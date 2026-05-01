Arsenal ve FC Barcelona'nın ilgisini çeken Sırp genç yıldız

Kostov'un Kızıl Yıldız'da mükemmel bir ilk sezon geçirmesi nedeniyle, bazı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Belgrad'daki performansını yakından takip etmesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Kısa vadede, Super Liga'da şampiyonluk turu başlarken, şüphesiz mevcut kulübünün üst üste dokuzuncu lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmaya odaklanacaktır. Ancak önümüzdeki yaz, geleceği büyük ilgi görecek.
Genç oyuncu şimdiden Arsenal, AC Milan, 2024'te UEFA Gençlik Ligi'nde karşılarına çıktığında cesur bir Panenka vuruşu yaptığı Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerle anılıyor. Stankovic'in Inter ile olan bağı ise muhtemelen İtalyan devinin de yarışta olduğunu gösteriyor. Ancak genç oyuncu Ekim ayında 2028'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığı için, Red Star güçlü bir pazarlık pozisyonunda bulunuyor.
Red Star'ın bu yaz, bir Sırp oyuncu için şüphesiz rekor bir rakam olacak bu transferden para kazanmaya karar verip vermeyeceği henüz belli değil. Ne olursa olsun, oyuncu kendisi tüm söylentilerden etkilenmediğini ısrarla belirtiyor.
"Ayrılığımla ilgili çok şey yazılması beni o kadar da etkilemedi" dedi Sportal'a. "Tüm o büyük rakamlar, 25 milyon euro... Bunların oyunum ve burada kalışım üzerinde hiçbir etkisi yok."
Ancak Kostov, Sırbistan'ın en üst ligini çoktan aştığını ima etti ve gelecekte nereye gidebileceğine dair önemli bir ipucu verdi: "Seviyenin çok kolay olduğunu söyleyemem, çünkü Süper Lig'de çok deneyimli ve gerçekten iyi oyuncular var. Tabii ki daha yüksek bir seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum, kesinlikle. Şu anda burası benim için gayet iyi."
O, şunları ekledi: "Almanya veya İtalya'da en iyi performansı göstereceğimi düşünüyorum. Daha önce de sık sık söylediğim gibi, kendi isteklerim hakkında çok fazla düşünmüyorum. Bu yaz bir yere gitmek benim en önemli hedefim değil."