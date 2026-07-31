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Arsenal ve Newcastle anlaşmaya vardı! Gunners'ın teklif artırmasının ardından Bruno Guimaraes dev bir Premier League transferine hazırlanıyor
Arsenal, Guimaraes anlaşmasına yaklaşıyor
L'Equipe'e göre Arsenal, Newcastle orta saha oyuncusu Guimaraes için ses getirecek bir transferi tamamlamaya çok yakın. Newcastle'ın €70 milyon ve €80 milyonluk ilk teklifleri reddetmesinin ardından Arsenal, teklifini €90 milyon bonservis bedeli ve performansa bağlı bonuslar seviyesine çıkardı. 28 yaşındaki Brezilyalı milli oyuncu, 2031'e kadar sürecek uzun vadeli sözleşmenin kişisel şartlarında da anlaşmaya vardı. Oyuncu, Mikel Arteta'nın orta sahasında forma giymek için bir aydan uzun süredir hayalini kurduğu Kuzey Londra transferini tamamlama konusunda istekliydi.
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Orta saha oyuncusu, transfer yaklaşırken yolculuğunu erteledi
talkSPORT'a göre Guimaraes, transferin tamamlanmasına imkan tanımak için Newcastle'dan La Manga'daki sezon öncesi hazırlık kampına gidişini ertelemesini istedi. Newcastle, Dünya Kupası'nın ardından programının zaten her zaman esnek olduğunu savunsa da, oyuncuya yakın kaynaklar seyahat planlarının transferi tamamlamak için değiştirildiğini doğruluyor.
Orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için St James' Park'tan ayrılma isteğini kulüp yönetimine ve eski teknik direktör Eddie Howe'a bildirdi. Newcastle'ın Avrupa'nın bir numaralı kupasına katılma hakkı kazanamamasının ardından Brezilyalı kaptan, yeni bir meydan okuma arama niyetini net şekilde ortaya koydu.
Newcastle, kadrodan büyük bir ayrılık dalgası yaşanırken yeniden yapılanıyor
Guimaraes'in an meselesi olan ayrılığı, kadroda eşi benzeri görülmemiş bir sirkülasyonun yaşandığı bu yazda Newcastle için bir diğer ağır darbe anlamına geliyor. Newcastle, daha önce Sandro Tonali'nin Tottenham Hotspur'a ve Anthony Gordon'ın Barcelona'ya yüksek profilli ayrılıklarına onay vermişti; teknik direktör Eddie Howe da kısa süre önce görevinden ayrıldı.
Newcastle, Brezilyalı oyuncunun ayrılığını bu yazın başlarında Monaco'dan Aladji Bamba'yı transfer ederek öngördü. Bu arada Guimaraes'in eski kulübü Lyon da görüşmeleri yakından takip ediyor, çünkü yüzde 20'lik sonraki satış payı maddesi Fransız ekibine nihai bonservis bedelinden 8 milyon euronun üzerinde gelir sağlayacak.
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Newcastle United yeniden yapılanmayla karşı karşıyayken Arsenal beklemede
Newcastle, yeni sezon öncesinde ciddi şekilde eksilmiş kadrosuyla artık büyük bir yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya. Newcastle United, önemli liderlerini kaybetmesinin ardından yeni transferleri hızla takıma adapte etmek ve orta saha seçeneklerini yeniden şekillendirmek zorunda.
Bonus yapıları ve menajer ücretlerine ilişkin son detaylarda sona yaklaşılırken, Arsenal transferi önümüzdeki günlerde tamamlamayı bekliyor. Guimaraes daha sonra sağlık kontrolünden geçecek ve Emirates Stadyumu'nda yeni takım arkadaşlarına katılacak.
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