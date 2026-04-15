Arsenal ve Manchester City, Atalanta’nın bek oyuncusu için potansiyel bir transfer savaşına girerken, Gunners ayrıca Juventus’un yıldız oyuncusunu da gözüne kestirmiş durumda
City ve Arsenal, Atalanta'nın çok beğenilen savunma oyuncusunu takip ediyor
La Gazzetta dello Sport'a göre, Avrupa'nın dev kulüpleri Atalanta'nın en son altyapı mezunu Palestra'nın peşine düşerken, kulüp kendini tanıdık bir durumda buluyor. 21 yaşındaki bek, Cagliari'ye kiralandığı sezonun ardından büyük bir çıkış yakaladı ve İtalya A Milli Takımı'na ilk kez çağrıldı. Bu hızlı yükseliş, hem Etihad Stadyumu hem de Emirates'teki transfer departmanlarının dikkatini çekti. Juventus, Inter ve AC Milan da ilgilerini belirtmiş olsa da, finansal gerçekler onun Premier Lig'e transfer olacağını gösteriyor. Atalanta, tüm teklifleri reddetme niyetinde olsa da, aracılar bu yaz 40 milyon avroya ulaşması beklenen bir açık artırmayı şimdiden yönetmeye başladı.
Arteta, Juventus'un çok yönlü yıldızını yakından takip ediyor
Arsenal'in savunma hattına takviye arayışı Palestra'da bitmiyor; haberlere göre Arteta, Cambiaso'yu yakından takip ediyor. Geçen yaz 26 yaşındaki oyuncu ile Arsenal'in adı sıkça anılmıştı ve oyuncunun Bianconeri projesine bağlılığına rağmen bu ilgi hiç azalmadı. Şu anda Torino ekibinin başında bulunan eski İtalya teknik direktörü Luciano Spalletti, eski Genoa yeteneğine büyük hayranlık duyuyor, ancak Juventus'un gelecek sezon için teknik planları, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şartına bağlı. Juventus'un mali baskı altında kalması durumunda, Arsenal, Arteta'nın taktik sistemine ideal bir uyum sağladığı düşünülen bu çok yönlü bek oyuncusunu kadrosuna katmak için bir fırsat bulabilir.
Serie A, yerli üst düzey yeteneklerin endişe verici bir şekilde kaybedilmesiyle karşı karşıya
İtalyan yeteneklerin yurtdışına göçü San Siro'ya da sıçrayabilir; zira Alessandro Bastoni yurtdışından ilgi görmeye devam ediyor ve haberlere göre Barcelona, Inter'in savunma oyuncusunu yakından takip ediyor. Matteo Ruggeri'nin yaz aylarında 20 milyon avroluk bir anlaşma ile Atalanta'dan Atletico Madrid'e transfer olmasının ardından, oyuncuların yurtdışına gitme eğilimi hız kazanıyor. İtalyan futbolunun karşı karşıya olduğu ekonomik kısıtlamalar, kulüplerin en iyi genç oyuncularını zirveye ulaştıkları anda satmak zorunda kalmalarına neden oluyor. İtalyan futbolu, Dünya Kupası elemelerinde başarısız olmasının ardından bir değerlendirme sürecinden geçerken, birçok kişi bu tür yeteneklerin ne pahasına olursa olsun tutulması gerektiğini düşünüyor.
İtalyan futbolunu kitlesel bir göç dalgası bekliyor
İleriye bakıldığında, Serie A takımları kilit oyuncularını kadroda tutmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Şampiyonlar Ligi gelirleri beklentilerin altında kalırsa, en değerli oyuncuların daha zengin liglere gitmesi kaçınılmaz olacaktır. İngiliz ve İspanyol devleri, İtalya’da süregelen mali kırılganlığı acımasızca kullanmaya hazırlanırken, önümüzdeki aylarda yoğun pazarlıklar yaşanması bekleniyor.