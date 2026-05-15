Bu görevden ayrılmayı hiç düşündüğü sorulduğunda Slot, Anfield’da projeye devam etme konusundaki kararlılığını vurguladı. Slot şöyle konuştu: “Her zaman devam etmek istedim ve bunu bir an bile düşünmedim çünkü, defalarca söylediğim gibi, bu kulübün gelecek sezon bu sezondan çok daha iyi bir durumda olacağını düşünüyorum.

"Bu sezon bile mücadele edecek çok şey vardı. İki ay önce Paris Saint-Germain ve City'ye yenildik ve o zaman ilk kez artık hiçbir şey kazanamayacağımız belli oldu. Ama hala Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını 'kazanabiliriz'.

"Kariyerimde ilk kez bir kupa için oynamayacağım. Sadece bir kez bir şey kazanamadım, şimdi ise ikinci yıl olacak. Bu biraz yeni bir deneyim olacak."