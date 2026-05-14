The Times'a göre, Arsenal teknik direktörü Arteta orta sahasına daha fazla teknik kalite katmak istiyor ve Fernandes'i birincil hedefi olarak belirledi. Topçular'ın teknik direktörü, çok yönlü oyunculara hayranlığıyla biliniyor ve Portekizli genç oyuncu bu tanıma tam olarak uyuyor. Fernandes, defansif orta saha oyuncusu, sahadan sahaya koşan bir orta saha oyuncusu veya daha ileri bir hücum rolünde görev alabilir.

Bu ilgi, Fernandes'in Pazar günü potansiyel talipleriyle doğrudan karşı karşıya gelmesinin ardından ortaya çıktı. West Ham'ın Arsenal'e 1-0 yenildiği maçta, orta saha oyuncusu Hammers'ı öne geçirmek için altın bir fırsat yakaladı, ancak topa çok fazla dokunduğu için kaleyi bulamadı ve David Raya'nın kritik bir kurtarış yapmasına izin verdi. Bu kaçırılan golüne rağmen, teknik nitelikleri Arsenal'in transfer ekibini etkiledi. Ekip, Mart ayında Manchester City'ye karşı Carabao Kupası finalinde yenilginin ardından, Premier Lig'de kendini kanıtlamış genç oyunculara öncelik veriyor.