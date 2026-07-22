AFP
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Arsenal, William Saliba’nın “uzun bir süre” sahalardan uzak kalacağını doğruladı; ancak savunma oyuncusu, Fransa milli takımıyla Dünya Kupası görevinden döndükten sonra ameliyattan kurtuldu
Dünya Kupası hazırlıkları yorucu oluyor
Arsenal tarafından yayınlanan resmi açıklamaya göre, Saliba’nın uzun bir süre sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesi üzerine Gunners şok yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu, Fransa’nın Kuzey Amerika’da yarı finale yükselme yolculuğunda takımın bel kemiği olmuştu; ancak İspanya’ya 2-0 yenildikleri maçta sahadan çıkmak zorunda kalmıştı. William'ın bu hafta Londra'ya dönüşünün ardından yapılan uzman muayeneleri, oyuncunun bir süre rehabilitasyon gerektirecek bir sırt sakatlığı geçirdiğini doğruladı. Bu haber, Saliba'nın herhangi bir baskı altında olmadan sahada yere yığıldığının görülmesinin ardından geldi ve bu durum, kuzey Londra kulübü için oyuncunun uzun vadede oynayıp oynayamayacağına dair endişeleri hemen ateşledi.
Bu darbeye rağmen, Mikel Arteta ve teknik ekibi için bir umut ışığı var. Kapsamlı değerlendirmeler sonucunda ameliyatın tavsiye edilmediği sonucuna varıldı, ancak William artık kontrollü bir iyileşme programına başlamalı. Bu durum, tıp uzmanlarının korktuğu en kötü senaryoyu önlüyor; aksi takdirde savunma oyuncusu önümüzdeki sezonun büyük bir bölümünde sahalardan uzak kalacaktı.
- Getty Images Sport
Ağrı eşiğini aşmaya çalışmak
Saliba’nın sakatlığı, birkaç aydır süren fiziksel yorgunluğun bir sonucu gibi görünüyor. Defans oyuncusu, turnuva sırasında süregelen sorunlarla başa çıktığını itiraf ederek şöyle konuştu: “Birkaç aydır ufak tefek rahatsızlıklar yaşıyordum. Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig maçları olduğu için dişimi sıkıyordum. Ancak teknik ekip bu durumu çok iyi yönetiyor. Dünya Kupası dört yılda bir düzenleniyor, bu yüzden dişini sıkmak zorundasın. Yüzde 100 formda değilim, ama yüzde 100 formda olmayan birçok oyuncu var. Mazeret uydurmak olmaz."
Fransız oyuncunun hem kulübüne hem de milli takımına olan bağlılığı, milli takım görevine gitmeden önce Arsenal formasıyla tüm turnuvalarda 50 maça çıkmasını sağladı. Bu yoğun iş yükü, bu yazın başlarında Arsenal’in Şampiyonlar Ligi finalinde aldığı yenilgide fiziksel olarak zorlu geçen 120 dakikayı da içeriyordu. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps daha önce “O burada, her şey yolunda” diyerek endişeleri yatıştırmış olsa da, İspanya karşısında yaşanan çöküş, oyuncunun vücudunun nihayet dayanma sınırına ulaştığını gösterdi.
Saliba’nın kilit rolü ve sakatlık sorunu
Saliba, 2019 yılında Arsenal’e katıldı ve 2022–23 sezonunun başında Gunners’ın A takımında tam olarak yerini sağlamlaştırmadan önce Saint-Etienne, Nice ve Marsilya’da kiralık olarak forma giydi. Ardından, geçen sezon Arsenal’in 2004’ten bu yana kazandığı ilk Premier Lig şampiyonluğunda 31 lig maçına çıkarak kilit bir rol oynadı. Ayrıca Fransız stoper, Arsenal’in 2006’dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında da kilit bir rol oynadı ve Avrupa mücadelesi boyunca 12 maçta forma giydi.
Sezonun ilk haftalarında Saliba'dan yoksun kalmak, Arteta için önemli bir taktiksel zorluk teşkil ediyor. Defans oyuncusunun yüksek baskı altındaki durumlardan kurtulma yeteneği ve topla oynarken sergilediği soğukkanlılık, Arsenal'in oyun kurma sürecinde hayati öneme sahip. Daha önceki haberlere göre, oyuncu yarı final maçı sırasında milli takım arkadaşlarına "Sırtım mahvoldu, sırtım mahvoldu" demişti; bu da o anda yaşadığı ağrının ne kadar şiddetli olduğunun bir göstergesiydi. Ameliyat yerine kontrollü bir iyileşme programını tercih etme kararı, sağlık ekibinin bu sakatlığın daha radikal bir düzeltici müdahale yerine dinlenme ve özel fizyoterapi ile çözülebileceğine inandığını gösteriyor.
- Getty Images Sport
Savunmadaki derinlik sınanacak
2026–27 sezonu hızla yaklaşırken, Arsenal artık bu boşluğu doldurmak için kadro derinliğine yönelmek zorunda kalacak. Saliba’nın 16 Ağustos’ta Manchester City ile oynanacak Community Shield maçında forma giyemeyeceği neredeyse kesinleşti; kulübün bahsettiği “uzun süre” ifadesi ise, 21 Ağustos’ta Coventry karşısında başlayacak Premier Lig sezonunun açılışını kaçırabileceğini akla getiriyor.
Bu durum, savunma hattının geri kalanına büyük bir baskı yaratıyor; özellikle de Saliba’nın Gabriel Magalhães ile kurduğu ortaklığın, geçen sezon ligin en iyi savunmasını oluşturmada ve sadece 27 gol yiyerek ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde. Gunners, birçok cephede rekabet edebilecek bir kadro oluşturmak için çok çalışmıştı ve Jurriën Timber gibi oyuncularla birlikte bu kadro derinliği, artık beklenenden daha erken bir zamanda sınanacak. Ancak taraftarlar, ameliyattan kaçınılmasının Saliba'nın bir an önce sahalara dönmesi anlamına geldiğini umuyor.
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