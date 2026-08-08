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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Arsenal, Yıldız'ı düşünüyor: Juventus duvar örüyor, satılması için 100 milyonun çok üzerinde bir teklif gerekiyor

Juventus
K. Yildiz
Transfers
Arsenal

Vinicius hayali suya düştü; Gunners'ın hedefleri arasında Juventus'un 10 numarası da var

Arsenal'ın, Juventus'un 2005 doğumlu oyuncusu Kenan Yıldız'ı ve Türkiye Milli Takımı futbolcusunu radarına aldığı öne sürüldü. La Stampa'nın aktardığına göre, hücumda büyük bir transfer hamlesi arayan Gunners, Juventus'un genç yıldızını Vinicius Jr.'a somut bir alternatif olarak belirledi. Real Madrid ile uzun süreli yeni sözleşme imzalayan Vinicius Jr., bu gelişmeyle Arsenal'ın hayallerinden çıktı.


Brezilyalı yıldız, Arsenal'ın ilk hedefiydi, ancak son gelişmeler Londra ekibi yönetimini Yıldız seçeneğini daha dikkatli değerlendirmeye itmiş görünüyor. Büyük bir çıkış yakalayan 10 numaralı Türk oyuncu, böylece Gunners'ın transfer listesinin zirvesine yerleşti.


  • 100 milyonun çok daha üzerinde

    Öte yandan, Juventus'un bu transfer döneminde Yıldız'dan ayrılmaya hiçbir niyeti yok. Arsenal'den gelebilecek bir teklif değerlendirmeye alınır, ancak Juventus'un tutumu hiç de yumuşak olmazdı: Torino gazetesinin haberine göre, kulübü masaya oturtmak için 100 milyon euronun çok üzerinde bir teklif gerekecek.


    Dolayısıyla Juventus'un mesajı net görünüyor: Yıldız piyasada değil, en azından olağan şartlarda. Ancak piyasa dışı bir rakam senaryoyu değiştirebilir ve Premier League'e olası bir transferin kapısını aralayabilir. Önümüzdeki günlerde yeni detaylar ortaya çıkabilir ve her şeyden önemlisi, Arsenal'in ilgisinin Juventus'un mücevheri için gerçek bir hamleye dönüşüp dönüşmeyeceğini anlayacağız.



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