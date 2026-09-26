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Vinicius Junior Arsenal crest 2026Getty/GOAL
Adhe Makayasa
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Arsenal yardımcı antrenörü Miguel Molina, yaz transfer döneminde Vinicius Junior'ın adının "masada" olduğunu doğruladı

Transfers
Vinicius Junior
M. Arteta
Arsenal
Premier Lig
Real Madrid
La Liga

Arsenal yardımcı antrenörü Miguel Molina, Real Madrid forveti Vinicius Junior'ın yaz transfer döneminde Emirates Stadyumu'nda aktif bir transfer hedefi olduğunu açıkladı. Mikel Arteta'nın teknik ekibi, gözde transferin uzun vadeli geleceğini İspanya'ya bağlamayı tercih etmesinden önce Brezilyalı kanat oyuncusu için iddialı bir hamle konusunda kendi içinde görüşmeler yaptı.

  • Arsenal dev transfer hedefini değerlendirdi

    Arsenal'ın teknik ekibi, 2026 yaz transfer döneminde Vinicius'u kuzey Londra'ya getirmek için ses getirecek bir hamleyi değerlendirdi. Arsenal'ın somut ilgisi ise Brezilyalı yıldızın geleceğini 2032'ye kadar Santiago Bernabeu'ya bağlamayı tercih etmesinin ardından nihayetinde hayata geçmedi. Bu şaşırtıcı açıklama, kulübün kadro planlama görüşmelerine ışık tutulurken doğrudan Arteta'nın sağ kolu tarafından yapıldı.

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    İspanyol teknik direktör, Madrid görüşmelerini doğruladı

    İspanyol radyo programı La Tribu'ya katılan Molina'ya, gazeteci Pablo Villa tarafından kuzey Londra ekibiyle Brezilyalı forveti ilişkilendiren transfer iddiaları doğrudan soruldu. Arsenal'ın teknik ekibinin Vinicius'u konuşup konuşmadığı yönündeki soruya yanıt veren 33 yaşındaki yardımcı antrenör, açık şekilde şu cevabı verdi: "Evet, tabii ki. Elbette gerçeği görmezden gelemem ama masadaki isimlerden biriydi, evet."

  • Asistan, Arteta'nın liderlik talep etmesini övdü

    Arsenal'ın transfer hedefleri manşetleri süslerken, eski Atletico Madrid personeli de Arteta'nın oluşturmaya devam ettiği zorlu ortam üzerine değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktörün yoğun günlük rutiniyle ilgili konuşan Molina, "İlk gelen o, son giden de o. Çok yoğun biri, son derece talepkâr bir adam" dedi.

    London Colney'deki daha geniş etkiye de vurgu yapan Molina şöyle devam etti: "Onun en iyi özelliği, hem oyuncular hem de personel olmak üzere etrafındaki insanlardan en iyisini çıkarabilmesi; çünkü sonuçta çok çalışmanın ve o çalışmadaki kalitenin en büyük örneği o."

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    İspanyol devi zorlu bir fikstürle karşı karşıya

    15 puanla lig tablosunda dördüncü sırada yer alan Madrid, 10 Ekim'de Villarreal'i konuk edeceği maçta milli ara dönüşünde La Liga sıralamasında yükselmeyi hedefliyor. Jose Mourinho'nun ekibi daha sonra doğrudan İtalya'nın başkentine giderek Serie A lideri Roma'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak. İçeride ve dışarıda kupa hedefi peşindeyken, bu zorlu fikstürü yönetmek hücumdaki kararlılıklarını sınayacak.

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