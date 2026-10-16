Arsenal yıldızı Mikel Merino, 2017'de Dortmund takım otobüsüne düzenlenen korkunç bombalı saldırıda son anda koltuk değiştirmesinin hayatını nasıl kurtardığını anlattı

Arsenal'ın şu anki yıldızı Merino, Dortmund'da genç bir yetenekken takım otobüsü, Monaco ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde bombalı saldırının hedefi oldu. Patlama haberi futbol dünyasını sarsarken Merino, olay sırasında kendisini daha yüce bir gücün koruduğunu hissettiğini açıkladı. Özellikle otobüste genellikle oturduğu yer düşünüldüğünde, patlamadan fiziksel bir yara almadan kurtulduğu için inanılmaz şanslı olduğunu söyledi.

O dönem 20 yaşında olan Merino, The Players' Tribune'e verdiği ve Daily Mail tarafından aktarılan açıklamasında, "Sanırım omzumda bir koruyucu melek var. Hayatta olduğum için gerçekten şanslıyım" dedi.

İspanyol millî futbolcu, patlamanın hemen sonrasında yaşananları anlattı. Takım arkadaşı Marc Bartra ciddi şekilde yaralanırken kadronun geri kalanı, yol kenarında yaşanan dehşeti anlamaya çalışırken büyük bir şok içindeydi. O korkunç anları hatırlayan Merino, "Sağır edici bir ses duyuldu, ardından otobüsün neredeyse devrildiğini hatırlıyorum. Arkama baktığımda yerde kan gördüm. Duman, çığlıklar. O gece ilerleyen saatlerde hastanede, bileği ciddi şekilde kesilen Marc Bartra'yı beklediğimi hatırlıyorum" dedi.