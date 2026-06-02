Katie McCabe transfer
Ameé Ruszkai

Arsenal, WSL'nin yıldız oyuncusu Katie McCabe'i Chelsea'ye kaptırdığına pişman olacak! GOAL, 2026 yaz kadınlar transfer döneminin en önemli transferlerini değerlendiriyor

İşte geldi. 2026 yaz transfer dönemi başladı ve kadın futbolunda son derece hareketli geçeceği öngörülüyor. Alexia Putellas, Sam Kerr ve Beth Mead gibi yıldızlar önümüzdeki haftalarda ve aylarda takım değiştirecek gibi görünüyor. Bir süredir söylentileri ve haberleri dolaşan birçok transfer var ve görünüşe göre geriye sadece resmi açıklamalar kaldı, ancak her zamanki gibi bu süreçte bazı sürprizler de yaşanacak.

Geçen yıl bu tür transferlere bolca şahit olduk; Manchester United ve Manchester City, Grace Clinton ile Jess Park’ın kulüplerini değiştirmesiyle bir nevi takas anlaşması yaptılar; Londra City Lionesses ise Paris Saint-Germain’den Grace Geyoro’yu transfer ederek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bu yaz da yine yüksek transfer ücretlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten bazı haberlerde, Chelsea'nin İsveçli yıldız Felicia Schroder'i transfer etmek istediği ve bu transferin Geyoro için ödenen ücreti aşacağı belirtiliyor.

Schroder, sözleşmesi bitmemiş olmasına rağmen transfer olabilecek isimlerden biri. PSG'nin forveti Romee Leuchter ve Chelsea'nin forveti Mayra Ramirez de kulüplerine uygun bir teklif gelirse ayrılabilecek diğer isimler arasında. Buna ek olarak, Georgia Stanway, Mapi Leon ve Ona Batlle gibi büyük isimler de yeni kulüplerle sözleşme imzalayarak yeni maceralara atılacak.

Bazı transferler tüm taraflar için iyi sonuçlanır, ancak çoğu öyle olmaz; en az bir kulübün ya da belki de oyuncunun aldığı kararlar şaşkınlık yaratır. GOAL, kadın futbolundaki her büyük transferden kimin en iyi şekilde çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, her transferi gerçekleştiği anda derecelendireceğiz ve sezon dışı dönemin büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıda tüm notlarımızı inceleyin ve yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşın...

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Haziran: Katie McCabe (Arsenal'den Chelsea'ye)

    Arsenal açısından: Arsenal'in McCabe'in sözleşme durumunu ele alış biçimi baştan sona kafa karıştırıcıydı. O, kilit bir oyuncu ve sakatlıkların yarattığı sorunlara düzenli bir çözüm olmasının yanı sıra çok yönlülüğüyle de öne çıkmasına rağmen, Gunners, İrlanda kaptanının ayrılmasına hazırdı ve yaz yaklaşırken onun pek çok kulübün ilgisini çekmesi de şaşırtıcı değildi. Daha sonra 180 derece dönüş yaptılar ve ona yeni bir sözleşme teklif ettiler, ancak The Athletic, bunun "takımın gelecekteki planlarında çok özel bir rol için" olduğunu bildirdi, bu yüzden oyuncu yeni bir meydan okumayı tercih etti. Bu, Arsenal için Barcelona'nın bek oyuncusu Ona Batlle'yi transfer etmeselerdi alacağı kadar büyük bir darbe değil, ancak Gunners'ın geçen sezon çeşitli pozisyonlardaki sorunları çözen McCabe ve çok yönlülüğünü bırakmaktan pişman olacağını düşünmemek zor - en azından artık bunu doğrudan bir rakibi güçlendirmek için kullanacağı için. Not: D

    Chelsea için: Bu, Chelsea için harika bir transfer. Bu duygu, kulübün, dikkat edilmesi gereken bir pozisyonu güçlendirmek için İrlandalı yıldızı transfer etmeye hazır olan yeni WSL şampiyonu Manchester City'nin burnunun dibinden McCabe'i kapmış gibi görünmesi nedeniyle daha da güçlendi. Chelsea, geçen sezon sol bek pozisyonunda Niamh Charles, Sandy Baltimore ve Veerle Buurman gibi çeşitli seçenekleri kullandı, ancak hiçbiri bu pozisyonda doğal bir oyuncu değildi. McCabe'in gelişi, Baltimore'un tercih ettiği hücum rolüne ilerlemesine olanak tanıyor ve bu da Buurman'ın en iyi olduğu stoper pozisyonunda büyük ölçüde kullanılabileceği anlamına geliyor. Artık City'ye transfer olmaya hazır görünen Charles iyi bir oyuncu, ancak McCabe bu pozisyonda kadın futbolunun en iyilerinden biri ve bu sayede Blues'un ilk 11'ini önemli ölçüde güçlendirecek. Not: A

    McCabe için: Son 11 yılını bir Gunners efsanesi olarak geçirmiş olan McCabe'in büyük bir rakibe katılma kararı, birçok Arsenal taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak 30 yaşındaki oyuncu bir üst düzey oyuncu ve bu, onun büyük hedefleri olan başka bir dev kulübe katılma fırsatı. İngiltere'de kalıp bunu başarması için her zaman çok fazla seçenek yoktu. O, Blues için mükemmel bir seçimdir, kilit bir ilk 11 oyuncusu olacak ve kulüp hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakıp son on yılın zirvesine geri dönebilirse, birçok kupa kazanma fırsatı yakalayacaktır. Arsenal'in kendisine sunduğu rolden memnun olmadığı göz önüne alındığında, bu transfer onun için kişisel olarak bir yükseliş anlamına geliyor. Not: B

