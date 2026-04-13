Çeviri:
"Artık Avrupa'nın kralları değilsiniz!" - Patrice Evra, sert eleştirilerinde Barcelona'nın Atlético Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş yapamayacağını vurguladı
'We don't need a miracle'
Barça, geçen hafta Atlético'ya evinde 2-0 yenilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasında elenme tehlikesiyle karşı karşıya. Julian Alvarez ve Alexander Sorloth'un golleri, Hansi Flick'in takımını mağlup etti. Pau Cubarsi'nin ilk yarının sonlarında son adam faulü nedeniyle kırmızı kart görmesi üzerine Barça, maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı.
Flick, hafta sonu La Liga'da Espanyol'u 4-1 mağlup ettikleri derbi maçının ardından yaptığı açıklamada, Barça'nın turu geçebileceğinden hala emin olduğunu belirtti: "Mucizeye ihtiyacımız yok, iyi bir maç oynamamız gerekiyor ve bunu başarabiliriz. Her şey mümkün. Atlético harika bir takım, ancak biz de iyi bir takımız ve geri dönüş yapabiliriz. Turu geçmek istiyoruz."
Evra, Barça taraftarlarına "gerçeklerle yüzleşin" diyor
Ancak Evra bu konuda çok daha şüpheci. Barça, Lionel Messi, Neymar ve Luis Suárez'den oluşan efsanevi "MSN" üçlüsünün Evra'nın forma giydiği Juventus'u 3-1 mağlup ettiği 2015 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. Fransız oyuncu, Manchester United formasıyla da iki kez Barça'ya karşı finalde mağlup olmuş ve Flick'in mevcut kadrosunun geçmişteki büyük takımların yanına bile yaklaşamayacağına inanmıyor.
Diario Sport'a göre Evra, "Dinleyin, Barcelona taraftarları uyanmalı ve gerçekle yüzleşmeli. Her yerde o 'Remontada' profil resimlerini görüyorum; artık alçakgönüllü olup onları kaldırmanın zamanı geldi" dedi. "Bu, 2015'in Barcelona'sı değil; o takım artık yok. Onların büyük sahnede defalarca çöktüğünü gördük ve açıkçası, bunu tekrar yapabilecek durumda değiller."
Evra neden Simeone'nin 'savaşçılarını' destekliyor?
Evra, bu yılın başlarında Copa del Rey'de de Barça'yı eleyen Atlético'yu neden desteklediğini açıkladı. "Şampiyonlar Ligi'nde, kazanmaktan çok bir kırmızı kart daha görme ihtimalleri daha yüksek; bu son zamanlarda adeta bir alışkanlık haline geldi," dedi. "Diego Simeone ve oyuncularına tam güvenim var. Onlar savaşçılar, iyi hazırlanmışlar ve buna bir son vermeye hazırlar."
Eski Fransa milli futbolcu, Blaugrana'ya bir kez daha sataşarak sözlerini noktaladı: "Barça taraftarları, sakin olun ve sessiz kalın, çünkü Avrupa'da işler farklı... ve artık krallar değilsiniz. Bu sporu seviyorum, ama gerçeği daha da çok seviyorum."
Yamal faktörü
Evra'nın sözlerinde bir parça doğruluk payı olsa da, Salı gecesi Metropolitano'da Barça erken bir gol atarsa, serinin gidişatı kolaylıkla değişebilir. Ayrıca, ilk maçta dört şut, üç kilit pas ve dokuz başarılı dripling kaydeden 18 yaşındaki yıldız adayı Lamine Yamal gibi, kullanabilecekleri eşsiz bir silaha da sahipler.
Barça'nın La Masia'dan yetişen bu değerli oyuncusu gol atmak dışında her şeyi yaptı ve Atlético bu kez onu durduramazsa o kadar şanslı olmayabilir. Yamal, Camp Nou'daki yenilginin ardından taraftarlara yazdığı coşkulu mesajda da belirttiği gibi kesinlikle motive olacaktır: "Bu iş bitmedi, culers. Rövanş maçında her şeyimizi vereceğiz. Hep birlikte, her zaman."