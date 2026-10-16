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Arsenal yıldızı Mikel Merino, 2017'de Dortmund takım otobüsüne düzenlenen korkunç bombalı saldırıda son anda koltuk değiştirmesinin hayatını nasıl kurtardığını anlattı
Dortmund'da ölümle burun buruna
Arsenal'ın şu anki yıldızı Merino, Dortmund'da genç bir yetenekken takım otobüsü, Monaco ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde bombalı saldırının hedefi oldu. Patlama haberi futbol dünyasını sarsarken Merino, olay sırasında kendisini daha yüce bir gücün koruduğunu hissettiğini açıkladı. Özellikle otobüste genellikle oturduğu yer düşünüldüğünde, patlamadan fiziksel bir yara almadan kurtulduğu için inanılmaz şanslı olduğunu söyledi.
O dönem 20 yaşında olan Merino, The Players' Tribune'e verdiği ve Daily Mail tarafından aktarılan açıklamasında, "Sanırım omzumda bir koruyucu melek var. Hayatta olduğum için gerçekten şanslıyım" dedi.
İspanyol millî futbolcu, patlamanın hemen sonrasında yaşananları anlattı. Takım arkadaşı Marc Bartra ciddi şekilde yaralanırken kadronun geri kalanı, yol kenarında yaşanan dehşeti anlamaya çalışırken büyük bir şok içindeydi. O korkunç anları hatırlayan Merino, "Sağır edici bir ses duyuldu, ardından otobüsün neredeyse devrildiğini hatırlıyorum. Arkama baktığımda yerde kan gördüm. Duman, çığlıklar. O gece ilerleyen saatlerde hastanede, bileği ciddi şekilde kesilen Marc Bartra'yı beklediğimi hatırlıyorum" dedi.
- AFP
Hayat kurtaran koltuk ayarı
Merino'nun anlattıklarının en ürpertici yanı, saldırı günü oturacağı yeri seçmesiyle ilgili. Orta saha oyuncusu normalde, aracın iç kısmında büyük hasara yol açan savrulan parçaların tam karşısında oturacaktı. Ancak hissettiği hafif bir fiziksel rahatsızlık nedeniyle saldırgan bombaları patlatmadan yalnızca birkaç dakika önce her zamanki yerinden ayrıldı.
Arsenal oyuncusu, düzeneklerin içine yerleştirilen metal pimlerden kıl payı kurtuluşunu şöyle anlattı: “Ertesi gün biri bana, Marc'ın yanındaki koltuğun başlığına kocaman bir şarapnel parçasının saplandığını söyledi. Her zamanki koltuğumdu. O gün koltuk boştu. Bacaklarımda biraz gerginlik hissediyordum ve öndeki koltukların sırtlıkları yatırılabiliyordu. Ben de oraya oturdum; bu hayatımı kurtarmış olabilir. Evet, bu yüzden her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorum.”
Hedefli saldırı için adalet
Bombalı saldırıya ilişkin soruşturma, yetkilileri sonunda suçun işlendiği sırada 29 yaşında olan Sergej Wenergold'a ulaştırdı. Wenergold daha sonra 28 ayrı cinayete teşebbüsle suçlandı ve eylemleri nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sırasında fail, oyuncuları öldürmeyi amaçlamadığını, saldırının ardından kulübün hisse fiyatında yaşanacak düşüşten kâr elde etmeye çalıştığını iddia etti.
Kullanılan düzenekler, Westfalenstadion'a giden güzergâh üzerindeki çalılıkların arasına gizlenmiş gelişmiş boru tipi bombalardı. Bombalar, mümkün olan en büyük zararı vermek üzere tasarlanmış metal pimlerle doldurulmuştu ve yaklaşık 100 metrelik bir etki alanına sahipti. Takımın can kaybı yaşamadan kurtulması, Merino'nun sözünü ettiği şansın bir göstergesi olmaya devam ediyor. Ancak o korkunç akşamı yaşayanların fiziksel ve ruhsal yaraları kalıcı oldu.
- AFP
Oynama yönündeki tartışmalı karar
Olayın en çok tartışma yaratan yönlerinden biri, UEFA'nın maçın ertesi gün oynanmasında ısrar etmesiydi. Bu karar, o dönem takımın teknik direktörü olan Thomas Tuchel'in sert eleştirileriyle karşılaştı. Tuchel, oyuncularının hayatlarını tehdit eden bir deneyimden bu kadar kısa süre sonra sahaya çıkabilecek durumda olmadığını düşünüyordu. Alman teknik direktöre göre UEFA, yeniden sahaya çıkmak zorunda bırakılan ve olayın etkisini yaşayan futbolculara karşı yeterince empati göstermemişti.
Tuchel o dönemde, "UEFA'nın bu kararı aldığı bize kısa mesajla bildirildi. Bizi doğrudan ilgilendiren bir karar İsviçre'de alındı. Bunu unutmayacağız. Çok kötü bir duygu. Kendimizi çaresiz hissediyoruz. Ne düşündüğümüz kimsenin umurunda olmadı. Maçı oynayıp oynamamak istediğimiz bize sorulmadı. Herkes olaylara farklı tepki verir. Oyuncuların oynamama seçeneği vardı ama hiçbiri bu seçeneği tercih etmedi" demişti.
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