De Zerbi, Manchester City ve Arsenal gibi takımların yoğun ilgisine rağmen Tonali'nin imzasını 100 milyon sterlinlik dudak uçuklatan bir anlaşmayla nasıl aldığına ışık tuttu. 2023 yazında Newcastle'a katılan İtalyan orta saha oyuncusu, St James' Park'taki döneminde 2024-25 EFL Cup'ı kazandı ve 110 maçta 10 gol attıktan sonra bu yaz 2032'ye kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeyle Tottenham'a katıldı. Mart 2026'da Spurs'ün başına geçen De Zerbi için 26 yaşındaki oyuncu, uzun vadeli vizyonunun her zaman vazgeçilmez parçasıydı.

Başarılı transfer sürecini değerlendiren De Zerbi, Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: "Eğer onu gerçekten ikna ettiysem, buna ancak mutlu olabilirim. Ona gerçeği söyledim, çünkü oyunculara her zaman gerçekten ne düşündüğümü söylerim. Onun, oynadığı her takımda her zaman lider olmuş bir oyuncu olduğuna inanıyorum, bu yüzden yeniden yapılanma sürecindeki bu takımda önemli bir rol üstlenebilir. Tonali'yi, benim memleketimin kulübü ve desteklediğim takım olan Brescia'da oynadığı dönemden beri izliyordum. 18 yaşındayken bile zaten bir veteran gibi görünüyordu. Bunun, benim ve Tottenham'ın ona diğer kulüplerden daha fazla sunabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum."