Arteta, bu görevi yerine getirebilecek biri gibi görünüyor; çünkü işin en iyilerinden bazılarından ders aldı. Wenger ve Guardiola'nın bir zamanlar izlediği süreçlerle Arteta'nın takım kurma biçimi arasında benzerlik görüp görmediği sorulan Stack, trygge norske casino aracılığıyla GOAL'e konuştu ve şunları söyledi: “Ara sıra görüyorum, evet. Arsene'le çalışmış biri olarak elbette bunu söyleyebilirim, ayrıca Mikel Arteta'ya karşı da antrenörlük yaptım.

“Premier League'de Hayden Mullins ile birlikte Watford'un birinci takım antrenörüydüm ve ligde kalma şansımızı sürdürmek için COVID döneminde Emirates'e gidip kazanmamız gerekiyordu. O gün 3-2 kaybettik. Bu yüzden onunla ilgili perde arkasına dair bir nebze fikir edinme şansımız oldu, takımlarını nasıl kurduğunu ve benzeri şeyleri bir anlamda inceledik.

“O mükemmel bir teknik direktör. Kesinlikle öyle. Harika biri. Bence benim için öne çıkan bir nokta, oyuncularla kurduğu ilişkiler, oyuncuları geliştirme biçimi. Ama aynı zamanda onu kimseye taviz verecek biri olarak görmüyorum. Bence insanlar grubun dinamiğini, süreci ve grup içindeki uyumu bozmaya başlarsa bu konuda çok katı olur. Bence o kişiyi gönderir ve değişiklik yapar. Büyük kararlar almaktan korkan biri olduğunu düşünmüyorum. Onun bu yönünü gerçekten seviyorum. Dürüst olmak gerekirse Arsene'e benziyor. Arsene de biraz öyleydi.

“Ama şimdi ne kadar çok maç oynandığına bakınca... Ben oradayken kadroyu biraz rotasyona sokuyorduk ama genel olarak her büyük maçta, her kazanılması gereken maçta, bir Premier League maçına başlamak için aklınızda 13 oyuncu olurdu. Şimdi ise bu beklerde, kanat oyuncularında, orta sahalarda oldukça değişiyor. Forvet hattı değişmezdi, Thierry Henry ve Dennis Bergkamp, hepsi bu. Nokta. Her hafta düzenli olarak oynarlardı. Bence oyuncuların dinlendirilmesi ve bunun gibi şeylerle birlikte bu durum artık biraz değişti.

“Takımı gerçekten sadece FA Cup ya da Lig Kupası'nın erken turları için değiştirirdik, mesela. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilemişsek ve son grup maçıysa, o zaman değişiklik yapardık. Ama genel olarak kulüplerin daha geniş kadroları olduğunu düşünüyorum. Benim oynadığım döneme kıyasla kadrolarında daha fazla değişiklik yapabiliyorlar.”