Arsenal ve Fransa milli takımının savunma oyuncusu William Saliba'nın sakatlığıyla ilgili son gelişmeler: Ameliyat endişeleri sürerken ağrıları şiddetleniyor

L’Equipe’in haberlerine göre, Arsenal’in stoper oyuncusu Saliba, bu yazki milli takım maçlarının ardından sırt ameliyatı geçirebilir. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, birkaç haftadır devam eden bir sırt sorunuyla boğuşuyor. Bu sakatlık, Cumartesi günü Paris Saint-Germain ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 120 dakikayı tamamlamasına engel olmamış olsa da, haberlere göre o önemli maçtan bu yana ağrıları daha da şiddetlendi.