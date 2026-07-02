Arsenal ve İspanya'nın efsane oyuncusu Santi Cazorla, futbolu bıraktığını açıkladı

Cazorla, kariyeri boyunca kendisine destek olanlara teşekkür eden kişisel bir mesajla emekliliğini duyurdu. Bu kararı, hem başarılarını hem de ciddi sakatlıkların üstesinden gelerek gösterdiği azmi öven takdir mesajlarına yol açtı.

"Bazı hikayelerin aslında hiç bitmediğini fark edene kadar hayatın bir döngü içinde ilerlediğini düşünürüz. O hikayeler sizi sadece başlangıca geri götürür. Tıpkı bir 8 rakamı gibi," dedi Cazorla. "Benim hikayem büyük bir stadyumda ya da parlak ışıklar altında başlamadı. Fonciello'da, sıradan bir sahada, sadece futbol oynamak isteyen küçük bir çocuk ve bir top ile başladı. Oradan itibaren, adım adım yolumu buldum ve pek çok güzel an yaşadım."

"Hiç beklemediğim anlar da yaşadım, ama denemekten asla vazgeçmedim. Sonunda geri döndüm. Bir bölümü kapatmak için değil, o duyguyu yeniden yaşamak için. Neden başladığımı hatırlamak için."







