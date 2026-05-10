Arsenal ve İngiltere için büyük sakatlık endişesi! Dünya Kupası'na sadece bir ay kala Ben White, West Ham maçının ilk yarısında topallayarak sahadan çıktı
Londra stadyumunda büyük darbe
Sakatlık, ilk yarının ortalarında West Ham'dan Crysencio Summerville'in sert müdahalesinin ardından meydana geldi. White, sol dizini tutarak büyük acı çektiği anlaşıldı; bu sırada Arsenal sağlık ekibi tedaviye başlamak üzere sahaya koştu.
Sakatlığı atlatmaya çalışsa da, 28 yaşındaki oyuncu maça devam edemedi ve 28. dakikada topallayarak tünele doğru yürüdü.
Premier League'in en istikrarlı oyuncularından birinin bu kadar erken sahadan ayrılması, şu anda Manchester City ile lig şampiyonluğu için kıyasıya bir mücadele veren Arsenal teknik ekibi arasında gözle görülür bir gerginliğe neden oldu.
Önlenebilir bir yaralanma mı?
Sky Sports'ta konuşan eski Manchester United savunma oyuncusu Neville, bu sakatlığın önlenebilir olduğunu savundu: "Güçlü bir şekilde müdahale edersen savunmak kolaydır. White bacağını oldukça zayıf bir şekilde uzattı. Summerville'e karşı daha güçlü olsaydı, bu sakatlığı önleyebilirdi."
Arteta'nın taktiksel hamlesi tartışma yarattı
White'ın oyundan çıkmasının ardından alınan karar, hem Arsenal taraftarları hem de futbol yorumcuları arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Arteta, yedek kulübesinde yer alan deneyimli stoperler Cristhian Mosquera ve Piero Hincapié'yi göz ardı ederek, bunun yerine orta saha oyuncusu Martin Zubimendi'yi oyuna sokmayı tercih etti.
Bu hamle, Declan Rice'ın etkili orta saha rolünden, nadiren oynadığı sağ bek pozisyonuna geçmesine neden olan önemli bir kadro değişikliğini tetikledi.
Bu taktiksel risk, Neville de dahil olmak üzere birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Neville, "Aslında şaşkınım. Onu sahanın ortasından çıkarmak büyük bir karar" dedi.
Bu karara rağmen Arsenal, Leandro Trossard'ın son dakikalarda attığı golle maçı 1-0 kazandı ve ikinci sıradaki Manchester City'den bir maç fazla oynamış olmasına rağmen, zirvedeki beş puanlık farkını yeniden sağladı.
Dünya Kupası umutları belirsizliğini koruyor
Bu sakatlığın zamanlaması, yeni teknik direktör Tuchel yönetiminde kısa süre önce İngiltere kadrosuna yeniden dahil olan White için özellikle acı bir durum. Mart ayında Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçları için kadroya geri çağrılan White’ın, 2026 Dünya Kupası’nda “Üç Aslanlar” kadrosunun kilit isimlerinden biri olması bekleniyordu.
Turnuvanın başlamasına tam bir ay kala, ciddi bir sakatlık, sezonunu ve dünya sahnesinde İngiltere'yi temsil etme hayallerini sona erdirebilir.
Tıbbi ekibin, hasarın tam boyutunu belirlemek için önümüzdeki 24 saat içinde taramalar yapması bekleniyor, ancak ilk raporlar, Hırvatistan, Gana ve Panama ile oynanacak L Grubu maçlarına yetişebilmesi için zamanla yarışması gerekebileceğini gösteriyor.