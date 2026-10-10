Arsenal cumartesi öğleden sonra şampiyonlara yakışır bir karakter ortaya koydu, milli ara öncesindeki hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından toparlanarak dirençli bir Leeds United takımına karşı kritik üç puanı aldı. Brighton'a 3-0 kaybedilmesinin yarattığı hayal kırıklığının ardından Arteta'nın ekibinin, zirvede Manchester City üzerindeki baskıyı sürdürmek için bir reaksiyon vermesi gerekiyordu.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, son düdüğün ardından TNT Sport'a konuşurken yeni taraftarlarının önünde böylesine önemli bir etki yaratmış olmanın sevincini gizleyemedi. Guimaraes, "İnanılmaz hissettiriyor. Brighton'a karşı son maçta seviyemizde olmadığımızı hissettim. Bugün ise zihniyet toparlanmaktı" dedi. "Bu benim iç sahadaki ilk resmi maçım. Gol atmak inanılmaz hissettiriyor ve bu önemli bir gol, önemli üç puan. Harika bir bitiriş ve çok mutluyum." Onun son bölgedeki bitiriciliği, oyunun ağır geçtiği ilk bir saatte Arsenal'ın eksikliğini hissettiği kıvılcımı sağladı.

Orta saha oyuncusunun performansı sadece gollerle ilgili değildi; aynı zamanda ilk 11'deki rolü konusunda teknik direktörüne bir mesaj vermekle ilgiliydi. Guimaraes, Arteta'nın takım seçimlerini bundan sonra zorlaştırmaya istekli olduğunu şu sözlerle kabul etti: "Harika bir his. Benim için en iyimi vermek ve teknik direktöre biraz baş ağrısı yaşatmak önemli. Burada ilk golümü atmış olmaktan mutluyum, önemli bir gol."