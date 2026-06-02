Arsenal, WSL'nin yıldız oyuncusu Katie McCabe'i Chelsea'ye kaptırdığına pişman olacak! GOAL, 2026 yaz kadınlar transfer döneminin en önemli transferlerini değerlendiriyor

Geçen yıl bu tür transferlere bolca şahit olduk; Manchester United ve Manchester City, Grace Clinton ile Jess Park’ın kulüplerini değiştirmesiyle bir nevi takas anlaşması yaptılar; Londra City Lionesses ise Paris Saint-Germain’den Grace Geyoro’yu transfer ederek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bu yaz da yine yüksek transfer ücretlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten bazı haberlerde, Chelsea'nin İsveçli yıldız Felicia Schroder'i transfer etmek istediği ve bu transferin Geyoro için ödenen ücreti aşacağı belirtiliyor.

Schroder, sözleşmesi bitmemiş olmasına rağmen transfer olabilecek isimlerden biri. PSG'nin forveti Romee Leuchter ve Chelsea'nin forveti Mayra Ramirez de kulüplerine uygun bir teklif gelirse ayrılabilecek diğer isimler arasında. Buna ek olarak, Georgia Stanway, Mapi Leon ve Ona Batlle gibi büyük isimler de yeni kulüplerle sözleşme imzalayarak yeni maceralara atılacak.

Bazı transferler tüm taraflar için iyi sonuçlanır, ancak çoğu öyle olmaz; en az bir kulübün ya da belki de oyuncunun aldığı kararlar şaşkınlık yaratır. GOAL, kadın futbolundaki her büyük transferden kimin en iyi şekilde çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, her transferi gerçekleştiği anda derecelendireceğiz ve sezon dışı dönemin büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıda tüm notlarımızı inceleyin ve yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşın...