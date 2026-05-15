"Artık 12 yaşında değilim" - Arne Slot, Liverpool'dan ayrılmayı hiç düşünmedi; Hollandalı teknik direktör, Reds taraftarlarının yuhalamalarına ve geleceğiyle ilgili sorulara yanıt verdi
Anfield baskı altında
Slot, Liverpool'da artan baskıya yanıt verdi. Kırmızılar, zorlu bir şampiyonluk savunması sürecinin ardından büyük kupalar için yarışın dışında kalmıştı. Son aylarda taraftarların yüksek sesle dile getirdiği hayal kırıklığına rağmen, kulüp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemenin eşiğinde bulunuyor. Slot'un takımı şu anda Cuma gecesi Aston Villa'ya yapılacak kritik deplasmana odaklanmış durumda; bu maçta alınacak bir galibiyet, gelecek sezon Avrupa'nın en prestijli turnuvasına dönüşlerini matematiksel olarak kesinleştirecek.
Davaya bağlılık
Bu görevden ayrılmayı hiç düşündüğü sorulduğunda Slot, Anfield’da projeye devam etme konusundaki kararlılığını vurguladı. Slot şöyle konuştu: “Her zaman devam etmek istedim ve bunu bir an bile düşünmedim çünkü, defalarca söylediğim gibi, bu kulübün gelecek sezon bu sezondan çok daha iyi bir durumda olacağını düşünüyorum.
"Bu sezon bile mücadele edecek çok şey vardı. İki ay önce Paris Saint-Germain ve City'ye yenildik ve o zaman ilk kez artık hiçbir şey kazanamayacağımız belli oldu. Ama hala Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını 'kazanabiliriz'.
"Kariyerimde ilk kez bir kupa için oynamayacağım. Sadece bir kez bir şey kazanamadım, şimdi ise ikinci yıl olacak. Bu biraz yeni bir deneyim olacak."
Gürültünün ortasında olgunluk
Son dönemde gelen eleştirilerle nasıl başa çıktığı sorulduğunda Slot, yaşını ve profesyonel futboldaki uzun yıllara dayanan tecrübesini öne sürdü. Şöyle açıkladı: "Kendime her zaman şunu sormak zorundayım: ‘Tam olarak kaç yaşındayım?’ Sanırım 47 yaşındayım! Yani artık 12 yaşında değilim. 16 yaşımdan beri profesyonel futbol oynuyorum, belki şu anda burada olduğum seviyede değil, ama insanların bazen seni çok iyi bir futbolcu olarak görmesi, bazen de pek sevmemesi gerçeğine alışkınım.
"Bu, teknik direktörlükte de aynı. Hepimiz olumlu ve olumsuz eleştirilere o kadar alışkınız ki, bununla başa çıkamazsanız, asla böyle bir kulüpte yer alamazsınız. Bu da bu sezon öğrendiğim şeylerden biri: eleştirilerle oldukça iyi başa çıkabiliyorum. Farklı davranmıyorum. Aklımı net tutabiliyorum ve yapmak istediğim şeyleri yapabiliyorum."
Hollandalı oyuncu, kulüpteki geleceği hakkında daha fazla açıklama yaparak şunları ekledi: "Kararı tek başıma verdiğimi sanmıyorum, ancak gelecek sezon Liverpool'un menajeri olacağıma inanmak için her türlü nedenim var. Öncelikle, bu kulüple sözleşmem var ve ikincisi, yaptığımız tüm görüşmelerden de bu anlaşılıyor. Benim görüşüm bu.
"Ancak en iyi sezonu geçirmediyseniz, özellikle geçen sezonla karşılaştırırsanız – diğer sezonlarla karşılaştırırsanız farklı bir tartışma ortaya çıkabilir – bu kesinlikle harika bir sezon olmadı. O zaman eleştirilerin gelmesi de normaldir."
Şampiyonlar Ligi'nde son hamle
Liverpool, hamstring sakatlığının ardından sahalara dönmeye hazır olan Mohamed Salah ile Villa Park'a gidiyor; ancak Mısırlı oyuncunun ilk 11'de yer alması pek olası görünmüyor. Ibrahima Konate forma giyebilecek durumda olsa da, Alisson ve şu anda mide rahatsızlığı nedeniyle antibiyotik tedavisi gören Florian Wirtz'in durumu belirsizliğini koruyor. Bu maçın ötesinde, Reds, orta saha oyuncusu Harvey Elliott'ın bu yaz geri dönmesini planlıyor. Elliott'ın Villa'ya kalıcı transferi, Unai Emery yönetimindeki zorlu kiralık döneminin ardından gerçekleşmemişti.