Arsene Wenger, Man City'ye karşı alınan ağır yenilginin ardından Arsenal'in şampiyonluk şansına ilişkin görüşünü açıkladı
Arsenal zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor
Etihad Stadyumu'nda alınan 2-1'lik yenilgi, Mikel Arteta'nın takımının iç saha müsabakalarında üst üste dördüncü mağlubiyetini işaret ederken, şampiyonluk umutlarını ciddi tehlikeye attı. Arsenal sezonun büyük bir bölümünde liderlik koltuğunda oturmuş olsa da, City, Burnley ile oynayacağı ertelenen maçı kazanarak zirveye yükselebilir. FA Cup ve Carabao Cup'tan elenmiş olsalar da, Gunners 2004'ten bu yana ilk lig şampiyonluğu için ikili bir mücadeleye devam ediyor.
Efsanevi patron kendine güvenini koruyor
ProjectTwinning yararına Abbey Road Stüdyoları’nda düzenlenen bir bağış etkinliğinde konuşan Wenger, City’nin sezonu tek bir aksilik bile yaşamadan tamamlamasının pek olası olmadığını savundu. Arsenal’in yaratıcı yıldızlarının cesur performanslarını öven Wenger, takıma kalan beş maça odaklanmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.
Wenger şunları söyledi: “Arsenal'in ligi kazanacağına inanıyorum. Buna yürekten inanıyorum. Bana göre bu, sağduyu gereği. [Eberechi] Eze, [Martin] Odegaard, [Kai] Havertz ve [Noni] Madueke'nin hücum oyununu seviyorum. Manchester City, sezonun sonuna kadar kusursuz bir performans sergileyemeyecek.”
Arteta kaçırılan fırsatlar üzerine düşüncelerini paylaşıyor
Wenger iyimserliğini korurken, Arteta City karşısında maçı belirleyen faktörün önemli anlardan yararlanamamak olduğunu kabul etti.
Performansı ve sezonun kalan beş maçını değerlendiren Arteta, "Sonuç ve bunun gerçekleşme şekli gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Çok güçlü bir performans sergiledik, maça çok iyi girdik, bir gol geriden gelip maçı çevirdik. Duygusal olarak maçı çok iyi yönettik ve maçı istediğimiz gibi oynadık. Maçın en iyi fırsatlarını yakaladık ama bunları gole çeviremedik ve fark da buradaydı." dedi.
Bu kaçırılan fırsatların daha fazla hayal kırıklığı mı yoksa cesaret mi verdiğini sorulduğunda İspanyol teknik adam şöyle cevap verdi: "İkisi de biraz, çünkü çok az gol yiyen bir takıma karşı büyük fırsatlar yarattık ve maça doğru bir şekilde girdik. Ama sonunda kazanmak ya da kazanmamak anlara bağlıdır ve onlar fırsatları değerlendirdiğinde golü attılar ve fark da buradaydı.
"Bugün kazanma fırsatını kaçırdık, ama bence bu fırsatı, neyden yapıldığımızı, nasıl mücadele edeceğimizi ve takımın seviyesini göstermek için kullandık. Şimdi önümüzde beş maç daha var, yani artık yeni bir Premier Lig var. Onların bir maçı eksik, bizim ise üç puanımız var – yani, oyun devam ediyor."
Dikkatler Newcastle'a yöneliyor
Arsenal, Cumartesi akşamı Newcastle'ı ağırlarken, City ise Wembley'de FA Cup maçına çıkacak. Gunners'ın son dönemdeki performansı inişli çıkışlı geçiyor ve takım, Atlético Madrid ile oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi yarı finali de dahil olmak üzere yoğun bir fikstürü atlatmak zorunda. Arteta'nın takımı, eleştirileri susturmak ve City'nin önümüzdeki maçlarda yaşayabileceği olası aksiliklerden yararlanmak için Newcastle karşısında kusursuz bir performans sergilemeli.