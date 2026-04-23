Arsenal, yaz transfer döneminde gerçekleşecek sürpriz bir transfer için Arda Güler'in menajerleriyle temasa geçti

Caught Offside’ın haberine göre, Arsenal bu yaz gerçekleşmesi muhtemel dev bir transferi değerlendirmek üzere Güler’in yakın çevresiyle temasa geçti. 21 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip eden Topçular, daha önce 2025 yazında onu kadrolarına katmaya çalışmış, ancak İspanyol devi tarafından reddedilmişti.

Arteta'nın, geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetimindeki Santiago Bernabeu'daki teknik direktörlük belirsizliği arasında bir fırsat penceresi sezerek bu transferi yönettiği bildiriliyor. Chelsea de durumu takip ederken, Arsenal, gelişen orta sahasına taktiksel olarak mükemmel uyum sağlayacağına inandıkları bu oyuncuyu kadrosuna katmak için hızlı hareket etmeye istekli.