Getty Images Sport
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Arsenal ve Tottenham, Norveçli Dünya Kupası yıldızı için transfer savaşına girmeye hazır
Kuzey Londra’daki rakipler birbirlerini gözlüyor
The Sun’ın haberine göre, Norveç milli takımında forma giyen oyuncu Dünya Kupası’nda adını daha da duyurduktan sonra Arsenal ve Tottenham, Nusa için rekabet etmeye hazırlanıyor. 21 yaşındaki oyuncu, etkileyici bir Bundesliga sezonu ve güçlü bir turnuva performansının ardından Avrupa'nın en heyecan verici genç forvetlerinden biri olarak öne çıktı. Turnuvada altı maça çıkan Nusa, Fildişi Sahili'ni eledikleri son 32 turu maçında Norveç'in ilk golünü attı. Performansları, kıtadaki ilgiyi artırsa da Leipzig, 51 milyon sterlinlik değerleme konusunda kararlılığını sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Arsenal ve Spurs transfer seçeneklerini değerlendiriyor
Arsenal, resmi bir hamle yapmadan önce sabırlı bir yaklaşım sergiliyor; kulüp, Gabriel Martinelli’ye olan ilgiyi değerlendirmek için bekliyor. Gunners, Brezilyalı oyuncuyu aktif olarak satmaya niyetli olmasa da, Avrupa veya Asya’dan gelecek 51 milyon sterlinin üzerinde bir teklif, tutumlarını değiştirebilir. Leandro Trossard çoktan Beşiktaş'a katılırken, Christos Tzolis de Club Brugge'den transfer edildi. Arsenal, Chelsea'nin 117 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamlamasının ardından en önemli hedefi olan Morgan Rogers'ı da kaçırdı.
Tottenham da aynı derecede ilgileniyor ancak önce kadrosunu daraltması gerekiyor. Tottenham’ın resmi bir teklifte bulunabilmesi için, kiralık dönemlerini tamamlayarak geri dönen Manor Solomon ve Mikey Moore’un geleceğinin netleşmesi gerekiyor.
Avrupa'daki rekabet artıyor
Nusa’nın hayranları, Premier Lig’in çok ötesine uzanıyor. AC Milan ve AS Roma, İngiliz kulüplerinden bir adım önde olmak amacıyla kanat oyuncusunun menajerleriyle şimdiden doğrudan görüşmelere başladı. Aynı habere göre Milan, Nusa’yı öncelikli hedefi olarak görüyor ve Rafael Leao’yu satarak transfer masraflarını karşılamayı umuyor; Roma ise Leipzig’e 38 milyon sterlinlik bir teklif sunarak kulübü zorlamaya hazır.
Öte yandan, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Xavi Simons ve Wilson Odobert'in sakatlıkları nedeniyle kulübün Yeni Zelanda ve Avustralya'daki sezon öncesi turuna katılamaması üzerine, Spurs'un kadrosunda bir kanat oyuncusu için hala yer var.
- AFP
Karar giderek yaklaşıyor
Nusa’nın başarılı Dünya Kupası performansının ardından yeni bir meydan okumaya açık olduğu düşünülüyor; bu da önümüzdeki haftalarda görüşmelerin hız kazanacağına dair umutları artırıyor. Ancak ilgilenen her kulüp aynı engelle karşı karşıya. Herhangi bir anlaşmanın tamamlanmaya yaklaşabilmesi için, Leipzig’i 51 milyon sterlinlik talep fiyatını düşürmeye ikna etmenin kilit faktör olması bekleniyor.
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