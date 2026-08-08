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Arsenal, Vinicius Junior'u kaçırmasının ardından Juventus'un yıldızı Kenan Yildiz'ı izlemeye aldı
Arsenal, Vinicius çıkmazının ardından Yildiz'a yöneldi
La Stampa'ya göre Arsenal, hücum hattını güçlendirmek isterken bu yaz Yildiz'i yakından takip ediyor. Arsenal, Vinicius için planladığı iddialı hamleden sonuç alamamasının ardından dikkatini Türkiye milli oyuncusuna çevirdi.
Vinicius sonunda Real Madrid ile yeni sözleşme imzaladı ve bu da Arsenal'ı sahanın o bölgesi için alternatif seçeneklere yöneltti. Yildiz, yeni sezon öncesinde Mikel Arteta'nın hücum hattını güçlendirmek için cazip bir aday olarak öne çıktı. 21 yaşındaki oyuncu, Juventus ile harika bir sezon geçirerek kendisini Avrupa futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak kabul ettirdi. Geçen sezon tüm kulvarlarda etkileyici 20 gole katkı kaydetti.
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Juve alternatif planını hazırlarken scout raporları yoğunlaşıyor
Aynı habere göre Arsenal, yetenekli oyun kurucuyu aktif şekilde yeniden izlemeye başladı. Sky muhabiri Sacha Tavolieri, daha önce de transfer döneminin ilk bölümünde Kuzey Londra ekibini oyuncuyla ilişkilendirmişti.
Yeniden canlanan bu ilgi, Juventus'un olası bir ayrılığa şimdiden hazırlanıyor olabileceği yönündeki iddiaların ortasında geldi. Torino ekibi, hücum hattına bir başka seçenek olarak yetenekli genç kanat oyuncusu Kerim Alajbegovic'i kadrosuna kattı. Juventus, üst düzey potansiyellere yatırım yaparak yalnızca geleceğe yönelik plan yapıyor olabilir, ancak Alajbegovic'in gelişi Arsenal'in İtalyan ekibini bu yaz Yildiz'i satmaya ikna etmesini kolaylaştırabilir.
Arteta'nın gelişen hücum planına taktik uyum
Yildiz, Arteta'nın Kuzey Londra'daki taktik düzenine ideal bir uyum sağlayacak isim olarak görülüyor. Arsenal, Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin istikrarsız geçen sezonunun ardından sol kanatta bir gelişim arıyor. Arsenal'in hücum hattındaki derinlik de mevcut transfer döneminde zaten önemli ölçüde değişime uğradı.
Leandro Trossard, bu yazın başlarında Emirates Stadyumu'ndan ayrılarak Türk ekibi Beşiktaş'a katıldı. Arsenal, Trossard'ın yerini doldurmak için hızlı davranarak Club Brugge'den Yunan kanat oyuncusu Christos Tzolis'i transfer etti. Ancak Yildiz kalitesinde bir oyuncunun takıma katılması, kadroya daha fazla derinlik ve dinamizm katacaktır.
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Arsenal'ın transfer hamlesindeki sonraki adımlar
Arsenal scout çalışmalarını sürdürürken, transfer dönemi ilerledikçe görüşmeler yoğunlaşabilir. Arsenal, kadro yapılanmasını tamamlamak için üst düzey bir hücum oyuncusunu daha kadrosuna katma konusunda kararlılığını koruyor.
Juventus'un 21 yaşındaki oyuncunun satışına onay verip vermeyeceği ise henüz belli değil. Ancak Alajbegovic'in takıma katılması, İtalyan devine kanat bölgelerinde ekstra alternatif sağlıyor. Arsenal, Türkiye milli oyuncusu için resmi bir teklif yapıp yapmamaya karar vermeden önce şimdi seçeneklerini dikkatle değerlendirecek.
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