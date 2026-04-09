Arsenal, yaz transfer planlarının açıklanmasının ardından Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri ve diğer üç oyuncu için teklifleri değerlendirmeye hazır

BBC'ye göre Arsenal, akademisinin en umut vaat eden oyuncuları Lewis-Skelly ve Nwaneri için teklifleri değerlendirmeye hazır. Her iki genç yıldız da kısa süre önce uzun vadeli sözleşmeler imzalamış olsa da, "saf kâr" cazibesi kulübün finansal planlamasında önemli bir faktör olmaya devam ediyor. İkili Hale End akademisinden mezun olduğu için, alınacak transfer ücreti orijinal satın alma maliyetiyle dengelenmeyecek ve bu da kulübün Premier League'in kadro maliyet oranı kuralları açısından konumunu güçlendirecek.

Borussia Dortmund'un şu anda Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Nwaneri için en önde gelen aday olduğu söylenirken, Premier League'in üst sıralarında yer alan birkaç takım da Lewis-Skelly'yi yakından takip ediyor. Arsenal kaynakları, Nwaneri ve Lewis-Skelly için toplamda en az 100 milyon sterlinlik bir ücret elde etmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Arteta'nın çok yönlü bir bek, bir orta saha oyuncusu ve yeni bir sol kanat oyuncusu transfer etmeyi planladığı göz önüne alındığında, bu nakit akışı onun için hayati önem taşıyacak.