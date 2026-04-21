Arsene Wenger, Man City'ye karşı alınan ağır yenilginin ardından Arsenal'in şampiyonluk şansına ilişkin görüşünü açıkladı

Wenger iyimserliğini korurken, Arteta City karşısında maçı belirleyen faktörün önemli anlardan yararlanamamak olduğunu kabul etti.

Performansı ve sezonun kalan beş maçını değerlendiren Arteta, "Sonuç ve bunun gerçekleşme şekli gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Çok güçlü bir performans sergiledik, maça çok iyi girdik, bir gol geriden gelip maçı çevirdik. Duygusal olarak maçı çok iyi yönettik ve maçı istediğimiz gibi oynadık. Maçın en iyi fırsatlarını yakaladık ama bunları gole çeviremedik ve fark da buradaydı." dedi.

Bu kaçırılan fırsatların daha fazla hayal kırıklığı mı yoksa cesaret mi verdiğini sorulduğunda İspanyol teknik adam şöyle cevap verdi: "İkisi de biraz, çünkü çok az gol yiyen bir takıma karşı büyük fırsatlar yarattık ve maça doğru bir şekilde girdik. Ama sonunda kazanmak ya da kazanmamak anlara bağlıdır ve onlar fırsatları değerlendirdiğinde golü attılar ve fark da buradaydı.

"Bugün kazanma fırsatını kaçırdık, ama bence bu fırsatı, neyden yapıldığımızı, nasıl mücadele edeceğimizi ve takımın seviyesini göstermek için kullandık. Şimdi önümüzde beş maç daha var, yani artık yeni bir Premier Lig var. Onların bir maçı eksik, bizim ise üç puanımız var – yani, oyun devam ediyor."