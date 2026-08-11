Arsenal, ağustos ayının başından bu yana oynadığı üç hazırlık maçında maç başına 2,3 gol yedi; son iki maçta ise kalesinde tam 6 kez gol gördü.

Bu rakam, takımın geçen sezon Premier Lig'de maç başına 1,4 gol olan yediği gol ortalamasıyla kıyaslandığında daha da endişe verici görünüyor.

Arsenal, müsabakanın niteliği ne olursa olsun, üç yılı aşkın süredir üst üste iki maçta üç veya daha fazla gol yememişti; bu da hazırlık döneminde yaşananları Londra ekibi için alışılmadık bir hâle getiriyor.

Doğal olarak Arteta, tam anlamıyla hazır olmadan önce fikirleri ve dizilişleri denemek ve hata yapmak için bir fırsat sunan hazırlık maçlarının doğasına sığınabilir; zira zaman ilerledikçe oyuncular formlarını geri kazanmaya başlar, rekabetin şiddeti artar ve yeni ile eski unsurlar arasındaki uyum da gelişir.

İspanyol teknik adamın elinde ayrıca takıma dönmeye başlayan bir dizi ilk on bir oyuncusu bulunuyor; bunun yanı sıra en son transferi Bruno Guimaraes'i de kadroya entegre etmesi gerekiyor. Guimaraes'in, Declan Rice'ın yanında orta sahayı güvence altına almada ve savunma hattı üzerindeki baskıyı azaltmada önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.