Arsenal, yeni sezon hazırlık döneminde savunma açısından kırılgan bir görüntü çizerek, İngiltere Premier Lig mücadelesinin başlamasına az bir süre kala William Saliba'nın yokluğunda takımın direnç gösterip gösteremeyeceği konusunda soru işaretleri doğurdu.
Arsenal, yeni sezona hazırlanmak amacıyla oynadığı 3 hazırlık maçında kalesinde 7 gol gördü. Bu durum, gelecek pazar günü Community Shield maçında Manchester City ile karşılaşacak takımını sahaya sürmeye hazırlanan Mikel Arteta için endişe verici bir gösterge oluşturdu.
Görünüşe göre Arsenal, hazırlık maçlarında savunma hattında birçok açığın ortaya çıkmasının ardından William Saliba'nın sağladığı savunma istikrarının yokluğunun bedelini ödüyor. Bu bilgi "Sky Sports" tarafından aktarıldı.
Saliba, uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açması beklenen ciddi bir sırt sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Jurrien Timber ise iyileşip sahalara dönmeden önce birkaç haftaya daha ihtiyaç duyuyor.
Böylece Arteta, sezon başlamadan önce takımın ilk gerçek sınavını temsil eden Wembley'deki Manchester City maçı öncesinde savunma seçeneklerinde endişe verici bir eksiklikle karşı karşıya kalıyor.