Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Robert Lewandowski'nin bonservissiz olarak ayrılmasının ve Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e katılmasının ardından kadrosunda daha fazla derinliğe ihtiyaç duyduğunu yüksek sesle dile getiriyordu. La Liga şampiyonu başlangıçta Atletico Madrid'in Julian Alvarez'ini hedefledi, ancak Atleti CEO'su Miguel Angel Gil Marin'in Arjantinli forvet için yapılacak herhangi bir anlaşmayı veto ettiği bildirildi.

COPE muhabiri Victor Navarro, Gyokeres'in cephesinin, diğer birincil hedeflerin devre dışı kalmasının ardından Katalan devlerine transferi tamamlama konusunda bir fırsat gördüğünü öne sürüyor. Barcelona'nın devam eden santrfor arayışına ilişkin bir güncelleme paylaşan Navarro, X'te şu ifadeleri kullandı: "Lautaro Martinez, tüm kulübün mutabakatıyla Barca için bir numaralı seçenek haline geliyor. Dün kulüp bir kez daha [Atletico Madrid CEO'su Angel] Gil Marín'in Julian Alvarez'i veto ettiği bilgisini aldı. Gyokeres kendisini her gün Barça'ya öneriyor. [Nicolo] Tresoldi, FCB tarafından çok ama çok beğeniliyor."

Martinez hayal transfer olmaya devam etse de, Gyokeres'in mali ve lojistik açıdan daha ulaşılabilir olması, transfer döneminin kapanmasına hızla yaklaşılırken onu Flick için daha gerçekçi bir çözüm haline getirebilir.



