Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal, yaz transfer döneminde önceliği 'en iyi genç stoper'e veriyor; iki seçenek gündeme geldi
Arsenal, savunma hattı için yedek planını hazırlıyor
Arsenal, yaz transfer dönemi öncesinde savunma hattına takviye yapma çabalarını yoğunlaştırıyor. Kuzey Londra kulübü, Arteta yönetiminde Premier Lig şampiyonluğunun sürekli bir adayı haline gelen kadroya ileride entegre olabilecek "en iyi genç stoper"i bulmaya odaklanmış durumda. William Saliba ve Gabriel arasındaki ikili, kulübün son dönemdeki başarısının temel taşlarından biri olsa da, Brezilyalı oyuncu şu anda 28 yaşında ve son iki sezondur tekrarlayan sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bu nedenle, transfer departmanı, savunmanın merkezinde Gabriel'in yerini alabilecek, gelecek vaat eden bir yetenek bulmaya çalışıyor.
- Getty Images
Ramon ve Valdepenas'a olan ilgi artıyor
Aday listesinin en önemli isimlerinden biri, Como'da forma giyen 21 yaşındaki yıldız Ramon. İspanyol oyuncu, geçen yaz Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Serie A'da büyük bir çıkış yakaladı; ancak önceki transferinin yapısı nedeniyle olası bir transfer süreci karmaşık bir hal alıyor. CaughtOffside'ın haberine göre, Arsenal'in Ramos'un yanı sıra Madrid'in genç oyuncusu Victor Valdepenas'ı da yakından takip ettiği bildiriliyor. Kulübün gözlemcileri her iki oyuncuyu da defalarca izledi ve geri bildirimler olumlu yönde. Los Blancos şu anda Ramon için geri alım opsiyonu ve %50 satış payı hakkına sahip. Como, olası bir anlaşmada kâr marjını en üst düzeye çıkarmak istediği için, yüksek satış payı bedelinin Ramon'un piyasa değerini artıracağı tahmin ediliyor.
İspanya’nın yükselen yıldızları arasındaki rekabet
Arsenal, genç oyunculara odaklanan transfer stratejisi kapsamında Ramon'u da takip eden Chelsea'den gelen sert rekabetle karşı karşıya. Madrid ise Dean Huijsen'in transferinin ardından savunma oyuncusu ihtiyacının azalması nedeniyle bu yarışta hala bir joker olarak görülüyor.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Gunners, Ramon ya da Valdepenas için resmi bir hamle yapmadan önce sezon sonuna kadar durumu yakından takip etmeye devam edecek. Bu arada sahada Arteta'nın takımı, şu anda ikinci sıradaki Manchester City'ye karşı 9 puanlık bir avantajla liderlik koltuğunda otururken, Premier League'in zirvesindeki konumunu korumaya çalışacak. Arsenal, cumartesi günü ligde Bournemouth ile karşılaşacak, ardından gelecek hafta Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ikinci ayağında Sporting CP ile karşı karşıya gelecek. İlk maç, Kuzey Londra ekibinin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.