Arsenal ve Tottenham, Norveçli Dünya Kupası yıldızı için transfer savaşına girmeye hazır

Arsenal, resmi bir hamle yapmadan önce sabırlı bir yaklaşım sergiliyor; kulüp, Gabriel Martinelli’ye olan ilgiyi değerlendirmek için bekliyor. Gunners, Brezilyalı oyuncuyu aktif olarak satmaya niyetli olmasa da, Avrupa veya Asya’dan gelecek 51 milyon sterlinin üzerinde bir teklif, tutumlarını değiştirebilir. Leandro Trossard çoktan Beşiktaş'a katılırken, Christos Tzolis de Club Brugge'den transfer edildi. Arsenal, Chelsea'nin 117 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamlamasının ardından en önemli hedefi olan Morgan Rogers'ı da kaçırdı.

Tottenham da aynı derecede ilgileniyor ancak önce kadrosunu daraltması gerekiyor. Tottenham’ın resmi bir teklifte bulunabilmesi için, kiralık dönemlerini tamamlayarak geri dönen Manor Solomon ve Mikey Moore’un geleceğinin netleşmesi gerekiyor.