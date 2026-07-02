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Arsenal ve İspanya'nın efsane oyuncusu Santi Cazorla, futbolu bıraktığını açıkladı
Cazorla, kariyerine son noktayı koydu
Cazorla, profesyonel futboldan resmen emekli oldu. Eski Arsenal orta saha oyuncusu, bu kararını sosyal medyada paylaştığı duygusal bir mesajla doğruladı ve bunu kariyerinin en zor seçimi olarak nitelendirdi. 41 yaşındaki futbolcu, futbol serüveninin başladığı çocukluk kulübü Real Oviedo’da aktif spor hayatına son verdi. Son başarısı, Asturya ekibinin La Liga’ya yeniden yükselmesine katkıda bulunması oldu; bu da kariyerine yakışır bir son oluşturdu.
Cazorla, duygusal bir vedayı değerlendiriyor
Cazorla, kariyeri boyunca kendisine destek olanlara teşekkür eden kişisel bir mesajla emekliliğini duyurdu. Bu kararı, hem başarılarını hem de ciddi sakatlıkların üstesinden gelerek gösterdiği azmi öven takdir mesajlarına yol açtı.
"Bazı hikayelerin aslında hiç bitmediğini fark edene kadar hayatın bir döngü içinde ilerlediğini düşünürüz. O hikayeler sizi sadece başlangıca geri götürür. Tıpkı bir 8 rakamı gibi," dedi Cazorla. "Benim hikayem büyük bir stadyumda ya da parlak ışıklar altında başlamadı. Fonciello'da, sıradan bir sahada, sadece futbol oynamak isteyen küçük bir çocuk ve bir top ile başladı. Oradan itibaren, adım adım yolumu buldum ve pek çok güzel an yaşadım."
"Hiç beklemediğim anlar da yaşadım, ama denemekten asla vazgeçmedim. Sonunda geri döndüm. Bir bölümü kapatmak için değil, o duyguyu yeniden yaşamak için. Neden başladığımı hatırlamak için."
Kalite ve dayanıklılık üzerine kurulu bir kariyer
Cazorla, Villarreal, Málaga ve Arsenal’de başarılı dönemler geçirdi; Arsenal’de iki kez FA Kupası’nı kazandı ve Emirates Stadyumu’nda taraftarların gözdesi haline geldi. Uluslararası sahnede ise 81 kez milli formayı giydi ve İspanya’nın 2008 ve 2012 yıllarında Avrupa Şampiyonası’nı kazanan kadrolarında yer aldı. Kariyeri aynı zamanda azim ve dirençle de şekillendi. Cazorla, profesyonel futbola dönmeden önce 10 ameliyat ve deri nakli gerektiren ciddi bir Aşil tendonu sakatlığıyla mücadele etti ve kariyerinin erken sona erebileceği endişelerine rağmen kariyerini 40'lı yaşlarının sonlarına kadar uzattı.
Cazorla sözlerine şöyle devam etti: "Ve şimdi, her şey solup gittiğinde, kramponlar rafa kaldırıldığında ve gürültü sessizliğe dönüştüğünde, her şey anlam kazanıyor. Çünkü son başka bir yerde değildi. Evdeydi, sihrin başladığı aynı yerde. Bazı hikâyeler asla tam anlamıyla bitmez. Sonsuza dek sizinle kalırlar. Tıpkı 8 numara (forma numarası) gibi. Tıpkı sonsuzluk gibi."
- Getty Images Sport
Kalıcı bir miras
Cazorla, futbol serüveninin başladığı kulüp olan Real Oviedo’ya geri döndükten sonra futbol kariyerini noktaladı; o kulüpten, genç yaşta mali zorluklar nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Kariyerini orada sonlandırması, bir döngünün tamamlanması anlamına geldi ve uzun zamandır beslediği bir hayali gerçekleştirdi.