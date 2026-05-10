Arsenal-West Ham maçında oyuncu değerlendirmeleri: Leandro Trossard kritik anlarda sahneye çıktı! Belçikalı oyuncu, tam da doğru anda gol orucunu bozdu; VAR incelemesinin ardından Gunners büyük bir tehlikeyi atlatarak şampiyonluk yarışında hayati bir galibiyet elde etti

West Ham United - Arsenal
Arsenal, Pazar günü West Ham deplasmanında inanılmaz derecede dramatik bir 1-0 galibiyet elde ederek Premier Lig şampiyonluğuna doğru dev bir adım attı. Leandro Trossard maçın son dakikalarında galibiyet golünü attı; ev sahibi takımın uzatma dakikalarında attığını sandığı beraberlik golü ise tarihe geçecek bir VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Callum Wilson, maçın bitimine saniyeler kala attığı golle Arsenal'in şampiyonluk umutlarını suya düşürmüş gibi görünüyordu ancak, son derece uzun süren bir incelemenin ardından, David Raya'ya yapılan faul nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Bu karar, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Ham taraftarlarını büyük bir öfkeye boğdu.

Konuk takım maça iyi bir başlangıç yaptı ve erken dakikalarda birkaç fırsat yakaladı; Trossard’ın şutu kaleci tarafından kurtarıldı, ardından gelen vuruşunda ise top direkten döndü. Riccardo Calafiori’nin kafa vuruşu da kale çizgisinden uzaklaştırıldı.

Ancak Ben White'ın sakatlığı, Arsenal'i rayından çıkardı. Mikel Arteta, İngiltere milli takım oyuncusunun yerine Martin Zubimendi'yi oyuna soktu ve Declan Rice'ı sağ bek pozisyonuna kaydırdı. Bu değişiklik işe yaramadı ve Cristhian Mosquera'nın oyuna girmesiyle Rice ikinci yarıda orta sahaya geri dönse de, lig lideri takım maçın başındaki ivmesini bir daha yakalayamadı.

Bukayo Saka birkaç şutunu üstten dışarı attı ve kale önündeki karambolde West Ham, çizgiden topu uzaklaştırdı, ancak diğer tarafta Raya, Mateus Fernandes'in kesin gibi görünen golünü engellemek için yakın mesafeden kurtarış yapmak zorunda kaldı.

Zaman geçtikçe maç berabere bitecek gibi görünüyordu, ancak Martin Odegaard, Trossard'a asist yaparak Arsenal'i öne geçirdi. Ancak drama henüz bitmemişti, çünkü Wilson'ın golü en dramatik şekilde iptal edildi. Forvet Pablo'nun, kalecinin kolunu tutarak onu engellediği ve topun sonunda Wilson'a düşmeden önce ortaya ulaşmasını engellediği gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Arsenal, iki maç kala ikinci sıradaki Manchester City'nin 5 puan önünde kalırken, Leeds ise Hammers'ın bir yenilgisi daha almasıyla matematiksel olarak küme düşmekten kurtuldu.

GOAL, Londra Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (8/10):

    İlk yarının sonlarına doğru Tati Castellanos'un dalış kafasını muhteşem bir uçuşla kurtardı ve ardından Fernandes'in kesin gibi görünen golünü yakın mesafeden engelledi.

    Ben White (N/A):

    Maçın başında endişe verici bir diz problemi nedeniyle sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Şampiyonlar Ligi finali yaklaşırken gerçekten talihsiz bir durum.

    William Saliba (7/10):

    Genel olarak sağlam bir performans sergiledi. Fransız oyuncudan her zamanki gibi güçlü bir performans.

    Gabriel Magalhaes (8/10):

    Uzatma dakikalarında Arsenal'in üstünlüğünü korumak için maçı kurtaran bir müdahale yaptı. Ne lider ama.

    Riccardo Calafiori (7/10):

    İlk yarıda Trossard'ın pasını aldığında daha iyisini yapabilirdi, ancak şutu engellendi. Ayrıca bir kafa vuruşu da çizgiden çıkarıldı. Her zamanki gibi rakibe sorunlar çıkardı, ancak devre arasında Mosquera ile değiştirildi.

    Orta saha

    Declan Rice (7/10):

    White'ın ilk yarıda sakatlanmasının ardından sağ bek pozisyonuna geçti, ancak bu hamle pek işe yaramadı ve ikinci yarıda kısa sürede orta sahaya geri döndü.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    İkinci yarıda sol bek pozisyonuna geçmek zorunda kaldı, bu da hücumdaki etkisini sınırladığı için üzücüydü.

    Eberechi Eze (6/10):

    Tehlikeli bölgelerde hiç topu ele geçiremedi. Topa çok sık dokundu, ancak West Ham'a gerçek bir tehdit oluşturmak için her zaman biraz fazla geride kaldığı izlenimi verdi.

    Saldırı

    Leandro Trossard (8/10):

    Bir kafa vuruşu kaleci tarafından kurtarıldı, hemen ardından bir başka kafa vuruşu da direkten döndü. Ayrıca Calafiori'ye bir gol fırsatı yaratacak muhteşem bir pas verdi ve maçın sonlarına doğru kritik golü attı.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Mavropanos'u üzerinden atmakta zorlandı. West Ham savunmasını zorlayacak boşluklar bulamadı.

    Bukayo Saka (5/10):

    Maça bir türlü giremedi. İkinci yarının başında birkaç şutunu üstten ve yanlardan dışarı attı. Kötü bir öğleden sonra geçirdi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Martin Zubimendi (4/10):

    İlk yarının ortasında sakatlanan White'ın yerine oyuna girdi, ancak ikinci yarının ortasında oyundan çıktı. Hatırlamak isteyeceği bir öğleden sonra değildi.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    İkinci yarı başında oyuna girdikten sonra Arsenal'in sağ kanadında daha iyi bir denge sağladı.

    Kai Havertz (6/10):

    Arsenal'in sahada biraz daha ileriye çıkmasına yardımcı oldu.

    Martin Odegaard (8/10):

    Trossard'ın golünü hazırlayan çok kaliteli bir hareket yaptı.

    Noni Madueke (N/A):

    Son 10 dakikada Saka'nın yerine oyuna girdi.

    Mikel Arteta (5/10):

    İlk yarıda yaptığı değişiklik ve Rice'ı sağ bek pozisyonuna kaydırma kararı, Arsenal'i gerçekten altüst etti ve maçın geri kalanını, yaptığı diğer oyuncu değişiklikleriyle hatasını düzeltmeye çalışarak geçirdi gibi görünüyordu.

