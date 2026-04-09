Arsenal, yaz transfer döneminde önceliği 'en iyi genç stoper'e veriyor; iki seçenek gündeme geldi

Aday listesinin en önemli isimlerinden biri, Como'da forma giyen 21 yaşındaki yıldız Ramon. İspanyol oyuncu, geçen yaz Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Serie A'da büyük bir çıkış yakaladı; ancak önceki transferinin yapısı nedeniyle olası bir transfer süreci karmaşık bir hal alıyor. CaughtOffside'ın haberine göre, Arsenal'in Ramos'un yanı sıra Madrid'in genç oyuncusu Victor Valdepenas'ı da yakından takip ettiği bildiriliyor. Kulübün gözlemcileri her iki oyuncuyu da defalarca izledi ve geri bildirimler olumlu yönde. Los Blancos şu anda Ramon için geri alım opsiyonu ve %50 satış payı hakkına sahip. Como, olası bir anlaşmada kâr marjını en üst düzeye çıkarmak istediği için, yüksek satış payı bedelinin Ramon'un piyasa değerini artıracağı tahmin ediliyor.