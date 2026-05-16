Arsenal ve İngiltere milli takımının yıldızı Declan Rice, "vibe controller" memine yanıt verdi

Saha içindeki yorulmak bilmeyen çalışma ahlakıyla tanınan ve bu özelliği sayesinde Arsenal takım arkadaşları tarafından "at" lakabını alan Rice, soyunma odasındaki neşeli tavırlarıyla da aynı derecede ünlüdür. Sosyal medya, ortamı neşelendirme ve takım arkadaşlarıyla bağ kurma yeteneği nedeniyle ona "ortam yaratıcı" lakabını takmıştır; Rice da bu rolü kendine özgü gülümsemesiyle benimsemektedir.

Viral olan bu meme hakkında sorulduğunda Rice, takım ruhunun tek mimarı olduğu yönündeki öneriyi gülerek geçiştirdi. Vogue dergisine verdiği röportajda, "O kadar genç ve enerjik bir takımız ki, [takımdaki] herkes doğal olarak bir araya geliyor" dedi. "Bu yüzden bunun sadece benim sayemde olduğunu söyleyemem, ama evet, insanlar benim eğlenceli bir adam olduğumu görüyor." Eski Arsenal yıldızı Alex Scott da bu görüşe katılarak, "Declan sizin en büyük lideriniz. İnsanlar ona tepki veriyor. İnsanlar onu dinliyor. Her durumda, o sizin arkanızı kollayacaktır" dedi.