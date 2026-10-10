Getty Images Sport
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'Arteta'yı zor bir kararın eşiğine getirdi!' - Guimaraes, Arsenal'ın Leeds karşısında geri dönüş yaptığı maçta rüya gibi Emirates ilk maçının keyfini çıkardı
Guimaraes Kuzey Londra'da iz bıraktı
Arsenal cumartesi öğleden sonra şampiyonlara yakışır bir karakter ortaya koydu, milli ara öncesindeki hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından toparlanarak dirençli bir Leeds United takımına karşı kritik üç puanı aldı. Brighton'a 3-0 kaybedilmesinin yarattığı hayal kırıklığının ardından Arteta'nın ekibinin, zirvede Manchester City üzerindeki baskıyı sürdürmek için bir reaksiyon vermesi gerekiyordu.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, son düdüğün ardından TNT Sport'a konuşurken yeni taraftarlarının önünde böylesine önemli bir etki yaratmış olmanın sevincini gizleyemedi. Guimaraes, "İnanılmaz hissettiriyor. Brighton'a karşı son maçta seviyemizde olmadığımızı hissettim. Bugün ise zihniyet toparlanmaktı" dedi. "Bu benim iç sahadaki ilk resmi maçım. Gol atmak inanılmaz hissettiriyor ve bu önemli bir gol, önemli üç puan. Harika bir bitiriş ve çok mutluyum." Onun son bölgedeki bitiriciliği, oyunun ağır geçtiği ilk bir saatte Arsenal'ın eksikliğini hissettiği kıvılcımı sağladı.
Orta saha oyuncusunun performansı sadece gollerle ilgili değildi; aynı zamanda ilk 11'deki rolü konusunda teknik direktörüne bir mesaj vermekle ilgiliydi. Guimaraes, Arteta'nın takım seçimlerini bundan sonra zorlaştırmaya istekli olduğunu şu sözlerle kabul etti: "Harika bir his. Benim için en iyimi vermek ve teknik direktöre biraz baş ağrısı yaşatmak önemli. Burada ilk golümü atmış olmaktan mutluyum, önemli bir gol."
- AFP
Leeds United engelini aşmak
Öğleden sonra ev sahibi için planlandığı gibi başlamadı; iyi organize olmuş Leeds United karşısında savunmayı aşmakta zorlandılar. Konuk ekip disiplinli ve cesurdu, sonunda da ikinci yarının başlamasından 10 dakika sonra sürpriz bir şekilde öne geçti. James Justin, Gabriel Gudmundsson'un ortasını sert bir vuruşla ağlara göndererek Emirates'teki taraftarları şaşkına çevirdi ve bu, Leeds taraftarı için bu statta ender yaşanan sevinç anlarından biri oldu.
Ancak son şampiyonun yanıtı hızlı ve belirleyici oldu. Riccardo Calafiori, Ben White'ın akıllıca hazırladığı pozisyonun ardından yakın mesafeden skoru eşitledi, ancak maçın gidişatını gerçekten değiştiren Guimaraes'in oyuna girişi oldu. Maçın zorluğuna değinen eski Newcastle oyuncusu, rakibin kalitesine övgüde bulundu. Brezilyalı milli oyuncu, "Premier League'in çok zorlu olduğunu biliyoruz. Leeds'in harika bir takımı var, zor bir maçtı, üç puanı alabildiğimiz için mutluyum. Üç puanı her aldığımızda bu bizim için çok değerli oluyor" dedi.
Brezilyalı yıldız için kendini kanıtlama fırsatı
Yaz aylarındaki yüksek profilli transferine rağmen Guimaraes, Arteta'nın taktik sistemine uyum sağlarken sabırlı olmak zorunda kaldı. İspanyol teknik adama kendisini kanıtlaması gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, orta saha oyuncusu yeni ortamının büyüklüğünü kabul ederken, oturmuş kariyerine olan güvenini korudu. "Evet, son beş yıldır Premier League'de kendimi kanıtlıyorum, bu yüzden elbette bu benim için yeni bir meydan okuma, oynamak her zaman önemlidir. Bruno için en önemli şey sahaya çıkmak ve en iyi futbolunu oynamaktır, bugün bununla çok mutluyum" dedi.
Bu, Guimaraes'ın Arsenal formasıyla attığı ikinci gol oldu; daha önce eylülde Sunderland'e karşı 2-0 kazanılan maçta da fileleri havalandırmıştı. Brezilyalı orta saha oyuncusu etkileyici formunu sürdürürken, bugünkü maç Arsenal formasıyla tüm kulvarlardaki yedinci karşılaşması oldu.
- Getty Images Sport
Zirve yarışındaki kızışma sürüyor
Bu galibiyet, Arsenal'ı şu anda Premier League'de averajla lider olan Manchester City ile başa baş tuttu. City'nin pazar günü Liverpool ile karşılaşmak için Anfield'a zorlu bir deplasmana çıkacak olması nedeniyle Arsenal, Mayıs 2003'ten bu yana ligde deplasmanda Arsenal'ı yenemeyen Leeds karşısında galibiyetten daha azının unvanı koruma hedefleri açısından ciddi bir darbe olacağını biliyordu.
Arsenal şimdi odağını Şampiyonlar Ligi'ne çeviriyor. Salı günü Lille'i sahasında ağırlamaya hazırlanan Londra ekibi, ardından 18 Ekim Pazar günü Premier League'de Nottingham Forest deplasmanına giderek yeniden lig mesaisine dönecek.
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