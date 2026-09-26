Arsenal'ın transfer hedefleri manşetleri süslerken, eski Atletico Madrid personeli de Arteta'nın oluşturmaya devam ettiği zorlu ortam üzerine değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktörün yoğun günlük rutiniyle ilgili konuşan Molina, "İlk gelen o, son giden de o. Çok yoğun biri, son derece talepkâr bir adam" dedi.

London Colney'deki daha geniş etkiye de vurgu yapan Molina şöyle devam etti: "Onun en iyi özelliği, hem oyuncular hem de personel olmak üzere etrafındaki insanlardan en iyisini çıkarabilmesi; çünkü sonuçta çok çalışmanın ve o çalışmadaki kalitenin en büyük örneği o."