ve açıkçası, bunu tekrar yapabilecek durumda değiller."