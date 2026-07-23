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Arsenal, William Saliba’nın ciddi sakatlığı üzerine, serbest oyuncu John Stones ve Aston Villa’dan Ezri Konsa’yı kadrosuna katmayı hedefliyor
Saliba’nın sakatlığı Arsenal’i sarsıyor
Arsenal’in yaz transfer planları, savunmanın kilit ismi Saliba’nın yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle ani bir kargaşaya sürüklendi. 25 yaşındaki Fransız oyuncu, Fransa’nın İspanya’ya karşı kaybettiği Dünya Kupası yarı final maçı sırasında sırtından sakatlandıktan sonra uzun süreli bir rehabilitasyon sürecine girecek.
Mikel Arteta’nın savunma hattında vazgeçilmez bir isim haline gelen Saliba’nın kaybı, kuzey Londra kulübünü yüksek kaliteli savunma takviyeleri arayışını hızlandırmaya zorladı. Zaten hem ulusal hem de kıtasal hedefleri olan Emirates Stadyumu yönetimi, Saliba’nın yerini dolduramamalarının ilerleyişlerini rayından çıkarabileceğinin farkında.
- Getty Images Sport
Arteta, tanıdık bir serbest oyuncu olan Stones’u gözüne kestirdi
Acil krizi çözmek için Arteta, geçen ay Manchester City ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra resmi olarak bedelsiz transfer piyasasına çıkan tecrübeli savunma oyuncusu Stones ile yeniden bir araya gelmeyi ciddi olarak değerlendiriyor. 32 yaşındaki oyuncu, aralarında altı Premier Lig şampiyonluğu da bulunan 19 kupa ile parlak bir kariyere sahip. Ayrıca, Arteta'nın Etihad'da Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak geçirdiği üç yıl boyunca geliştirdiği taktiksel anlayış, onu kısa vadeli bir çözüm olarak son derece cazip kılıyor.
Ancak, bu zarif ve topu iyi kullanan savunmacıyı kadroya katmak, Gunners için kolay bir iş olmayacak. Sky Sports’a göre, Chelsea de durumu yakından takip ediyor ve Stones’u transfer etmek için Arsenal’e ciddi bir rekabet sunabilir. Yaşına rağmen Stones, Saliba’nın yokluğunda savunma hattının teknik seviyesini korumak isteyen Arteta için cazip bir kısa vadeli çözümdür.
Konsa değerlendirme aşamasında
Stones ile ilgili bir anlaşma gerçekleşmezse, Arsenal dikkatini Aston Villa’dan Konsa’ya yöneltmeye hazır. 28 yaşındaki oyuncu son yıllarda göz kamaştırıcı bir yükseliş yaşadı ve geçtiğimiz Dünya Kupası’nda İngiltere’nin oynadığı sekiz maçın hepsinde forma giydi.
Konsa, Arsenal teknik ekibinin ilgisini çeken birçok özelliğe sahip; bunların başında da çok yönlülüğü geliyor. Stones gibi, eski Brentford oyuncusu da hem savunmanın merkezinde hem de geçici sağ bek olarak rahatlıkla görev yapabiliyor. Maçlar sırasında savunma oyuncularından sık sık pozisyon değiştirmesini isteyen Arteta, bu uyum yeteneğine büyük değer veriyor.
- Getty Images Sport
Fitness mı, ücret mi: Bir seçim
Oynama süresi konusunda karşılaştırma Stones’un aleyhine işlemeye başlıyor. Uyluk, baldır ve kas sorunları nedeniyle geçen sezon Premier Lig’de sadece 439 dakika sahada kalabildi; bir önceki sezon da aynı şekilde kesintili bir performans sergilemiş ve sadece 547 dakika oynayabilmişti. Etihad’da geçirdiği on yılı geriye dönüp baktığımızda, ligde oynanabilir dakikaların yüzde 59’unu aşabildiği tek bir sezon bile yoktu.
Konsa ise fiziksel kondisyon konusunda çok farklı bir tablo çiziyor. Villa’nın savunma hattında her zaman yer alan oyuncu, son beş sezonda hiçbir ciddi sakatlık yaşamadan her sezon en az 33 Premier Lig maçında ilk 11’de yer aldı. Opta verilerine göre, geçen sezon ligdeki tüm saha oyuncuları arasında yer mücadelelerinde en başarılı isim oldu; birebir mücadelelerin yüzde 73’ünü kazandı; bu özelliği şüphesiz Arteta’nın dikkatini çekecektir. Ancak bu güvenilirliğin bedeli ucuz değil; haberlere göre Villa, 60 milyon sterlin istiyor – bu rakam, Stones için teklif edilen bedelsiz transferden oldukça yüksek bir fiyat.
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