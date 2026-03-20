Arthur: "Juventus'a geri dönüyorum ve Spalletti'nin bana bir şans vermesini umuyorum. Neymar'a da Torino'ya gelmesini söylüyorum"

Arthur, Juventus hakkında yeniden konuştu. 2027'de sona erecek bir sözleşmeyle (brüt 5 milyon avro maaşla) hâlâ Bianconeri'nin kadrosunda yer alan Gremio'nun orta saha oyuncusu, sürpriz bir gelişme olmazsa sezon sonunda Torino'ya geri dönecek: "Spalletti ile bir şans yakalamayı umuyorum, o organize bir orta saha oyuncusuna sahip olmayı seviyor - dedi La Gazzetta dello Sport'a - ve ben o rolde kendimi rahat hissediyorum. Lobotka veya Pizarro'yu düşünürsek, ikisi de Spalletti ile birlikte parladı. Benim de uyum sağlayabileceğimi düşünmek absürt değil, ne olacağını göreceğiz."

  • BARSELONA SEVİYESİNDE

    "Brezilya'da, eski Barcelona formumuna kavuştuğumu mu söylüyorlar? Bunun bir sırrı yok; sıkı çalışma ve takımına katkı sağlarken yeniden mutlu olmak, işin anahtarı. Hazırlık döneminden büyük fayda gördüm, antrenmanların tamamına katıldım. Bir de zihinsel faktör var: Burada, Gremio'da herkes bana kendimi önemli hissettirdi."

  • ARTHUR, YUVA'YA

    "Torino'ya kulübün bir geçiş döneminde geldim; pek çok değişiklik vardı ve bu durum herkesi etkiledi, beni de dahil. Gerçekte kim olduğumu, Gremio'da gösterdiğim performansı burada sergileyemediğim için pişmanlık duyuyorum. Juve'de işler beklediğim gibi gitmedi."

  • NEYMAR İTALYA'DA MI?

    "Neymar, Juventus'a mı? Bana sorsa, ona Serie A'nın harika bir lig olduğunu, orada çok eğlenebileceğini söylerdim. Juventus da muazzam bir tarihe sahip bir üst düzey kulüp; taraftarları ise hem titiz hem de tutkulu. Bu, kaçırılmaması gereken eşsiz bir deneyim olurdu."

  • EN ÇILGIN ARKADAŞ

    "Vidal. Her zaman neşeliydi, Barselona'da herkese şakalar yapardı. Oradaki DJ gibiydi, müzik çalar ve dans ederdi. Eşsiz bir oyuncu: eğlenceli, hırslı, rekabetçi ve sahada örnek bir oyuncuydu."

