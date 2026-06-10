Wenger, Mbappe’nin İspanya’nın başkentindeki durumuna ilişkin değerlendirmelerinde hiç çekinmedi ve süperstarın, artık eskisi gibi kusursuz bir makine olmayan Real Madrid takımının günah keçisi haline geldiğini ima etti. Tüm turnuvalarda toplam 42 gol atmasına rağmen, Mbappe soyunma odasındaki gerginlik haberleri nedeniyle yoğun bir eleştiriye maruz kaldı.

Wenger, Le Figaro'ya verdiği demeçte, "Tüm beklentilerin merkezinde tek bir kişi var: Kylian Mbappe," dedi. "Buna bahse girerim, harika bir Dünya Kupası geçirecek. Bu sezon sık sık haksız yere eleştirildi. Ortalama bir Real Madrid takımına geldi. Real'de üç ya da dört dünya klasında oyuncu var. Eskiden on tane vardı. Futbol, her zaman bir günah keçisi gerektiren bir spor. O da bu rolün içine düştü.”



