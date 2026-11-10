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Arteta'nın uyarısı gerçek oldu: Zubimendi, Real Madrid ve Atletico sorusuyla karşı karşıya

Çek Cumhuriyeti - İspanya
Çek Cumhuriyeti
İspanya
UEFA Nations League A
Arsenal
Real Madrid
Atletico Madrid
La Liga
Premier Lig
M. Zubimendi
M. Arteta
Çekya
İspanya
İngiltere

La Roja yıldızı Londra çıkmazı ile Madrid söylentileri arasında

Gelecek maçlar
CZE

CZE

UEFA Nations League A

12 Kas 2026

ESP

ESP

Oyuncuların kulüplerindeki durumlarındaki her değişiklikle birlikte transfer piyasasının hesapları hızla değişiyor. Bu da Martin Zubimendi'yi son dönemde spekülasyonların odağı haline getirdi; zira Arsenal ile düzenli şekilde forma giymekten sınırlı dakikalarla yetinir hale geldi ve kendisini önce Real Madrid'e ardından Atletico Madrid'e bağlayan haberler gündeme geldi.

Her ne kadar yüzünden eksik olmayan tebessümü ve spot ışıklarından uzak durma gayretiyle tanınsa da, İspanyol orta saha oyuncusu bu haberlerden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. Bunu, hayatı, kişiliği ve geleceğe dair hedefleri hakkında birçok ayrıntıyı paylaştığı Marca gazetesine verdiği röportajda dile getirdi.

Zubimendi, içinde bulunduğumuz kasım ayının milli maç arasında İspanya milli takımının kadrosuna katıldı. Dünya şampiyonu ekip, önümüzdeki perşembe ve pazar günleri UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son iki maçını Çekya ve İngiltere karşısında oynamaya hazırlanıyor.

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  • Arteta'nın uyarısı: "Daha önce hiç yaşamadığım bir durum"

    Arsenal'de şu an az forma şansı bulmasıyla ilgili konuşan oyuncu şöyle dedi: "Doğrusu, bu durumu nasıl ele aldığım konusunda sakin ve mutluyum. Daha önce yaşamadığım bir şey bu ve bence bu tür durumlardan da bir şeyler öğreniyoruz. Ayrıca böyle anlarda çevremizdeki insanlara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz ve onlar bize destek olmak için yanımızdalar."

    Bu dönemin kendisiyle ilgili önemli şeyler keşfetmesini sağladığını vurgulayan oyuncu şunları söyledi: "Ben sabırlıyım. Çok dakika oynadıktan sonra rolünüz daha az oynamaya dönüştüğünde, işin olumlu tarafını görebiliyorum. Her şeyin geçici olduğunu düşünüyorum; geçen yıl neredeyse her maçta oynarken bana olduğu gibi, bu durum çok hızlı bir şekilde değişebilir."

    Az forma şansı bulmasını yalnızca fiziksel yönle açıklamak istemediğini ekleyen oyuncu, yorgunluğun geçen sezon muhtemel etkenlerden biri olduğunu kabul etti; yeni deneyimler ve devasa bir dakika sayısı yaşanan bir sezondu, bunun yanında başka nedenler de vardı. Ayrıca psikolojik destek almayı düşündüğünü, ancak şimdiye kadar buna başvurmadığını da açıkladı.

    Mikel Arteta ile ilişkisine gelince, Zubimendi sezon başında teknik direktörle konuştuğunu, onun kendisine planını anlattığını ve yeni transferlerin gelebileceği ile oyun dakikalarının tüm oyunculara dağıtılacağı konusunda kendisini uyardığını söyledi. Takımı Avrupa'nın en iyi beş kulübü arasına koyan rekabetin sertliğini anladığını vurgulayan oyuncu, kendi mevkisinde dikkat çekici oyuncu bolluğu ve yeni transferlerin bulunduğunu belirtti.

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  • Atletico söylentileri ve Real Madrid'in ilgisindeki azalma

    Geleceğine ilişkin söylentilere gelince, Zubimendi ne yayınlandığını takip etmeye hiç enerji harcamadığını, çünkü ilk on birde yer kapmaya, forma giymeye ve Arsenal'in iyi gittiğini düşündüğü Premier Lig şampiyonluğu için mücadele etmeye odaklandığını vurguladı; ayrıca herhangi bir tarafla temasa geçmediğinin altını çizdi.

    Atletico Madrid'e yaklaştığına dair çıkan haberlere karşılık, medyada yayınlananların bir kısmına şaşırdığını dile getirdi; kış transfer döneminin gelmesinin spekülasyonların ortaya çıkmasını açıklayabileceğini, ancak oyuncuların forma giydiği kulüplere saygı gereği, yeterli özen gösterilmeden bilgi yayınlanmasını haklı çıkarmadığını belirtti.

    Atletico'ya transferinin artık yakın olduğunu okuduğunu, ancak bunun "gerçeğe tamamen uzak" olduğunu ekledi.

    Bu haberlerden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi; haberlerin ortaya çıktığını ve gerçekleşmezse bunları yayınlayanların herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin çabucak unutulduğunu açıkladı. Bu durumun kendisini bazen, yakınlarının mesaj ve sorularına yanıt verebilmek için tam olarak neyin yayınlandığını öğrenmek üzere "X" platformuna girmek zorunda bıraktığını söyledi.

    Takımın sonuçlarının düzelmesinin ardından Real Madrid'in kendisine ihtiyaç duyduğuna dair söylentilerin azalması konusunda ise, bunu futbolun doğasının, değişen koşulların ve medyanın ilgisinin bir parçası olarak gördüğünü ve bu durumu anlayışla karşıladığını söyledi; aynı zamanda Londra'daki yaşamından mutlu olduğunu vurguladı.

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  • Dünya Kupası finali fırsatı ve Ballon d'Or

    Turnuvada daha önce hiçbir maç oynamamasına rağmen Dünya Kupası finalindeki katılımına dönerek, Zubimendi birkaç dakika için bile olsa bir fırsat bulmayı umduğunu, oysa daha önce Avrupa Kupası'nın grup aşamasında forma giydiğini belirtti.

    Mikel Oyarzabal ve Ferran Torres'in golleri sırasında sahada bulunmasının, hayatı boyunca saklayacağı anlardan biri olduğunu ve bunun, daha önceki yokluğunun acısının bir kısmını aşmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

    İspanyol oyuncunun konumuna gelince, ülkesinin milli takımının özel bir dönem yaşadığını ve oyuncularının başarıları sayesinde büyük bir saygınlık gördüğünü belirtti; Ballon d'Or ödülünü ise, farklı kişilerin kendi oylarına dayanmasına rağmen, bir oyuncunun bireysel olarak ulaşabileceği en yüksek şey olarak nitelendirdi.

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  • Rodri ile oynamanın nimeti

    Ayrıca milli takımda Rodri'nin yanında oynamayı "nimet" olarak nitelendirdi ve takım arkadaşının, takımın kazandığı şampiyonluklarda belirleyici bir unsur olduğunu, elindeki kupalara katkıda bulunduğunu belirterek onun dünya çapında bir oyuncu ve mevkisindeki en iyi isim olduğunun farkında olduğunu ifade etti.

    Çek Cumhuriyeti maçı öncesindeki yenilgisiz maç serisi hakkında ise İspanya Milli Takımı'nın bu maça diğer bir maçmış gibi yaklaştığını, ancak bunun seriyi uzatmaya devam etmek için bir fırsat olduğunu vurguladı ve rakamlar üzerine konuşmanın soyunma odasında oyuncuları pek ilgilendirmediğini, aksine neler başardıklarını ve neler elde edebileceklerini onlara hatırlatma görevini teknik direktörün üstlendiğini açıkladı.

    Zubimendi, sözlerini sezon sonuna kadar Arsenal'de kalma umudunu dile getirerek tamamladı ve 2030 yılına kadar uzanan sözleşmesinin bulunduğu kulüpte mutlu olduğunu vurguladı.

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Gelecek maçlar
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UEFA Nations League A

12 Kas 2026

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