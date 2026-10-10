Arteta için büyük endişe! Arsenal savunmacısı Piero Hincapie, Lille maçı öncesinde yeni bir sakatlık korkusu yaşadı

Eski Bayer Leverkusen oyuncusunun sahayı kendi gücüyle terk edememesi, durumun ciddi göründüğüne işaret etti. BBC'den Sami Mokbel'e göre, Hincapie sağ ayak bileğini tutarken saha dışına taşındı; bu görüntü Arsenal sağlık ekibini mutlaka endişelendirecektir. 22 yaşındaki oyuncu, Daniel Farke'nin takımına karşı oynanan maçta oyuna sonradan girerek yalnızca kısa bir süre sahada kalabilmişti, ancak maçın ardından gereken rutin ekstra koşu onun sonunu hazırladı.

Arsenal cephesinden gelen haberlere göre savunmacı, ayak bileği eklemindeki hasarın tam boyutunu belirlemek için şimdi bir dizi taramadan geçecek.