La Stampa'ya göre Arsenal, hücum hattını güçlendirmek isterken bu yaz Yildiz'i yakından takip ediyor. Arsenal, Vinicius için planladığı iddialı hamleden sonuç alamamasının ardından dikkatini Türkiye milli oyuncusuna çevirdi.

Vinicius sonunda Real Madrid ile yeni sözleşme imzaladı ve bu da Arsenal'ı sahanın o bölgesi için alternatif seçeneklere yöneltti. Yildiz, yeni sezon öncesinde Mikel Arteta'nın hücum hattını güçlendirmek için cazip bir aday olarak öne çıktı. 21 yaşındaki oyuncu, Juventus ile harika bir sezon geçirerek kendisini Avrupa futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak kabul ettirdi. Geçen sezon tüm kulvarlarda etkileyici 20 gole katkı kaydetti.