Arsenal ve İngiltere milli takımının yıldızı Declan Rice, "vibe controller" memine yanıt verdi
"vibe controller" etiketinin işlenmesi
Saha içindeki yorulmak bilmeyen çalışma ahlakıyla tanınan ve bu özelliği sayesinde Arsenal takım arkadaşları tarafından "at" lakabını alan Rice, soyunma odasındaki neşeli tavırlarıyla da aynı derecede ünlüdür. Sosyal medya, ortamı neşelendirme ve takım arkadaşlarıyla bağ kurma yeteneği nedeniyle ona "ortam yaratıcı" lakabını takmıştır; Rice da bu rolü kendine özgü gülümsemesiyle benimsemektedir.
Viral olan bu meme hakkında sorulduğunda Rice, takım ruhunun tek mimarı olduğu yönündeki öneriyi gülerek geçiştirdi. Vogue dergisine verdiği röportajda, "O kadar genç ve enerjik bir takımız ki, [takımdaki] herkes doğal olarak bir araya geliyor" dedi. "Bu yüzden bunun sadece benim sayemde olduğunu söyleyemem, ama evet, insanlar benim eğlenceli bir adam olduğumu görüyor." Eski Arsenal yıldızı Alex Scott da bu görüşe katılarak, "Declan sizin en büyük lideriniz. İnsanlar ona tepki veriyor. İnsanlar onu dinliyor. Her durumda, o sizin arkanızı kollayacaktır" dedi.
Saha'dan podyuma
Rice, önceliğini Arsenal’e kupa kazandırmaya vermeye devam etse de, giderek yüksek moda dünyasına adım atıyor ve 27 yaşındaki oyuncu gerçek bir stil ikonu haline geliyor. Bu alana ilgisinin profesyonel futbola başladığı anda başladığını itiraf etti: "Aslında ilk ne aldığımı hatırlamıyorum. O zamanlar hoş bulduğum kıyafetler giymek için bir sürü para harcadığımı hatırlıyorum. Ne zaman durmam gerektiğini bilmiyordum. Tek sorun buydu."
Burberry kreatif direktörü Daniel Lee, orta saha oyuncusunu İngiliz futbolu ve kültürünün modern kesişim noktasını temsil eden bir "ev dostu" olarak tanımlıyor ve şöyle diyor: "Declan bunu çok modern bir şekilde temsil ediyor. Kendi neslinin en iyi oyuncularından biri ve harika bir kişisel stil anlayışı var."
Gürültü ve incelemeyle başa çıkmak
Ülkenin en çok göze çarpan sporcularından biri olmak, yoğun kamuoyu baskısı ve sevdiklerine yönelik sosyal medyadaki zehirli saldırılar gibi önemli dezavantajları da beraberinde getiriyor. Rice, rekor kıran bir İngiliz transferi olmanın getirdiği baskıyla başa çıkmak için çelik gibi bir zihinsel yaklaşım geliştirdi. Dışarıdan gelen gürültüyü engellemede izlediği taktiği anlatırken, "Buna bakma ve aklına bile getirme," diye ısrar ediyor. "İnsanlar her zaman kariyerim hakkında bir şeyler söylemiştir: yeterince iyi miyim, gol atıyor muyum, yeterince istikrarlı mıyım, büyük bir kulübe transfer olmaya hazır mıyım... O kadar çok görüş var ki, önemli olan tek şey size yakın olanların görüşleridir. Bir an nefret ediliyorsunuz, bir an seviliyorsunuz. Futbolda her şey her an değişebilir."
İngiltere kampındaki kardeşlik
Yeni teknik kadro altında düzenlenecek büyük uluslararası turnuvalara bakıldığında Rice, mevcut İngiltere kadrosunun samimi dostlukları sayesinde benzersiz bir konumda olduğuna inanıyor. Kulüp rekabetleri nedeniyle bölündüğü iddia edilen önceki "Altın Nesiller"in aksine, Bukayo Saka, Cole Palmer ve Phil Foden'ın da dahil olduğu mevcut grup son derece sıkı fıkı. Rice, "İster sosyal medyada ister gerçek hayatta olsun, aramızda gerçek bir bağ olduğunu görebilirsiniz," diye açıkladı.
Modern futbolun, takımlar arası yoğun düşmanlık dönemini geride bıraktığını belirtti. "Eski neslin, birbirleriyle nasıl geçinemediklerini, nasıl iletişim kuramadıklarını ve birlikte oynayamadıklarını anlattıklarını duyarsınız. Ama bence bizim durumumuzda, son birkaç yıldır İngiltere ile bu kadar başarılı olmamızın nedeni, saha içinde ve dışında birbirimize yakın olmamızdır.
Elbette birbirimize karşı oynuyoruz, ama futbol artık öyle değil. Birçok kişinin rakip takımlarda en iyi arkadaşları var, rakip takımların oyuncularıyla çok zaman geçiriyorlar. İngiltere milli takımında hepimiz iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi görmeyi her zaman iple çekiyoruz. Bu güzel bir kaçış."