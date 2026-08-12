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Arsenal ve Manchester City'ye çalım! Roberto De Zerbi, 115 milyon avroluk Sandro Tonali'yi Tottenham projesine katılmaya ve Spurs'ün yeni lideri olmaya nasıl ikna ettiğini açıkladı
Premier Lig devlerini yenmek
De Zerbi, Manchester City ve Arsenal gibi takımların yoğun ilgisine rağmen Tonali'nin imzasını 100 milyon sterlinlik dudak uçuklatan bir anlaşmayla nasıl aldığına ışık tuttu. 2023 yazında Newcastle'a katılan İtalyan orta saha oyuncusu, St James' Park'taki döneminde 2024-25 EFL Cup'ı kazandı ve 110 maçta 10 gol attıktan sonra bu yaz 2032'ye kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeyle Tottenham'a katıldı. Mart 2026'da Spurs'ün başına geçen De Zerbi için 26 yaşındaki oyuncu, uzun vadeli vizyonunun her zaman vazgeçilmez parçasıydı.
Başarılı transfer sürecini değerlendiren De Zerbi, Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: "Eğer onu gerçekten ikna ettiysem, buna ancak mutlu olabilirim. Ona gerçeği söyledim, çünkü oyunculara her zaman gerçekten ne düşündüğümü söylerim. Onun, oynadığı her takımda her zaman lider olmuş bir oyuncu olduğuna inanıyorum, bu yüzden yeniden yapılanma sürecindeki bu takımda önemli bir rol üstlenebilir. Tonali'yi, benim memleketimin kulübü ve desteklediğim takım olan Brescia'da oynadığı dönemden beri izliyordum. 18 yaşındayken bile zaten bir veteran gibi görünüyordu. Bunun, benim ve Tottenham'ın ona diğer kulüplerden daha fazla sunabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum."
- AFP
Felaketin eşiğinden inşa etmek
De Zerbi'nin göreve gelişi Tottenham için çalkantılı bir döneme denk geldi; teknik adama ilk olarak önceki sezonun son haftalarında zorlu bir kümede kalma mücadelesini yönetme görevi verildi. Daha önce 2023-24 Avrupa Ligi sezonunda Brighton'ı kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası katılımına taşıyarak İngiltere'de taktik kalitesini kanıtlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, Tottenham'la küme düşmekten başarıyla kurtuldu ve şimdi kendi anlayışına göre şekillenen bir kadroyla kendine has oyun stilini yerleştirmeyi hedefliyor.
De Zerbi, "Bu benim Tottenham'daki ilk 'gerçek' sezonum, geçen sezon hayatta kalmakla ilgiliydi ama bu kez Avrupa'nın en zorlu liginde kalıcı bir şeyler inşa etmeye başlayabiliriz" dedi. Teknik direktörün Brighton ve Marsilya'daki deneyimi onu Premier League'in baskısına hazırladı, ancak mevcut görevinin eşsiz bir meydan okuma olduğunu kabul ediyor.
Kültürel değişimler ve Arjantin esini
De Zerbi'nin felsefesinin önemli bir parçası, İngiliz futbol kültüründe zaman zaman eksik olduğunu düşündüğü birlik duygusunu geliştirmeyi içeriyor. İki ülke arasındaki zıtlığa dikkat çeken teknik direktör, "İngiltere'de futbolu farklı bir şekilde yaşıyorsunuz. Birlikte vakit geçirmek için önemli fırsatlar olan kamp sayısı daha az. Ama İtalya'da baskının çok daha fazla olduğu da doğru ve çoğu zaman bunu kendi kendimize yaratıyoruz. Eğer grup olarak birlikte sadece vakit geçirmek için zaman geçiriyorsanız, o zaman evde kalmanız daha iyi," dedi.
Londra'da başarmayı umduğu şey için nihai örnek olarak Arjantin Milli Takımı'nın son dönemdeki başarısını gösterdi. De Zerbi, "Eğer o zamanı iyi geçirir, birbirinizle uyum ve bağ kurarsanız, bu temel unsurdur," diye açıkladı. "Dünya Kupası'ndaki Arjantin kadrosuna bakın, takım ruhları onları sınırlarının ötesine taşıdı. Kolay değil ama bence burada da inşa edilebilir, futbol stilinin kendisi kadar önemli."
- Getty Images Sport
Kuzey Londra'da yeni bir kimlik yaratmak
İtalya ile İngiltere arasındaki takım içi kaynaşma kültürü farkına değinen De Zerbi, rekor bonservisle kadroya katılan oyuncusunun Premier League baskısı altında uyum sağlayıp parlamasına yardımcı olmak için Tottenham'da saha dışı bağları güçlendirmekte kararlı. Spurs, 22 Ağustos'ta yeni sezona Brentford deplasmanında başlayacakken, İtalyan teknik adam mümkün olan en yüksek uyumu olabildiğince hızlı şekilde oluşturmak istiyor.
De Zerbi şöyle açıkladı: "İtalya'da oyuncular gerçekten sık sık birlikte dışarı çıkar, ancak ben de bunu takımlarıma biraz taşımaya çalışıyorum, birlikte birkaç akşam yemeği gibi. Marsilya'dayken de bu nedenle bir antrenman kampı organize etmiştim; böylece paylaştığımız şey sadece futbol değil, hayatlarımız da oluyordu."
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