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ViniciusGetty Images
Muhammad Zaki

Çeviri:

Arsenal, Vinicius Junior'ı transfer edecek mi? Mikel Arteta, Arsenal'ın yaz için 'iddialı' hamleler planlamasıyla sansasyonel transfer bağlantılarına tepki verdi

Transfers
Vinicius Junior
Arsenal
M. Arteta
Premier Lig
Real Madrid
La Liga

Mikel Arteta, Arsenal'ın Vinicius Junior'a olan ilgisinin ortasında büyüyen spekülasyonlara değindi ve kulübün yaklaşan transfer döneminde "çok iddialı" olacağında ısrar etti. Arsenal'in, hücum hattına dünya çapında kalite katmayı hedeflerken Brezilyalı oyuncunun Real Madrid'deki sözleşme durumunu takip ettiği bildiriliyor.

  • Arteta, Vinicius söylentileri arasında transfer bağlantılarına değindi

    Arsenal Teknik Direktörü, Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior için olası bir hamleyle ilgili sorular karşısında temkinli kalmaya devam etti, ancak kulübün niyeti konusunda net bir mesaj verdi. Arsenal'ın Girona karşısında hazırlık döneminde aldığı 4-1'lik etkileyici galibiyetin ardından konuşan İspanyol teknik adam, Kuzey Londra ekibinin yeni yeteneklerin peşinde agresif davranmaya hazır olduğunu vurguladı.


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  • Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    "Hareketlilikler olmasını bekliyoruz"

    Brezilyalı kanat oyuncusunu transfer etme ihtimali hakkında doğrudan soru sorulduğunda Arteta, sözlerini dikkatle seçti ancak hedeflerini açık etti. Arteta, "Takımı geliştirmek ve ileriye taşımak için gerçekten çok aktifiz. Bu net" dedi. "Önümüzdeki birkaç haftada hareketlilik olmasını bekliyoruz, elbette, çünkü herkes gibi biz de daha iyi olmak istiyoruz.

    "Bunu zaten görebilirsiniz. Transfer piyasası ve rakiplerimiz, yaptıklarımız... Biz yerimizde saymayacağız. Ve yapmak istediklerimiz konusunda çok hırslıyız.

    "Farklar çok küçük. Ve biz daha iyi olmak istediğimiz ve seviye yükseleceği için, takım içinde rekabeti artırmamız gerekiyor. Daha geniş farklar yaratabilmek için takımda sahip olmadığımız şeyleri tespit ettiğimizden emin olmamız gerekiyor. Ve düşünmemiz gereken yol bu."

  • Arsenal, rekor kıracak bir yatırıma hazırlanıyor

    Vinicius Junior'a olan ilgi, 26 yaşındaki oyuncunun İspanya'nın başkentindeki geleceğinin giderek daha belirsiz göründüğü bir dönemde geliyor. Bernabeu'daki mevcut sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalırken, haberler Arsenal'ın forveti Premier League'e çekmek için maaş yapısını altüst etmeye hazır olduğunu öne sürüyor.

    Arteta daha önce, kulübü 'farklı bir boyuta' taşıyacak transferlere ihtiyaç duyulduğunu söylemişti ve Ballon d'Or ikincisinin kadroya katılması da bu tanıma kesinlikle uyacaktır.

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  • Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images

    Madrid'deki sözleşme görüşmelerinde duraklama

    Arsenal'ın iyimserliğinin temel nedeni, Vinicius ile Real Madrid yönetimi arasında süren sözleşme anlaşmazlığı. Kısa süre içinde bir ilerleme sağlanamazsa, oyuncuyu gelecek yaz bonservissiz kaybetmekten korkan Real Madrid'in isteksiz de olsa satışa zorlanabileceği bildiriliyor.

    Bu çıkmaz, İspanya'daki görüşmelerin tamamen çökmesi halinde harekete geçmek için pozisyon alan Arsenal'a bir kapı açtı. Henüz kişisel şartlarda bir anlaşma sağlanmamış olsa da, Premier League'in cazibesinin ve Arteta yönetimindeki projenin Brezilyalı milli oyuncuya çekici geldiği söyleniyor.


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