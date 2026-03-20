Arthur: "Juventus'a geri dönüyorum ve Spalletti'nin bana bir şans vermesini umuyorum. Neymar'a da Torino'ya gelmesini söylüyorum"

Arthur, Juventus hakkında yeniden konuştu. 2027'de sona erecek bir sözleşmeyle (brüt 5 milyon avro maaşla) hâlâ Bianconeri'nin kadrosunda yer alan Gremio'nun orta saha oyuncusu, sürpriz bir gelişme olmazsa sezon sonunda Torino'ya geri dönecek: "Spalletti ile bir şans yakalamayı umuyorum, o organize bir orta saha oyuncusuna sahip olmayı seviyor - dedi La Gazzetta dello Sport'a - ve ben o rolde kendimi rahat hissediyorum. Lobotka veya Pizarro'yu düşünürsek, ikisi de Spalletti ile birlikte parladı. Benim de uyum sağlayabileceğimi düşünmek absürt değil, ne olacağını göreceğiz."