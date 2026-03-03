Arsenal ve Inter, Leon Goretzka'nın maaş taleplerini öğrenirken, orta saha oyuncusu Bayern Münih'ten ayrılmadan önce yaz seçeneklerini değerlendiriyor

Tuttosport'a göre, Goretzka'nın Bayern Münih'ten ayrılmasına ilişkin mali çerçeve nihayet açıklandı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 30 Haziran'da mevcut sözleşmesi sona erdiğinde çok rağbet gören bir serbest oyuncu olacak. ROOF ajansındaki temsilcileri, temel taleplerini kesin olarak belirlemiş ve bunları Avrupa'daki tüm potansiyel taliplere iletmiş durumda.

Alman milli oyuncu, özellikle sezon başına net 6,5 milyon euro değerinde garantili üç yıllık bir sözleşme talep ediyor. Inter için bu önemli mali rakamı karşılamak, onu en yüksek maaşlı oyuncularla aynı seviyeye getirecektir. İtalyan şampiyonları, önümüzdeki sezon için kadrosunu stratejik olarak yenilemek istediğinden, bu rakam, orta sahanın kilit oyuncuları Nicolo Barella ve Hakan Çalhanoğlu'nun mevcut maaşlarıyla mükemmel bir şekilde eşleşecektir.