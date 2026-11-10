Arsenal'de şu an az forma şansı bulmasıyla ilgili konuşan oyuncu şöyle dedi: "Doğrusu, bu durumu nasıl ele aldığım konusunda sakin ve mutluyum. Daha önce yaşamadığım bir şey bu ve bence bu tür durumlardan da bir şeyler öğreniyoruz. Ayrıca böyle anlarda çevremizdeki insanlara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz ve onlar bize destek olmak için yanımızdalar."

Bu dönemin kendisiyle ilgili önemli şeyler keşfetmesini sağladığını vurgulayan oyuncu şunları söyledi: "Ben sabırlıyım. Çok dakika oynadıktan sonra rolünüz daha az oynamaya dönüştüğünde, işin olumlu tarafını görebiliyorum. Her şeyin geçici olduğunu düşünüyorum; geçen yıl neredeyse her maçta oynarken bana olduğu gibi, bu durum çok hızlı bir şekilde değişebilir."

Az forma şansı bulmasını yalnızca fiziksel yönle açıklamak istemediğini ekleyen oyuncu, yorgunluğun geçen sezon muhtemel etkenlerden biri olduğunu kabul etti; yeni deneyimler ve devasa bir dakika sayısı yaşanan bir sezondu, bunun yanında başka nedenler de vardı. Ayrıca psikolojik destek almayı düşündüğünü, ancak şimdiye kadar buna başvurmadığını da açıkladı.

Mikel Arteta ile ilişkisine gelince, Zubimendi sezon başında teknik direktörle konuştuğunu, onun kendisine planını anlattığını ve yeni transferlerin gelebileceği ile oyun dakikalarının tüm oyunculara dağıtılacağı konusunda kendisini uyardığını söyledi. Takımı Avrupa'nın en iyi beş kulübü arasına koyan rekabetin sertliğini anladığını vurgulayan oyuncu, kendi mevkisinde dikkat çekici oyuncu bolluğu ve yeni transferlerin bulunduğunu belirtti.

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