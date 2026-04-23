Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal, yaz transfer döneminde gerçekleşecek sürpriz bir transfer için Arda Güler'in menajerleriyle temasa geçti
Arteta, orta saha revizyonunda Madrid'in oyun kurucusunu hedefliyor
Caught Offside’ın haberine göre, Arsenal bu yaz gerçekleşmesi muhtemel dev bir transferi değerlendirmek üzere Güler’in yakın çevresiyle temasa geçti. 21 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip eden Topçular, daha önce 2025 yazında onu kadrolarına katmaya çalışmış, ancak İspanyol devi tarafından reddedilmişti.
Arteta'nın, geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetimindeki Santiago Bernabeu'daki teknik direktörlük belirsizliği arasında bir fırsat penceresi sezerek bu transferi yönettiği bildiriliyor. Chelsea de durumu takip ederken, Arsenal, gelişen orta sahasına taktiksel olarak mükemmel uyum sağlayacağına inandıkları bu oyuncuyu kadrosuna katmak için hızlı hareket etmeye istekli.
- Getty Images Sport
Taktiksel çok yönlülüğü, Güler'i ideal bir hedef haline getiriyor
Arteta, Güler’i sağ kanatta Bukayo Saka’nın yedeği olabilecek ya da Martin Odegaard’a üst düzey bir alternatif sunabilecek çok yönlü bir oyuncu olarak görüyor. Arsenal kaptanı son 12 aydır fiziksel kondisyon ve form sorunları yaşıyor; bu durum, kulüp yönetimi için bir başka üst düzey oyun kurucuyu kadroya katmayı öncelik haline getirdi.
Güler'in 2025-26 sezonundaki istatistikleri bu heyecanı haklı çıkarıyor; genç oyuncu, kulüp için çıktığı 50 maçta 20 gol katkısı kaydetti. Geçmişte Declan Rice gibi transferlerde rakiplerini geride bırakmayı başaran Arteta, projesinin en köklü yıldızları bile etkileyebileceğinden emin.
Güler, Premier Lig'e geçiş konusunda hala net bir açıklama yapmıyor
Emirates Stadyumu’nun cazibesine rağmen, Güler’in temsilcilerinden gelen ilk geri bildirimler, bir anlaşmanın hâlâ zor olduğunu gösteriyor. Haberlere göre, oyun kurucu şu anda İspanya’daki gelişiminden memnun ve ilk 11’de yer almak için yaşanan yoğun rekabete rağmen aktif olarak ayrılmak için baskı yapmıyor.
Ayrıca, Real Madrid şu anda uzun vadeli projesinin önemli bir parçası olan bir oyuncunun satışına izin verme niyetinde değil. Eski teknik direktör Xabi Alonso'nun ve şimdi de Arbeloa'nın Güler'e gösterdiği güven, bu yaz kimin kalıcı olarak görevi devralacağına bakılmaksızın, oyuncunun kulübe bağlılığının temel nedeni olarak gösteriliyor. Los Blancos, diğer yüksek profilli transferleri finanse etmek için onu satmaya karar vermedikçe, herhangi bir teknik direktör değişikliğinin Arsenal'e aradığı fırsatı sunması olası görünmüyor.
- Getty Images Sport
Arsenal, Madrid'in politika değişikliğini bekliyor
Gunners’ın yaz transfer döneminin ilk aşamalarında Güler’in menajerleriyle açık bir diyalog sürdürmesi bekleniyor. Bernabeu’dan gelen mevcut tavır “satılık değil” olsa da, Madrid’in yeni bir kalıcı teknik direktörle birlikte mali talepleri veya kadro planlaması değişirse Arsenal bu fırsatı kaçırmayacak konumda.
Şu an için Güler, sezonun sonlarında geçirdiği hamstring sakatlığından kurtulmaya ve yaklaşan milli takım maçlarına odaklanmış durumda. Arsenal bu arada dikkatini ikincil hedeflerine yöneltecek gibi görünüyor, ancak Türk milli oyuncu Arteta'nın 2026-27 kadrosu için "rüya" transfer olmaya devam ediyor.