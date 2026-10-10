AFP
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Arteta için büyük endişe! Arsenal savunmacısı Piero Hincapie, Lille maçı öncesinde yeni bir sakatlık korkusu yaşadı
Emirates'te son dakika dramı
Arsenal'ın cumartesi günü Leeds United karşısında aldığı zorlu 2-1'lik galibiyet, Premier League puan tablosunun zirvesinde Manchester City ile puanları eşitlemesi nedeniyle kutlama anı olmalıydı. Ancak Emirates Stadyumu'ndaki hava, Hincapie'nin ciddi bir fiziksel sorun yaşamasıyla maç sonrası rutinler sırasında hızla değişti.
BBC'ye göre, kısa süre önce yeniden A takım kadrosuna dönen savunmacının, 90 dakikayı tamamlamayan yedekler ve süre almayan oyuncuların yaptığı standart soğuma egzersizleri sırasında ciddi şekilde rahatsız olduğu görüldü.
- Action Plus
Arsenal tarama sonuçlarını beklerken Hincapie sahayı sedyeyle terk etti
Eski Bayer Leverkusen oyuncusunun sahayı kendi gücüyle terk edememesi, durumun ciddi göründüğüne işaret etti. BBC'den Sami Mokbel'e göre, Hincapie sağ ayak bileğini tutarken saha dışına taşındı; bu görüntü Arsenal sağlık ekibini mutlaka endişelendirecektir. 22 yaşındaki oyuncu, Daniel Farke'nin takımına karşı oynanan maçta oyuna sonradan girerek yalnızca kısa bir süre sahada kalabilmişti, ancak maçın ardından gereken rutin ekstra koşu onun sonunu hazırladı.
Arsenal cephesinden gelen haberlere göre savunmacı, ayak bileği eklemindeki hasarın tam boyutunu belirlemek için şimdi bir dizi taramadan geçecek.
Hincapie için tekrarlayan bir kâbus
Bu son darbe, Hincapie için can sıkıcı bir yokluklar serisinin ardından geldi; oyuncu, geçmeyen bir kas problemi nedeniyle son milli arayı kaçırmıştı. Savunmacı ayrıca 15 Eylül'de Ipswich Town ile oynanan Lig Kupası karşılaşmasında da dikkat çekici şekilde forma giymedi.
Arsenal'in savunmadaki kadro derinliği, özellikle de bir yandan birden fazla kulvarda mücadele ederken diğer yandan iç sahadaki ivmesini korumaya çalıştığı sezonun kritik bir döneminde sınanıyor. Arsenal, geçen sezon şampiyonluğu savunmadaki sağlamlığına dayanarak kazanmıştı, ancak bu sezon ligdeki ilk altı maçında şimdiden beş gol yedi.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına etkisi
Kuzey Londra ekibi için acil endişe kaynağı, salı gecesi Lille'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçı. Hincapie'nin artık bu karşılaşma için ciddi bir şüpheli hâline gelmesiyle birlikte, yüksek performans seviyesini koruma konusunda Riccardo Calafiori üzerindeki baskı artıyor.
İtalya milli oyuncusu, sol bek pozisyonundan Arsenal'in hücum tehdidinin ayrılmaz bir parçası hâline geldi; Leeds karşısında beraberlik golünü attı ve bu sezon gol katkısında tüm Premier League savunmacılarının önünde yer alıyor. Ancak onun arkasında doğal bir alternatifin bulunmaması, Arteta için önemli bir taktik risk olmaya devam ediyor.
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