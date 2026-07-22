Arsenal, William Saliba’nın “uzun bir süre” sahalardan uzak kalacağını doğruladı; ancak savunma oyuncusu, Fransa milli takımıyla Dünya Kupası görevinden döndükten sonra ameliyattan kurtuldu

Arsenal tarafından yayınlanan resmi açıklamaya göre, Saliba’nın uzun bir süre sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesi üzerine Gunners şok yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu, Fransa’nın Kuzey Amerika’da yarı finale yükselme yolculuğunda takımın bel kemiği olmuştu; ancak İspanya’ya 2-0 yenildikleri maçta sahadan çıkmak zorunda kalmıştı. William'ın bu hafta Londra'ya dönüşünün ardından yapılan uzman muayeneleri, oyuncunun bir süre rehabilitasyon gerektirecek bir sırt sakatlığı geçirdiğini doğruladı. Bu haber, Saliba'nın herhangi bir baskı altında olmadan sahada yere yığıldığının görülmesinin ardından geldi ve bu durum, kuzey Londra kulübü için oyuncunun uzun vadede oynayıp oynayamayacağına dair endişeleri hemen ateşledi.

Bu darbeye rağmen, Mikel Arteta ve teknik ekibi için bir umut ışığı var. Kapsamlı değerlendirmeler sonucunda ameliyatın tavsiye edilmediği sonucuna varıldı, ancak William artık kontrollü bir iyileşme programına başlamalı. Bu durum, tıp uzmanlarının korktuğu en kötü senaryoyu önlüyor; aksi takdirde savunma oyuncusu önümüzdeki sezonun büyük bir bölümünde sahalardan uzak kalacaktı.