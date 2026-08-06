Getty/GOAL
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Arsene Wenger ve Pep Guardiola ekolünden! Eski Arsenal yıldızı, Mikel Arteta'nın teknik direktörlük ustalarıyla benzer ortak antrenörlük özelliklerini açıkladı
Arteta, Wenger'in yönetiminde çalıştı ve Guardiola ile birlikte görev yaptı
Oyunculuk kariyerinde Arteta, Barcelona'nın efsanevi altyapı sisteminde yetişti. Paris Saint-Germain, Rangers, Real Sociedad ve Everton'da forma giydikten sonra 2011'de kuzey Londra'nın yolunu tuttu. Arsenal'de Wenger'in yönetiminde beş yıl geçirdi.
Kramponlarını son kez astıktan sonra, Bask asıllı isim Manchester City'de Guardiola ile bir araya geldi ve Etihad Stadyumu'ndaki teknik ekibin bir parçası oldu. İngiltere'nin kuzey batısında bir başka süperstar akıl hocası daha buldu.
- Getty/GOAL
Arteta, FA Cup'ı ve Premier League şampiyonluğunu kazandı
Arteta, Arsenal 2019'un sonlarında kendisini yeniden istediğinde artık kendi başına yola çıkmaya hazır hissediyordu. FA Cup ve Community Shield zaferleri, talepkâr taraftar kitlesini bir süreliğine memnun etmeye yardımcı oldu, ancak Premier League'de arka arkaya gelen üç ikincilik, en büyük kupaların kazanılıp kazanılamayacağına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Geçen sezon Arsenal'ın 2003-04'teki efsanevi ‘Invincibles’ kadrosundan bu yana ilk yerel şampiyonluğunu kazanmasıyla bu şüpheciler çarpıcı bir şekilde susturuldu. Artık Arteta'nın, eski patronuna benzer şekilde uzun yıllar görevde kalarak ve tarihteki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini getirerek, Wenger benzeri yeni bir hanedanlık kurabileceği öne sürülüyor.
Arteta, Wenger ve Guardiola'ya nasıl benziyor?
Arteta, bu görevi yerine getirebilecek biri gibi görünüyor; çünkü işin en iyilerinden bazılarından ders aldı. Wenger ve Guardiola'nın bir zamanlar izlediği süreçlerle Arteta'nın takım kurma biçimi arasında benzerlik görüp görmediği sorulan Stack, trygge norske casino aracılığıyla GOAL'e konuştu ve şunları söyledi: “Ara sıra görüyorum, evet. Arsene'le çalışmış biri olarak elbette bunu söyleyebilirim, ayrıca Mikel Arteta'ya karşı da antrenörlük yaptım.
“Premier League'de Hayden Mullins ile birlikte Watford'un birinci takım antrenörüydüm ve ligde kalma şansımızı sürdürmek için COVID döneminde Emirates'e gidip kazanmamız gerekiyordu. O gün 3-2 kaybettik. Bu yüzden onunla ilgili perde arkasına dair bir nebze fikir edinme şansımız oldu, takımlarını nasıl kurduğunu ve benzeri şeyleri bir anlamda inceledik.
“O mükemmel bir teknik direktör. Kesinlikle öyle. Harika biri. Bence benim için öne çıkan bir nokta, oyuncularla kurduğu ilişkiler, oyuncuları geliştirme biçimi. Ama aynı zamanda onu kimseye taviz verecek biri olarak görmüyorum. Bence insanlar grubun dinamiğini, süreci ve grup içindeki uyumu bozmaya başlarsa bu konuda çok katı olur. Bence o kişiyi gönderir ve değişiklik yapar. Büyük kararlar almaktan korkan biri olduğunu düşünmüyorum. Onun bu yönünü gerçekten seviyorum. Dürüst olmak gerekirse Arsene'e benziyor. Arsene de biraz öyleydi.
“Ama şimdi ne kadar çok maç oynandığına bakınca... Ben oradayken kadroyu biraz rotasyona sokuyorduk ama genel olarak her büyük maçta, her kazanılması gereken maçta, bir Premier League maçına başlamak için aklınızda 13 oyuncu olurdu. Şimdi ise bu beklerde, kanat oyuncularında, orta sahalarda oldukça değişiyor. Forvet hattı değişmezdi, Thierry Henry ve Dennis Bergkamp, hepsi bu. Nokta. Her hafta düzenli olarak oynarlardı. Bence oyuncuların dinlendirilmesi ve bunun gibi şeylerle birlikte bu durum artık biraz değişti.
“Takımı gerçekten sadece FA Cup ya da Lig Kupası'nın erken turları için değiştirirdik, mesela. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilemişsek ve son grup maçıysa, o zaman değişiklik yapardık. Ama genel olarak kulüplerin daha geniş kadroları olduğunu düşünüyorum. Benim oynadığım döneme kıyasla kadrolarında daha fazla değişiklik yapabiliyorlar.”
- Getty
Arsenal, transfer döneminde kadrosunu şekillendiriyor
Arteta, 2026-27 sezonu öncesinde Arsenal kadrosunu şekillendirme sürecinde. Emirates'ten şimdiden ayrılıklar yaşandı ve bunun devamının geleceğine dair işaretler var. Yeni transferler, oluşabilecek boşlukları kapatmaya yardımcı olacak. Arsenal ise Newcastle orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmaya yaklaşıyor.
Ayrıca Real Madrid forveti Vinicius Junior ile de anılıyorlar. Bu transfer biraz iddialı olabilir, ancak bu söylentiler Arsenal'in artık hangi pazarda hareket ettiğini bir kez daha gösteriyor. Arteta onları bu noktaya taşımaya yardımcı oldu; kuzey Londra'da gösterilen sabır, bir dönemin yıldız öğrencisinin kupa peşindeki bir başöğretmen rolünü üstlenmesiyle karşılığını buldu.
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