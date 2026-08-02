Brezilyalı kanat oyuncusunu transfer etme ihtimali hakkında doğrudan soru sorulduğunda Arteta, sözlerini dikkatle seçti ancak hedeflerini açık etti. Arteta, "Takımı geliştirmek ve ileriye taşımak için gerçekten çok aktifiz. Bu net" dedi. "Önümüzdeki birkaç haftada hareketlilik olmasını bekliyoruz, elbette, çünkü herkes gibi biz de daha iyi olmak istiyoruz.

"Bunu zaten görebilirsiniz. Transfer piyasası ve rakiplerimiz, yaptıklarımız... Biz yerimizde saymayacağız. Ve yapmak istediklerimiz konusunda çok hırslıyız.

"Farklar çok küçük. Ve biz daha iyi olmak istediğimiz ve seviye yükseleceği için, takım içinde rekabeti artırmamız gerekiyor. Daha geniş farklar yaratabilmek için takımda sahip olmadığımız şeyleri tespit ettiğimizden emin olmamız gerekiyor. Ve düşünmemiz gereken yol bu."