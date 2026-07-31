talkSPORT'a göre Guimaraes, transferin tamamlanmasına imkan tanımak için Newcastle'dan La Manga'daki sezon öncesi hazırlık kampına gidişini ertelemesini istedi. Newcastle, Dünya Kupası'nın ardından programının zaten her zaman esnek olduğunu savunsa da, oyuncuya yakın kaynaklar seyahat planlarının transferi tamamlamak için değiştirildiğini doğruluyor.

Orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için St James' Park'tan ayrılma isteğini kulüp yönetimine ve eski teknik direktör Eddie Howe'a bildirdi. Newcastle'ın Avrupa'nın bir numaralı kupasına katılma hakkı kazanamamasının ardından Brezilyalı kaptan, yeni bir meydan okuma arama niyetini net şekilde ortaya koydu.