AFP
Çeviri:
Arsenal ve Fransa milli takımının savunma oyuncusu William Saliba'nın sakatlığıyla ilgili son gelişmeler: Ameliyat endişeleri sürerken ağrıları şiddetleniyor
- Getty Images Sport
Arsenal'in yıldızı ağrıyla başa çıkıyor
L’Equipe’in haberlerine göre, Arsenal’in stoper oyuncusu Saliba, bu yazki milli takım maçlarının ardından sırt ameliyatı geçirebilir. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, birkaç haftadır devam eden bir sırt sorunuyla boğuşuyor. Bu sakatlık, Cumartesi günü Paris Saint-Germain ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 120 dakikayı tamamlamasına engel olmamış olsa da, haberlere göre o önemli maçtan bu yana ağrıları daha da şiddetlendi.
Dünya Kupası'na katılma hakkı korundu
Foot Mercato'nun ilk değerlendirmeleri, savunma oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair endişeleri tetiklemiş ve bu durum, Didier Deschamps'ın planlarındaki yerini ciddi şekilde tehlikeye atabilirdi. Saliba'nın menajerleri bu aksilik konusunda ciddi endişelerini dile getirirken, Fransa milli takımının sağlık ekibi çok daha iyimser bir tavır sergiledi. En önemlisi, Pazartesi günü yapılan bir sonraki tıbbi muayeneler olumlu sonuçlar verdi ve bu da stoperin yaklaşan turnuvaya katılabileceğini kesinleştirdi.
Kulüp, işten çıkarmalardan haberdar
Arsenal yetkilileri, turnuva biter bitmez bu güvenilir defans oyuncusuna muhtemelen güvenemeyeceklerini zaten biliyorlardı. Premier Lig şampiyonu kulüp, gerekli ameliyatın geçici olarak yaz sonuna planlandığını biliyor. Saliba’nın Les Bleus forması giymesi beklenirken, Emirates Stadyumu’nda artık onun gelecek sezonun başlangıcını kaçıracağına dair ciddi endişeler var.
- Getty
Küresel turnuva mücadelesi yaklaşıyor
Arsenal’in şampiyon olduğu sezonda 50 maça çıkan Saliba, daha önce Katar 2022’de forma giydikten sonra şimdi Fransa ile ikinci dünya kupası turnuvasına odaklanacak. Deschamps’ın seçtiği stoper seçenekleri arasında Dayot Upamecano, Ibrahima Konate ve Maxence Lacroix’nın yanına katılıyor. Les Bleus, 16 Haziran'da Senegal ile oynayacağı maçla Grup I'deki mücadelesine başlayacak. Bu karşılaşma, 2002'deki 1-0'lık meşhur yenilgiyi hatırlatıyor.