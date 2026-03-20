Arthur, Juventus hakkında yeniden konuştu. 2027'de sona erecek bir sözleşmeyle (brüt 5 milyon avro maaşla) hâlâ Bianconeri'nin kadrosunda yer alan Gremio'nun orta saha oyuncusu, sürpriz bir gelişme olmazsa sezon sonunda Torino'ya geri dönecek: "Spalletti ile bir şans yakalamayı umuyorum, o organize bir orta saha oyuncusuna sahip olmayı seviyor - dedi La Gazzetta dello Sport'a - ve ben o rolde kendimi rahat hissediyorum. Lobotka veya Pizarro'yu düşünürsek, ikisi de Spalletti ile birlikte parladı. Benim de uyum sağlayabileceğimi düşünmek absürt değil, ne olacağını göreceğiz."
Çeviri:
Arthur: "Juventus'a geri dönüyorum ve Spalletti'nin bana bir şans vermesini umuyorum. Neymar'a da Torino'ya gelmesini söylüyorum"
BARSELONA SEVİYESİNDE
"Brezilya'da, eski Barcelona formumuna kavuştuğumu mu söylüyorlar? Bunun bir sırrı yok; sıkı çalışma ve takımına katkı sağlarken yeniden mutlu olmak, işin anahtarı. Hazırlık döneminden büyük fayda gördüm, antrenmanların tamamına katıldım. Bir de zihinsel faktör var: Burada, Gremio'da herkes bana kendimi önemli hissettirdi."
ARTHUR, YUVA'YA
"Torino'ya kulübün bir geçiş döneminde geldim; pek çok değişiklik vardı ve bu durum herkesi etkiledi, beni de dahil. Gerçekte kim olduğumu, Gremio'da gösterdiğim performansı burada sergileyemediğim için pişmanlık duyuyorum. Juve'de işler beklediğim gibi gitmedi."
NEYMAR İTALYA'DA MI?
"Neymar, Juventus'a mı? Bana sorsa, ona Serie A'nın harika bir lig olduğunu, orada çok eğlenebileceğini söylerdim. Juventus da muazzam bir tarihe sahip bir üst düzey kulüp; taraftarları ise hem titiz hem de tutkulu. Bu, kaçırılmaması gereken eşsiz bir deneyim olurdu."
EN ÇILGIN ARKADAŞ
"Vidal. Her zaman neşeliydi, Barselona'da herkese şakalar yapardı. Oradaki DJ gibiydi, müzik çalar ve dans ederdi. Eşsiz bir oyuncu: eğlenceli, hırslı, rekabetçi ve sahada örnek bir oyuncuydu."