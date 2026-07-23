Arsenal, William Saliba’nın ciddi sakatlığı üzerine, serbest oyuncu John Stones ve Aston Villa’dan Ezri Konsa’yı kadrosuna katmayı hedefliyor

Acil krizi çözmek için Arteta, geçen ay Manchester City ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra resmi olarak bedelsiz transfer piyasasına çıkan tecrübeli savunma oyuncusu Stones ile yeniden bir araya gelmeyi ciddi olarak değerlendiriyor. 32 yaşındaki oyuncu, aralarında altı Premier Lig şampiyonluğu da bulunan 19 kupa ile parlak bir kariyere sahip. Ayrıca, Arteta'nın Etihad'da Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak geçirdiği üç yıl boyunca geliştirdiği taktiksel anlayış, onu kısa vadeli bir çözüm olarak son derece cazip kılıyor.

Ancak, bu zarif ve topu iyi kullanan savunmacıyı kadroya katmak, Gunners için kolay bir iş olmayacak. Sky Sports’a göre, Chelsea de durumu yakından takip ediyor ve Stones’u transfer etmek için Arsenal’e ciddi bir rekabet sunabilir. Yaşına rağmen Stones, Saliba’nın yokluğunda savunma hattının teknik seviyesini korumak isteyen Arteta için cazip bir kısa vadeli çözümdür.



