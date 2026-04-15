Arsenal ve Manchester City, Atalanta’nın bek oyuncusu için potansiyel bir transfer savaşına girerken, Gunners ayrıca Juventus’un yıldız oyuncusunu da gözüne kestirmiş durumda

La Gazzetta dello Sport'a göre, Avrupa'nın dev kulüpleri Atalanta'nın en son altyapı mezunu Palestra'nın peşine düşerken, kulüp kendini tanıdık bir durumda buluyor. 21 yaşındaki bek, Cagliari'ye kiralandığı sezonun ardından büyük bir çıkış yakaladı ve İtalya A Milli Takımı'na ilk kez çağrıldı. Bu hızlı yükseliş, hem Etihad Stadyumu hem de Emirates'teki transfer departmanlarının dikkatini çekti. Juventus, Inter ve AC Milan da ilgilerini belirtmiş olsa da, finansal gerçekler onun Premier Lig'e transfer olacağını gösteriyor. Atalanta, tüm teklifleri reddetme niyetinde olsa da, aracılar bu yaz 40 milyon avroya ulaşması beklenen bir açık artırmayı şimdiden yönetmeye başladı.