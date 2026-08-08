Arsenal'ın, Juventus'un 2005 doğumlu oyuncusu Kenan Yıldız'ı ve Türkiye Milli Takımı futbolcusunu radarına aldığı öne sürüldü. La Stampa'nın aktardığına göre, hücumda büyük bir transfer hamlesi arayan Gunners, Juventus'un genç yıldızını Vinicius Jr.'a somut bir alternatif olarak belirledi. Real Madrid ile uzun süreli yeni sözleşme imzalayan Vinicius Jr., bu gelişmeyle Arsenal'ın hayallerinden çıktı.





Brezilyalı yıldız, Arsenal'ın ilk hedefiydi, ancak son gelişmeler Londra ekibi yönetimini Yıldız seçeneğini daha dikkatli değerlendirmeye itmiş görünüyor. Büyük bir çıkış yakalayan 10 numaralı Türk oyuncu, böylece Gunners'ın transfer listesinin zirvesine yerleşti.



