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Arsenal FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

Arsenal yıldızı, Mikel Arteta geç kadro revizyonuyla karşı karşıyayken, sansasyonel şekilde 'kendini her gün Barcelona'ya öneriyor'

Transfers
Arsenal
Barcelona
Premier Lig
V. Gyoekeres
La Liga
M. Arteta
H. Flick

Arsenal, Premier League şampiyonluğu unvanını koruma mücadelesi başlarken önemli bir ayrılığa hazırlanıyor olabilir; haberler, kilit bir hücum oyuncusunun Barcelona'ya transfer için agresif şekilde bastırdığını öne sürüyor. Emirates'teki verimli ilk sezonuna rağmen, transfer dönemi sonu yaklaşırken Camp Nou'nun cazibesi oyuncunun aklını çelmiş gibi görünüyor.

  • Gyokeres, Camp Nou'ya transfer için bastırıyor

    Yaz transfer döneminin sonlarına doğru yaşanan çarpıcı bir gelişmede, Arsenal forveti Viktor Gyokeres'in "kendini her gün Barcelona'ya önerdiği" bildirildi. Yalnızca bir yıl önce Sporting CP'den ses getiren bir transferle Emirates Stadyumu'na gelen 28 yaşındaki oyuncu, Premier League kariyerine nokta koymaya hazır görünüyor.

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  • flickGetty Images

    Flick hücum takviyesi arıyor

    Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Robert Lewandowski'nin bonservissiz olarak ayrılmasının ve Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e katılmasının ardından kadrosunda daha fazla derinliğe ihtiyaç duyduğunu yüksek sesle dile getiriyordu. La Liga şampiyonu başlangıçta Atletico Madrid'in Julian Alvarez'ini hedefledi, ancak Atleti CEO'su Miguel Angel Gil Marin'in Arjantinli forvet için yapılacak herhangi bir anlaşmayı veto ettiği bildirildi.

    COPE muhabiri Victor Navarro, Gyokeres'in cephesinin, diğer birincil hedeflerin devre dışı kalmasının ardından Katalan devlerine transferi tamamlama konusunda bir fırsat gördüğünü öne sürüyor. Barcelona'nın devam eden santrfor arayışına ilişkin bir güncelleme paylaşan Navarro, X'te şu ifadeleri kullandı: "Lautaro Martinez, tüm kulübün mutabakatıyla Barca için bir numaralı seçenek haline geliyor. Dün kulüp bir kez daha [Atletico Madrid CEO'su Angel] Gil Marín'in Julian Alvarez'i veto ettiği bilgisini aldı. Gyokeres kendisini her gün Barça'ya öneriyor. [Nicolo] Tresoldi, FCB tarafından çok ama çok beğeniliyor."

    Martinez hayal transfer olmaya devam etse de, Gyokeres'in mali ve lojistik açıdan daha ulaşılabilir olması, transfer döneminin kapanmasına hızla yaklaşılırken onu Flick için daha gerçekçi bir çözüm haline getirebilir.


  • Emirates'te hayal kırıklığı

    Arsenal'ın geçen sezonki Premier League şampiyonluğuna rağmen Gyokeres sezonu zor bir durumda tamamladı. Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi finali de dahil olmak üzere kulübün en büyük maçlarında merkez forvet rolünde giderek daha fazla Kai Havertz'i tercih etti. Bu eğilim yeni sezonda da sürdü; Havertz, Manchester City'ye karşı kazanılan Community Shield maçına ilk 11'de başladı ve Gyokeres ise yedek kulübesinden oyuna sonradan girerek kısa bir süre alabildi.


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    Arsenal'ın kadro tasfiyesi sürüyor

    Gyokeres'in olası satışı, Sporting CP'den transferini tamamlamak için 55 milyon sterlin harcayan Arsenal için önemli bir U dönüşü anlamına gelir. Ancak oyuncunun 2030'a kadar sözleşmesi bulunduğu için, bırakmaya karar vermesi halinde Arsenal yüksek bir bonservis bedeli talep etmek konusunda güçlü bir konumda.

    Arsenal, yeni yükselen Coventry City'ye karşı şampiyonluk unvanını savunmaya başlamaya hazırlanırken, Gyokeres'in her gün Barcelona'ya yaptığı yönelimlerin yarattığı dikkat dağınıklığı Arteta'nın hızla çözmek isteyeceği bir durum. Forvet, kadro derinliğinin önemli bir parçası olmayı sürdürse de, oyuncunun İspanya'da yeni bir başlangıç yapma yönündeki açık arzusu kulübü bir karar almaya zorlayabilir.

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