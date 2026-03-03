Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal ve Inter, Leon Goretzka'nın maaş taleplerini öğrenirken, orta saha oyuncusu Bayern Münih'ten ayrılmadan önce yaz seçeneklerini değerlendiriyor
Bayern'in tecrübeli oyuncusu için transfer talepleri ortaya çıktı
Tuttosport'a göre, Goretzka'nın Bayern Münih'ten ayrılmasına ilişkin mali çerçeve nihayet açıklandı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 30 Haziran'da mevcut sözleşmesi sona erdiğinde çok rağbet gören bir serbest oyuncu olacak. ROOF ajansındaki temsilcileri, temel taleplerini kesin olarak belirlemiş ve bunları Avrupa'daki tüm potansiyel taliplere iletmiş durumda.
Alman milli oyuncu, özellikle sezon başına net 6,5 milyon euro değerinde garantili üç yıllık bir sözleşme talep ediyor. Inter için bu önemli mali rakamı karşılamak, onu en yüksek maaşlı oyuncularla aynı seviyeye getirecektir. İtalyan şampiyonları, önümüzdeki sezon için kadrosunu stratejik olarak yenilemek istediğinden, bu rakam, orta sahanın kilit oyuncuları Nicolo Barella ve Hakan Çalhanoğlu'nun mevcut maaşlarıyla mükemmel bir şekilde eşleşecektir.
Arsenal ve Inter orta saha takviyesi için mücadele ediyor
Deneyimli orta saha oyuncusunun transferi için verilen yoğun mücadele San Siro ile sınırlı değil, Mikel Arteta'nın Arsenal'i de transfer yarışına yoğun bir şekilde dahil oldu. İngiliz Premier Lig ekibi, orta sahasına kanıtlanmış galibiyet kalitesi ve fiziksel varlık katmak için aktif olarak çalışıyor. Bayern Münih'ten ayrılacak olan yıldızı, gelecek sezon birçok cephede en üst düzeyde rekabet etmelerine yardımcı olacak mükemmel bir taktiksel seçim olarak gördükleri bildiriliyor.
Arsenal'in ilgisi büyük bir tehdit olmaya devam ederken, Inter şu anda İtalya'daki rakiplerine karşı hafif ama belirgin bir avantaja sahip. Nerazzurri, Juventus, AC Milan ve Napoli'nin de dahil olduğu takipçilerini rahat bir şekilde geride bırakıyor. Bu bedelsiz transferi, Davide Frattesi ve Henrikh Mkhitaryan'ın yaz aylarında takımdan ayrılma olasılığını proaktif bir şekilde yönetirken, yurt içindeki hakimiyetlerini sürdürmek için önemli bir fırsat olarak görüyorlar.
Alman futbolunda başarılarla dolu bir kariyer
Uzun boylu orta saha oyuncusu, profesyonel kariyerine başladığından beri Almanya'nın en üst liginde müthiş bir ün kazandı. Futbol kariyerine Bochum'da başlayan oyuncu, Temmuz 2013'te 3,25 milyon avroya Schalke'ye transfer oldu. Gelsenkirchen'de 147 maçta 19 gol atarak adından söz ettiren oyuncu, 2018'de Bayern Münih'e yüksek profilli bir serbest transferle katıldı.
Bavyera'daki uzun süreli kariyeri olağanüstü başarılı oldu. 296 maçta forma giyen oyuncu, altı Bundesliga şampiyonluğu ve 2020 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Uluslararası sahnede ise, Mayıs 2014'te A milli takımda ilk kez forma giydiğinden bu yana Alman milli takımının güvenilir bir oyuncusu olmaya devam etti. 67 kez milli takımda forma giyen oyuncu, 15 gol attı.
Onun ayrılmasının piyasa üzerindeki etkisini değerlendirmek
Geniş bir soy ağacına ve inanılmaz derecede etkileyici bir kupa dolabına sahip olmasına rağmen, Goretzka'nın Münih'teki mevcut sezonunda tartışmasız başlangıç rolünde belirgin bir azalma görüldü. Devam eden sezon boyunca, orta saha oyuncusu tüm turnuvalarda toplam 32 maça çıktı, bunlardan 21'i Bundesliga'da ve 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde. Ancak bunların sadece 17'si ilk 11'de yer aldığı maçlar olup, toplamda 1.457 dakika sahada kalarak 2 gol katkısı sağlamıştır.
Allianz Arena'daki bu değişen dinamik, hem oyuncu hem de kulüp için yaklaşan ayrılığını mantıklı ve karşılıklı olarak faydalı bir sonraki adım haline getirdi. Yaz transfer dönemi hızla yaklaşırken, onun nihai varış noktası muhtemelen piyasada düşecek ilk büyük domino taşını belirleyecek. Hem Arsenal hem de Inter, onun inkar edilemez kalibresi ve engin Avrupa deneyimini güvence altına almak için önemli bir finansal taahhütte bulunmaya tamamen hazır görünüyor.
