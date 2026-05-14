Arsenal ve PSG, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Ham'ın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor; kulüp, oyuncuyu satmak zorunda kalabilir
Arteta, Fernandes'i orta saha transferinde öncelikli hedef olarak belirledi
The Times'a göre, Arsenal teknik direktörü Arteta orta sahasına daha fazla teknik kalite katmak istiyor ve Fernandes'i birincil hedefi olarak belirledi. Topçular'ın teknik direktörü, çok yönlü oyunculara hayranlığıyla biliniyor ve Portekizli genç oyuncu bu tanıma tam olarak uyuyor. Fernandes, defansif orta saha oyuncusu, sahadan sahaya koşan bir orta saha oyuncusu veya daha ileri bir hücum rolünde görev alabilir.
Bu ilgi, Fernandes'in Pazar günü potansiyel talipleriyle doğrudan karşı karşıya gelmesinin ardından ortaya çıktı. West Ham'ın Arsenal'e 1-0 yenildiği maçta, orta saha oyuncusu Hammers'ı öne geçirmek için altın bir fırsat yakaladı, ancak topa çok fazla dokunduğu için kaleyi bulamadı ve David Raya'nın kritik bir kurtarış yapmasına izin verdi. Bu kaçırılan golüne rağmen, teknik nitelikleri Arsenal'in transfer ekibini etkiledi. Ekip, Mart ayında Manchester City'ye karşı Carabao Kupası finalinde yenilginin ardından, Premier Lig'de kendini kanıtlamış genç oyunculara öncelik veriyor.
PSG yarışa katıldı
Arsenal, bu transfer yarışında tek başına değil; Paris Saint-Germain de durumu yakından takip ediyor. Fransa şampiyonu, Fernandes’i değerlendiriyor. 21 yaşındaki oyuncuya olan ilgi yeni bir şey değil; Southampton’dan 38 milyon sterlinlik transferiyle ayrılmadan önce, Atlético Madrid dahil 10 farklı kulüp tarafından peşinde koşulmuştu.
Onun transferi için yaşanan rekabet, bu yaz bir teklif savaşının yaşanabileceğini gösteriyor. West Ham, ligdeki konumundan dolayı zor bir pazarlık pozisyonunda bulunuyor. Fernandes ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayıp bir sezonluk uzatma opsiyonu da eklemiş olsalar da, bu anlaşmanın yapısı - Southampton'a %15 satış payı ve çeşitli ek ödemeler içeriyor - Hammers'ın önemli bir kâr elde edebilmesi için yüksek bir ücret talep etmesi gerektiği anlamına geliyor.
Küme düşme tehlikesi West Ham'ı harekete geçirebilir
Hammers, orta saha yıldızlarından ayrılmak istemese de, Championship'e düşme tehlikesi kulübü başka seçeneğe bırakmayabilir. Nuno Espirito Santo'nun takımı küme düşmeyi engelleyemezse, kulüp mali kurallara uymak için oyuncu satma konusunda büyük baskı altında kalacaktır. Gelirdeki düşüş, en yüksek maaşlı oyuncuların ve yüksek değerli varlıkların ayrılmasını gerektirecek ve bu durum, mali dengeyi sağlamak için Fernandes'i yaz transfer döneminde ayrılma ihtimali yüksek bir aday haline getirecektir.
Sadece iki maç kala, West Ham 36 puanla 18. sırada yer alıyor ve küme düşme hattından iki puan uzakta.
Emirates'te orta saha revizyonu bekleniyor
Fernandes'in transferi, Arsenal'de yeni transferlere yer açmak amacıyla birçok oyuncunun ayrılmasının beklendiği kapsamlı bir yeniden yapılanmanın parçası. Brentford'dan transfer olduktan sonra ilk 11'de düzenli bir yer edinemediği için Christian Norgaard'ın takımdan ayrılması muhtemel oyuncular arasında yer alıyor. Arteta, sık sık Declan Rice ve Martin Zubimendi gibi isimleri tercih etti; bu nedenle Norgaard, bu sezon Premier Lig'de sadece 56 dakika sahada kalabildi.
21 yaşındaki Fernandes, London Stadium'daki ilk sezonunda 40 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.