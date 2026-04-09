Arsenal, yaz transfer planlarının açıklanmasının ardından Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri ve diğer üç oyuncu için teklifleri değerlendirmeye hazır
Saf kâr stratejisi, akademi mezunlarını hedefliyor
BBC'ye göre Arsenal, akademisinin en umut vaat eden oyuncuları Lewis-Skelly ve Nwaneri için teklifleri değerlendirmeye hazır. Her iki genç yıldız da kısa süre önce uzun vadeli sözleşmeler imzalamış olsa da, "saf kâr" cazibesi kulübün finansal planlamasında önemli bir faktör olmaya devam ediyor. İkili Hale End akademisinden mezun olduğu için, alınacak transfer ücreti orijinal satın alma maliyetiyle dengelenmeyecek ve bu da kulübün Premier League'in kadro maliyet oranı kuralları açısından konumunu güçlendirecek.
Borussia Dortmund'un şu anda Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Nwaneri için en önde gelen aday olduğu söylenirken, Premier League'in üst sıralarında yer alan birkaç takım da Lewis-Skelly'yi yakından takip ediyor. Arsenal kaynakları, Nwaneri ve Lewis-Skelly için toplamda en az 100 milyon sterlinlik bir ücret elde etmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Arteta'nın çok yönlü bir bek, bir orta saha oyuncusu ve yeni bir sol kanat oyuncusu transfer etmeyi planladığı göz önüne alındığında, bu nakit akışı onun için hayati önem taşıyacak.
Kovulma tehlikesiyle karşı karşıya olan büyük isimler
Arsenal'in Gabriel Jesus, Ben White ve Gabriel Martinelli için de tekliflere açık olduğu anlaşılıyor. Martinelli birkaç sezondur hücumun kilit ismi olsa da, kulübün geçen yaz 250 milyon sterlinlik harcamanın ardından mali sürdürülebilirliğini korumak istemesi, uygun bir teklif gelmesi halinde yüksek değerli oyuncuların takımdan ayrılması ihtimalinin gündeme gelmesi anlamına geliyor.
Önemli yetenekleri elde tutarken yeni işe alımlara kaynak ayırmak
Arteta’nın kadro yapısını geliştirme çalışmaları, piyasa fırsatlarına ayak uydurma gerekliliğinin bilincinde olan sportif direktör Andrea Berta ve CEO Richard Garlick tarafından yürütülüyor. Martin Odegaard’ın sözleşmesinin son iki yılına girmesine rağmen, kaptanı satma niyeti yok. Bunun yerine, odak noktası, yüksek transfer ücretleri getirebilecek oyuncuları satarak, Arsenal’in en büyük kupalar için rekabet gücünü sürdürmesini sağlayacak yeni bir transfer dalgasını finanse etmekte.
Newcastle'dan üçlü ve Atlético'nun yıldızı radarında
BBC’ye göre, satışlardan elde edilecek gelirle transfer bütçesi oluşturulursa, Arsenal’in öncelikli hedeflerini şimdiden belirlediği ve Newcastle United’dan Tino Livramento’nun listenin en üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor. 23 yaşındaki oyuncu, ideal bir çok yönlü bek olarak görülüyor, ancak bu sezonki sakatlık geçmişi dikkatle izleniyor. Dikkate alınan tek Magpie oyuncusu o değil, çünkü Gunners ayrıca orta saha oyuncusu Sandro Tonali ve kanat oyuncusu Anthony Gordon ile de ilgileniyor; ikincisi, 2024 yazında ciddi bir hedefti.
Daha fazla hücum gücü arayışı, transfer ekibini Atletico Madrid'den Julian Alvarez'e yönlendirdi. Arjantinli milli oyuncuya olan ilgi gerçek olsa da, herhangi bir transferin gerçekleşmesi mevcut forvet hattından önemli bir ayrılığa bağlı olacak. Gunners'ın Arjantinli milli oyuncuya olan ilgisini artırması için Viktor Gyokeres veya Kai Havertz'in ayrılması gerekeceği anlaşılıyor. Kulübün kendi liginde ise, Piero Hincapie'nin Bayer Leverkusen'den kiralık olarak geldiği transferin, kulübe 45 milyon sterline mal olacak bir anlaşma ile kalıcı hale getirilmesi bekleniyor.