Arsenal-West Ham maçında oyuncu değerlendirmeleri: Leandro Trossard kritik anda sahneye çıktı! Belçikalı oyuncu, 26 maçlık gol suskunluğunu en uygun anda sonlandırırken, Gunners büyük bir tehlikeyi atlatarak şampiyonluk yarışında hayati bir galibiyet elde etti

Konuk takım maça iyi bir başlangıç yaptı ve erken dakikalarda birkaç fırsat yakaladı; Trossard’ın şutu kaleci tarafından kurtarıldı, ardından gelen vuruşunda ise top direkten döndü. Riccardo Calafiori’nin kafa vuruşu da kale çizgisinden uzaklaştırıldı.

Ancak Ben White'ın sakatlığı, Arsenal'i rayından çıkardı. Mikel Arteta, İngiltere milli takım oyuncusunun yerine Martin Zubimendi'yi oyuna soktu ve Declan Rice'ı sağ bek pozisyonuna kaydırdı. Bu değişiklik işe yaramadı ve Cristhian Mosquera'nın oyuna girmesiyle Rice ikinci yarıda orta sahaya geri dönse de, lig lideri takım maçın başındaki ivmesini bir daha yakalayamadı.

Bukayo Saka birkaç şutunu üstten dışarı attı ve kale önündeki karambolde West Ham, çizgiden topu uzaklaştırdı, ancak diğer tarafta David Raya, Mateus Fernandes'in kesin gibi görünen golünü engellemek için yakın mesafeden kurtarış yapmak zorunda kaldı.

Zaman geçtikçe maç berabere bitecek gibi görünüyordu, ancak Martin Odegaard, Trossard'a asist yaparak Arsenal'i öne geçirdi. Ancak drama henüz bitmemişti, çünkü Wilson'ın golü en dramatik şekilde iptal edildi.

