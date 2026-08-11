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Arsenal zor durumda: "Kaya"nın yokluğu Arteta'nın en tehlikeli zayıf noktasını gözler önüne seriyor

M. Arteta
W. Saliba
Arsenal
Arsenal - M.City
FEATURES
M.City
Community Shield
Arsenal - Como
Como
Club Friendlies
Aston Villa - Arsenal
Aston Villa
Premier Lig
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3 maçta 7 gol!

Arsenal, yeni sezon hazırlık döneminde savunma açısından kırılgan bir görüntü çizerek, İngiltere Premier Lig mücadelesinin başlamasına az bir süre kala William Saliba'nın yokluğunda takımın direnç gösterip gösteremeyeceği konusunda soru işaretleri doğurdu.

Arsenal, yeni sezona hazırlanmak amacıyla oynadığı 3 hazırlık maçında kalesinde 7 gol gördü. Bu durum, gelecek pazar günü Community Shield maçında Manchester City ile karşılaşacak takımını sahaya sürmeye hazırlanan Mikel Arteta için endişe verici bir gösterge oluşturdu.

Görünüşe göre Arsenal, hazırlık maçlarında savunma hattında birçok açığın ortaya çıkmasının ardından William Saliba'nın sağladığı savunma istikrarının yokluğunun bedelini ödüyor. Bu bilgi "Sky Sports" tarafından aktarıldı.

Saliba, uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açması beklenen ciddi bir sırt sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Jurrien Timber ise iyileşip sahalara dönmeden önce birkaç haftaya daha ihtiyaç duyuyor.

Böylece Arteta, sezon başlamadan önce takımın ilk gerçek sınavını temsil eden Wembley'deki Manchester City maçı öncesinde savunma seçeneklerinde endişe verici bir eksiklikle karşı karşıya kalıyor.

  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Endişe yaratan defansif rakamlar

    Arsenal, ağustos ayının başından bu yana oynadığı üç hazırlık maçında maç başına 2,3 gol yedi; son iki maçta ise kalesinde tam 6 kez gol gördü.

    Bu rakam, takımın geçen sezon Premier Lig'de maç başına 1,4 gol olan yediği gol ortalamasıyla kıyaslandığında daha da endişe verici görünüyor.

    Arsenal, müsabakanın niteliği ne olursa olsun, üç yılı aşkın süredir üst üste iki maçta üç veya daha fazla gol yememişti; bu da hazırlık döneminde yaşananları Londra ekibi için alışılmadık bir hâle getiriyor.

    Doğal olarak Arteta, tam anlamıyla hazır olmadan önce fikirleri ve dizilişleri denemek ve hata yapmak için bir fırsat sunan hazırlık maçlarının doğasına sığınabilir; zira zaman ilerledikçe oyuncular formlarını geri kazanmaya başlar, rekabetin şiddeti artar ve yeni ile eski unsurlar arasındaki uyum da gelişir.

    İspanyol teknik adamın elinde ayrıca takıma dönmeye başlayan bir dizi ilk on bir oyuncusu bulunuyor; bunun yanı sıra en son transferi Bruno Guimaraes'i de kadroya entegre etmesi gerekiyor. Guimaraes'in, Declan Rice'ın yanında orta sahayı güvence altına almada ve savunma hattı üzerindeki baskıyı azaltmada önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Görmezden gelinemeyecek hatalar

    Yine de Arteta, hâlihazırda kullanılabilir oyuncular arasından ilk tercih olan bir dörtlü savunma hattına güvenmesine rağmen, pazar günü Borussia Dortmund karşısında alınan mağlubiyet sırasında ortaya çıkan savunma açıklarını görmezden gelmekte zorlanıyor.

    Maçta Gabriel ilk kez sahaya dönerek savunmanın göbeğinde Piero Hincapie'nin yerini aldı, ancak Brezilyalı savunmacının varlığı savunma sorunlarını çözmeye yetmedi.

    Aksine, Gabriel ve Cristhian Mosquera'nın bariz hatalar yapmasının ardından yerleşim düzeninde yeni hatalar ortaya çıktı; bu da savunma organizasyonundaki aksaklığın, bireysel kalitedeki eksiklikten çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

    Sonuçta Saliba'nın yokluğu beklenenden daha büyük bir etki bırakmış görünüyor.

    Arteta'nın, çarşamba günü Como karşısında oynanacak son bir hazırlık maçının ardından Manchester City ile yapılacak karşılaşmada aynı dörtlü savunmaya güvenmesi muhtemel; bu maç, Wembley'deki beklenen karşılaşma öncesinde zayıf noktaları giderme adına ek bir fırsat olacak.

    Arteta, takımının en üst hazırlık düzeyine ulaşması gerektiğini biliyor; özellikle Manchester City ile yapılacak karşılaşma, en önemli doğrudan rakiplerinden biri karşısında erken bir üstünlük kurma fırsatı sunuyor.

  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Arteta farklı bir baskı altında

    Hayır Kalkanı maçı yalnızca sembolik bir kupa verse de, bu türden karşılaşmalar sezon başından itibaren hakimiyetini kurmaya çalışan bir takım için özel bir öneme sahiptir.

    Ayrıca Arteta, şu anda Premier Lig teknik direktörleri arasında en kıdemli isim olması nedeniyle, Enzo Maresca gibi ilk sezonunu geçiren bir teknik direktöre gösterilebilecek sabır ve hoşgörünün aynısına sahip olmayacak.

    Manchester City karşılaşması, Arteta'nın teknik direktörlük kariyerinde 353. maç olma özelliği taşıyor; bu da etrafındaki tecrübe ve beklentilerin boyutunu yansıtıyor.

    Arteta, hazırlık niteliğinde olmasına rağmen Dortmund karşısında alınan yenilgiden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi ve mağlubiyetin "acı verici" olduğunu vurguladı.

    İspanyol teknik direktör şunları söyledi: "Geçen maçta kötü goller yedik, bugün de kötü goller yedik; özellikle mücadele etme biçimimiz ve performansımız açısından."

    Arteta'nın açıklamaları, Arsenal'in mevcut seviyesinin, oyuncularından beklediği keskinlik ve sertlik derecesinden hâlâ uzak olduğuna dair net bir farkındalığı ortaya koyuyor.

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  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Duran toplar ve şutlar aksaklığı ortaya koyuyor

    Belki de sorun, ilk bakışta göründüğünden çok daha net detaylarda yatmaktadır. Arsenal'in Real Betis ve Borussia Dortmund karşısında kalesinde gördüğü altı golden üçü ceza sahası dışından yapılan şutlardan, ikisi ise korner atışlarından geldi.

    Bu rakamlar, oyuncuların konumlanmasında ve top kaybedildiğinde takımın organizasyonunda alışılmadık bir aksaklığın olduğuna işaret ederken, duran toplarla başa çıkma konusunda da gelişim ihtiyacını gösteriyor.

    Aksaklık orta saha bölgesinde de kendini gösteriyor; Declan Rice'ın dönüşüyle birlikte Bruno Guimaraes ve Martin Ödegaard'ın da varlığıyla savunma görevlerinin ve sorumluluklarının iyileşmesi bekleniyor.

    Bu üçlü, Arteta'ya orta sahaya hâkim olmak ve hücum organizasyonu ile savunma güvenliği arasındaki dengeyi yeniden sağlamak için daha fazla seçenek sunuyor; ki bu, takımın hazırlık maçlarının bazı dönemlerinde eksikliğini yaşadığı bir husustu.

    Aynı zamanda Arteta, geçtiğimiz dönemde orta saha oyuncularının ve oyun kurucuların yaratıcı yönünü geliştirmeye odaklandı, ancak bu, bazı anlarda savunma sağlamlığı pahasına geldi.

  • Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Arteta'nın önündeki yeni denklem

    Arsenal, geçtiğimiz sezon boyunca başa baş maçları sonuçlandırmak için büyük ölçüde duran toplara güvenmesi nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kaldı; bunun arkasında bazı dönemlerde açık oyundaki hücum etkinliğinin düşmesi vardı.

    Bu denklemin yeniden ayarlanması kaçınılmazdı; özellikle takımın Premier Lig şampiyonu unvanıyla yeni sezona girmesi ve bunun beraberinde getirdiği daha çeşitli bir futbol sunma zorunluluğu göz önüne alındığında.

    Ayrıca Arteta artık ilk on birinde sürekli değişiklikler yapmak için daha fazla alana sahip; hem de takımın kalitesini aynı ölçüde etkilemeden. Bu da ona oyun tarzını kademeli olarak geliştirme konusunda yardımcı olabilir.

    Arteta yönetimindeki Arsenal'den beklenen gelişim, daha etkili ve heyecan verici bir top hâkimiyeti tarzı sunabilme becerisine bağlı. Son hazırlık maçlarındaki fırsat üretme oranları da takımın hâlihazırda bu yönde ilerlediğine işaret ediyor.

    Ancak hücum tarafının geliştirilmesi, savunma sağlamlığı pahasına olmamalı; özellikle takımın şu an itibarıyla savunma sisteminin en önemli unsurlarından birini, Saliba'nın yokluğuyla kaybetmiş olması dikkate alındığında.

    Bu haftanın başlamasıyla birlikte Arteta, ilk kez tamamlanmaya daha yakın bir kadroyla çalışma fırsatı buluyor; Dünya Kupası'na katılan oyuncuların ve İngiliz milli oyuncuların antrenmanlara dönmesiyle.

    İspanyol teknik direktörün önündeki en büyük sınav ise hazırlık döneminde açıkça ortaya çıkan savunma açığını gidermek ve Saliba'nın yokluğuna geçici bir çözüm bulmak olacak; bu yokluk geçici bir sorundan, Arsenal'in yeni sezona başlangıcını tehdit eden gerçek bir zayıf noktaya dönüşmeden önce.