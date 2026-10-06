Getty Images Sport
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Arsenal yıldızı Riccardo Calafiori, Türkiye karşısında alınan galibiyette İtalya adına ilk golünü attıktan sonra "açıklanamaz bir duygu" yaşadığını açıkladı
Dall’Ara’da kader
Calafiori, Stadio Renato Dall'Ara'da İtalya formasıyla ağları sarsmasının ardından ilk milli golünün kaderin bir parçası olduğuna inandığını söyledi. Premier League'e transfer olmadan önce Bologna'da da başarılı bir performans sergileyen Arsenal oyuncusu, çıkış anına sahne olan bu mekânla derin bir bağ hissetti. Maçın bitiş düdüğünün ardından basına konuşan savunmacı, gecenin oyun başlamadan çok önce kendisi için büyük bir anlam taşıdığını kabul etti.
"Bu şehirde ve bu statta benim için yazılmış bir şey var; burada ilk maçımı da oynadım, ilk golümü de attım. Anlatması zor bir duyguydu" diyen Calafiori, Sky Sport Italia'ya konuştu.
Savunmacı, Bologna'daki atmosferin A takım seviyesindeki 17. maçı için kusursuz bir zemin hazırladığını, bunun da Serie A'daki döneminde her hafta adını tezahüratlarla anan yerel taraftarlarla bağını daha da güçlendirdiğini belirtti. "Bu kulübe ve bu taraftarlara çok şey borçluyum, onlara karşılığını vermek istiyordum. Midemde böyle bir maçı hissetmeyeli uzun zaman olmuştu, sonunda iyi geçti ama gerçekten çok heyecanlıydım" diye ekledi.
- AFP
Bonucci'nin taktik ustalığı
Golün kendisi, dikkatle kurgulanmış bir duran top organizasyonundan geldi. Calafiori, bunun şu anda teknik ekipte yer alan efsanevi eski savunmacı Leonardo Bonucci'den etkilendiğini açıkladı. Nicolò Barella ortayı yaparken, tecrübeli ismin son anda yaptığı taktik değişiklik Arsenal oyuncusunun ceza sahasında gerekli alanı bulup kafa vuruşunu ağlara göndermesine ve galibiyeti getirmesine olanak sağladı.
Savunmacı, kritik anı değerlendirirken esprili bir şekilde, “Her açıdan daha iyi olabileceğimiz için gelişmeye çalışıyoruz. Aslında itiraf etmem gerekiyor ki Bonucci bana ilk başta geride kalmamı söyledi ama son saniyede fikrini değiştirip sen git, Kayode geride kalsın dedi. Bu akıllıca bir sezgiydi, bu yüzden Bonucci özel bir övgüyü hak ediyor, özellikle de oldukça egosantrik olduğu ve bunu söylememi istediği için” dedi.
Roberto Mancini yönetiminde ilerleme
Olumlu sonuca rağmen Calafiori, İtalya Milli Takımı'nın Mancini yönetiminde hâlâ gelişim sürecinde olduğunu vurgulamakta gecikmedi. Kadro, daha proaktif bir oyun tarzını uygulamaya çalışıyor ve savunmacı, bu yaklaşımın kendi özelliklerine uygun olduğuna inanıyor. Ancak bu geçiş sürecinin hem taraftarlardan hem de medyadan zaman ve sabır gerektirdiğini düşünüyor.
"Benim de sevdiğim gibi kolektif, proaktif bir fikir var. Hocanın tüm fikrini sadece üç günde göremezsiniz ama adım adım bunun üzerinde çalışıyoruz. Her şeyi çözmüş değiliz ama iyi bir noktadayız" diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Gelecek için ivme kazanıyor
Bu galibiyet, son maçlarında istikrar sorunu yaşayan İtalya için önemli bir ileri adım anlamına geliyor. Belçika karşısında yaşanan zorlu dönemin ardından Bologna'daki performans, oyuncuların kendilerinden istenen taktik gereklilikleri içselleştirmeye başladığını gösteriyor. Calafiori, ilerlemenin görünür olduğunu vurgularken, bu genç oyuncu grubu için işin henüz tamamlanmadığının da altını çizdi.
"Belçika maçının üzerinden birkaç gün geçti; biraz daha çalıştık ve geliştik ama hâlâ yapacak çok şey var. Bu maç çok önemliydi," diyerek sözlerini tamamladı.
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