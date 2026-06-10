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Arsene Wenger, Kylian Mbappé'nin Real Madrid'de haksız bir şekilde 'günah keçisi' ilan edildiğini öne sürüyor ve bu 'olağanüstü' Fransız yıldızın ülkesini üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyacağına inanıyor
Madrid'in 'günah keçisi' Mbappé
Wenger, Mbappe’nin İspanya’nın başkentindeki durumuna ilişkin değerlendirmelerinde hiç çekinmedi ve süperstarın, artık eskisi gibi kusursuz bir makine olmayan Real Madrid takımının günah keçisi haline geldiğini ima etti. Tüm turnuvalarda toplam 42 gol atmasına rağmen, Mbappe soyunma odasındaki gerginlik haberleri nedeniyle yoğun bir eleştiriye maruz kaldı.
Wenger, Le Figaro'ya verdiği demeçte, "Tüm beklentilerin merkezinde tek bir kişi var: Kylian Mbappe," dedi. "Buna bahse girerim, harika bir Dünya Kupası geçirecek. Bu sezon sık sık haksız yere eleştirildi. Ortalama bir Real Madrid takımına geldi. Real'de üç ya da dört dünya klasında oyuncu var. Eskiden on tane vardı. Futbol, her zaman bir günah keçisi gerektiren bir spor. O da bu rolün içine düştü.”
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Yorgunluktan ziyade tazelik
Bazıları, Mbappé’nin bu sezon yaşadığı bazı sakatlık dönemlerinde yedek kulübesinde kalmasının ritmini bozmuş olabileceğinden endişe etse de, Wenger bu durumu Les Bleus için önemli bir taktiksel avantaj olarak görüyor. Avrupa sezonunun fiziksel yorgunluğu, yıldız oyuncuları büyük turnuvalar öncesinde genellikle bitkin düşürür; ancak 27 yaşındaki oyuncu, Kuzey Amerika’ya henüz bolca enerjisiyle varabilir.
"Kylian, harika bir Dünya Kupası geçirmek için gereken her şeye sahip. Fiziksel olarak dinç, aşırı yorgun değil," diye ekledi eski Arsenal teknik direktörü. "Dünya Kupası öncesinde 60 maç oynamış oyuncuların bana 'Antrenmanlarda ilerleme kaydedemiyorum ve bacaklarımda hiç güç kalmadı' dediğini duydum, ama o öyle değil. Tamamen bitkin bir halde gelen milli takım oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra harika bir Dünya Kupası geçiren çok fazla oyuncu görmedim.”
Fransa, turnuvanın favorisi
Wenger, Didier Deschamps’ın takımının ABD’ye giderken yenilmesi gereken rakip olduğuna inanıyor. Dünya futbolunun gıpta ettiği bir kadro derinliğine sahip olan eski Arsenal teknik direktörü, Fransa’nın 90 dakika boyunca diğer ülkelerin asla ulaşamayacağı bir “güç” seviyesine sahip olduğunu düşünüyor; özellikle de uzun süredir görevde olan teknik direktörünün taktiksel tecrübesi sayesinde.
"Onları diğerlerinin üstünde görüyorum. Fransa'da çok fazla yetenek var ve Deschamps deneyimli bir teknik direktör," diyen Wenger, sözlerini şöyle sürdürdü: "O kadar çok hücum oyuncumuz var ki, bu durum hücumda biraz dengesizliğe yol açabiliyor. Ancak günümüzde modern futbolcular, hücum oyuncuları bile olsa, savunma görevlerini nasıl yerine getireceklerini biliyorlar. Fransa'ya karşı 20 dakika kala skor 0-0 ise, maçı kaybedersiniz. Güç, farkı yaratır."
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Büyük sahneye hazır
Son dönemde gol atma konusunda yaşadığı kişisel sıkıntılara rağmen – Michael Olise’nin hat-trick yaparak göze çarptığı bir maç da dahil olmak üzere – Fransız kampında Mbappé’ye duyulan güven sarsılmıyor. Wenger, kaptanın kişiliğinin turnuva ortamının baskısına tam olarak uygun olduğunu ve onun 2018 ile 2022 yıllarında bu ortamda üstün performans sergilediğini vurguluyor.
"Kylian karakterli, güçlü bir kişiliğe sahip ve önemli anlarda nasıl öne çıkacağını biliyor. Fırsatını bekliyor. İnsanlar onun olağanüstü yeteneğini unutmaya meyilli," diye konuştu Wenger. Fransa, MetLife Stadyumu'nda Senegal ile karşılaşarak üçüncü yıldızını kazanma yolunda ilk adımını atacak, ardından Grup I'de Irak ve Norveç ile karşılaşacak.