Calafiori, Stadio Renato Dall'Ara'da İtalya formasıyla ağları sarsmasının ardından ilk milli golünün kaderin bir parçası olduğuna inandığını söyledi. Premier League'e transfer olmadan önce Bologna'da da başarılı bir performans sergileyen Arsenal oyuncusu, çıkış anına sahne olan bu mekânla derin bir bağ hissetti. Maçın bitiş düdüğünün ardından basına konuşan savunmacı, gecenin oyun başlamadan çok önce kendisi için büyük bir anlam taşıdığını kabul etti.

"Bu şehirde ve bu statta benim için yazılmış bir şey var; burada ilk maçımı da oynadım, ilk golümü de attım. Anlatması zor bir duyguydu" diyen Calafiori, Sky Sport Italia'ya konuştu.

Savunmacı, Bologna'daki atmosferin A takım seviyesindeki 17. maçı için kusursuz bir zemin hazırladığını, bunun da Serie A'daki döneminde her hafta adını tezahüratlarla anan yerel taraftarlarla bağını daha da güçlendirdiğini belirtti. "Bu kulübe ve bu taraftarlara çok şey borçluyum, onlara karşılığını vermek istiyordum. Midemde böyle bir maçı hissetmeyeli uzun zaman olmuştu, sonunda iyi geçti ama gerçekten çok heyecanlıydım" diye ekledi.