Arsenal ve İngiltere için büyük sakatlık endişesi! Dünya Kupası'na sadece bir ay kala Ben White, West Ham maçının ilk yarısında topallayarak sahadan çıktı

White'ın oyundan çıkmasının ardından alınan karar, hem Arsenal taraftarları hem de futbol yorumcuları arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Arteta, yedek kulübesinde yer alan deneyimli stoperler Cristhian Mosquera ve Piero Hincapié'yi göz ardı ederek, bunun yerine orta saha oyuncusu Martin Zubimendi'yi oyuna sokmayı tercih etti.

Bu hamle, Declan Rice'ın etkili orta saha rolünden, nadiren oynadığı sağ bek pozisyonuna geçmesine neden olan önemli bir kadro değişikliğini tetikledi.

Bu taktiksel risk, Neville de dahil olmak üzere birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Neville, "Aslında şaşkınım. Onu sahanın ortasından çıkarmak büyük bir karar" dedi.

Bu karara rağmen Arsenal, Leandro Trossard'ın son dakikalarda attığı golle maçı 1-0 kazandı ve ikinci sıradaki Manchester City'den bir maç fazla oynamış olmasına rağmen, zirvedeki beş puanlık farkını yeniden sağladı.