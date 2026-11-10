Oyuncuların kulüplerindeki durumlarındaki her değişiklikle birlikte transfer piyasasının hesapları hızla değişiyor. Bu da Martin Zubimendi'yi son dönemde spekülasyonların odağı haline getirdi; zira Arsenal ile düzenli şekilde forma giymekten sınırlı dakikalarla yetinir hale geldi ve kendisini önce Real Madrid'e ardından Atletico Madrid'e bağlayan haberler gündeme geldi.
Her ne kadar yüzünden eksik olmayan tebessümü ve spot ışıklarından uzak durma gayretiyle tanınsa da, İspanyol orta saha oyuncusu bu haberlerden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. Bunu, hayatı, kişiliği ve geleceğe dair hedefleri hakkında birçok ayrıntıyı paylaştığı Marca gazetesine verdiği röportajda dile getirdi.
Zubimendi, içinde bulunduğumuz kasım ayının milli maç arasında İspanya milli takımının kadrosuna katıldı. Dünya şampiyonu ekip, önümüzdeki perşembe ve pazar günleri UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son iki maçını Çekya ve İngiltere karşısında oynamaya hazırlanıyor.