Arsenal ve FC Barcelona'nın ilgisini çeken Sırp genç yıldız

Vasilije Kostov Red Star NXGN GFXGetty/GOAL
Rian Rosendaal

Çeviri:

Vasilije Kostov için bu, bir çıkış sezonunun en tipik örneği. Bir yıl önce hâlâ Kızıl Yıldız'ın U19 takımında oynuyordu, ancak on iki ay sonra, A takımdaki dikkat çekici ilk sezonunun sonuna yaklaşıyor; bu sezon toplamda 20'den fazla gol ve asist kaydetti.

18. yaş gününe birkaç hafta kaldı, ancak bu çılgın istatistikler ve gelecekteki Sırp şampiyonu için sergilediği dinamik performanslar, Avrupa'nın elit kulüplerini uyandırdı. Arsenal, Barcelona ve Bayern Münih gibi kulüpler, onun inanılmaz performansını yakından takip ediyor.

İşte Sırp futbolunu fırtına gibi kasıp kavuran bu genç oyuncu hakkında bilmeniz gereken her şey.

    Kostov, Mayıs 2008'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da doğdu. Futbol kariyeri, yerel futbol akademisi SF Royal FC'de başladı, ancak çok geçmeden ülkenin en büyük kulüplerinden birinin dikkatini çekti. Henüz yedi yaşındayken, Sırbistan'ın en popüler ve en başarılı kulübü olarak kabul edilen ve ezeli rakibi Partizan Belgrad'dan bir adım önde olan Rode Ster (günümüzde Crvena Zvezda olarak bilinir) tarafından transfer edildi.

    Kostov, küçük yaşta olağanüstü bir yetenek olarak gösterildi ve bu sayede gençlik akademisinde hızla yükseldi. 2023/24 sezonunda, henüz on beş yaşındayken, U17 takımında 20 gol katkısı sağladı ve bu sayede bir sonraki sezon için Crvena Zvezda U19 takımına transfer oldu. Bu, kendisinden üç yaş büyük oyuncularla boy ölçüşebildiği, aynı derecede etkileyici bir sezon oldu. Dolayısıyla, A takıma geçişi de mantıklı bir adımdı.

  • Büyük bir atılım

    Özellikle 2024/2025 sezonunda Partizan ile oynanan gençlik derbilerindeki performansları dikkatleri üzerine çekti. Eylül ayında ev sahibi takımın galibiyetinde topu üst köşeye güzel bir vuruşla göndererek muhteşem bir gol attıktan sonra, o zamanlar 16 yaşında olan oyuncu Mart ayında deplasman maçında uzatmalarda galibiyet golünü attı. Üç savunma oyuncusunu atlatıp topu kalecinin yanından sert bir vuruşla ağlara gönderdi; bu gol, genç oyuncular arasında coşkulu sevinçlerin yanı sıra kitlesel bir kavgaya da yol açtı.

    Kostov aslında 2025'in başında A takıma yükseltilmişti, ancak eski teknik direktör Vladan Milojevic tarafından maç kadrosuna sadece ara sıra dahil edildiği için düzenli olarak U19 takımının kaptanlığını sürdürdü. A takımdaki ilk maçı, geçen yılın nisan ayı başında Sırbistan Süper Ligi'nde Beograd'a karşı 10 dakikalık bir oyuna girmesiyle gerçekleşti. Daha fazla fırsatın gelmesi için biraz daha sabırlı olması gerekiyordu.

  • Peki ya şimdi?

    Ancak bu sezon durum tamamen farklı. A takımla hazırlık dönemini geçirdikten sonra, 17 yaşındaki Kostov artık A takımın tam anlamıyla bir üyesi ve Sırp futbolunu domine ederken artık geriye bakmıyor.

    Sezona, Avrupa Ligi'nde FC Porto'ya karşı attığı muhteşem gol, milli takımdaki ilk maçı ve Ekim ayında sözleşmesinin uzatılması gibi gelişmelerle güçlü bir başlangıç yapan genç oyuncu, yılbaşından bu yana ve Inter ile Sırbistan'ın efsane ismi Dejan Stankovic'in teknik direktör olarak geri dönüşünden sonra oyununu bir üst seviyeye taşıdı.


    Daha önce kanatta oynayan ancak artık daha sık ofansif orta saha olarak sahaya çıkan Kostov, Şubat başı ile Mart ortası arasında oynadığı altı lig maçında altı gol attı ve iki asist yaptı; 10 numara rolünde olağanüstü bir dinamizm sergiledi. Bu seriye, Partizan'a karşı attığı bir gol de dahildi. Partizan artık ondan bıkmış olmalı, çünkü Kostov, Ebedi Derbi'nin en genç golcüsü oldu. Tüm liglerdeki toplam gol ve asist sayısı şu anda 21'de ve bu, onun yaşındaki bir oyuncu için oldukça etkileyici rakamlar.

    Güçlü yönler

    Gerçek bir eski usul 10 numara olarak biraz nostalji uyandırsa da, Kostov yine de modern bir hücum oyuncusunun sahip olması gereken tüm niteliklere sahiptir. Oyunu vizyon ve zekâ üzerine kuruludur, ancak fiziksel gücün giderek daha önemli hale geldiği bir sporda başarılı olmak için gereken hız ve güce de sahiptir.

    Düşük ağırlık merkezi sayesinde genç oyuncu patlayıcı yön değişiklikleri yapabiliyor. Yaşına rağmen topu elinden almak hiç de kolay değil. 1,73 metrelik iri yapısını sık sık topu korumak ve rakiplerinden uzaklaşmak için kullanıyor.

    İstatistiklerinin de gösterdiği gibi, Kostov on yedi yaşında şimdiden gol ve asist yeteneği sergiliyor, ancak zihniyeti de dikkat çekiyor. Eski Red Star teknik direktörü Milojevic, "Bu çocuğa çok inanıyorum" dedi. "Her şeyden önce çok olumlu bir çalışma ahlakına sahip, koçlarını dinliyor ve onlarla birebir çalışıyor."

    İyileştirilmesi gereken noktalar

    Kendi ülkesinde en üst düzeyde bu kadar istikrarlı bir performans sergileyen on yedi yaşındaki bir oyuncuya eleştiri yöneltmek oldukça haksızlık gibi geliyor. Yaşı ve muhtemelen henüz A takımda yer almaması göz önüne alındığında, Kostov'un savunma katkısı gibi belirli alanlarda daha da gelişebileceği şaşırtıcı değil. Ve sert bir bakış açısıyla bakarsak, topla oynarken gösterdiği muazzam özgüven göz önüne alındığında, muhtemelen rakibine daha sık yönelebilir.

    Dikkat etmesi gereken nokta ise, çıkış yaptığı bu sezonun başarısının başına vurmamasıdır. Sırp medya kuruluşu Sportal ile yakın zamanda yaptığı röportajda Kostov, Stankovic'in kendisinin baş antrenör olarak geri döndüğünden beri oyuncunun 'yüzde 30' oranında geliştiği yönündeki iddiasına katılmadı.

    "Dürüst olmak gerekirse, daha da fazla ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. Ama neyse, boş verin... Sezon sonuna kadar kesinlikle daha da ilerleme kaydedeceğim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha fazla ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum."

    Yeni Isco mu?

    Genç yaşında sergilediği performans düzeyi göz önüne alındığında, Kostov kendi yolunda büyüklüğe doğru ilerlemeye hazır görünüyor. Ancak onu en üst seviyede kendini kanıtlamış biriyle karşılaştıracak olursak, belki de en çok Isco kalitesinde bir oyuncuya benziyor.

    Her ne kadar en uzun boylu oyuncular olmasalar da, hatlar arasında dolaşan bir 10 numara için çok önemli olan düşük ağırlık merkezi ve sağlam fiziği paylaşıyorlar. Savunmacıları atlatmak, alan yaratmak, fırsatlar yaratmak ve kendileri gol atmak istediğinizde küçük avantajlar çok önemlidir.

    Eski Real Madrid oyuncusu, bu rolde modern ustalardan biridir ve ayrıca, yükselen Sırp oyuncu gibi kanatta oynama çok yönlülüğüne de sahiptir. Mevcut gidişatını sürdürürse, Kostov'un da bir gün bu dev kulübün formasını giymesi sürpriz olmaz.

    Gelecek

    Kostov'un Kızıl Yıldız'da mükemmel bir ilk sezon geçirmesi nedeniyle, bazı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Belgrad'daki performansını yakından takip etmesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Kısa vadede, Super Liga'da şampiyonluk turu başlarken, şüphesiz mevcut kulübünün üst üste dokuzuncu lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmaya odaklanacaktır. Ancak önümüzdeki yaz, geleceği büyük ilgi görecek.

    Genç oyuncu şimdiden Arsenal, AC Milan, 2024'te UEFA Gençlik Ligi'nde karşılarına çıktığında cesur bir Panenka vuruşu yaptığı Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerle anılıyor. Stankovic'in Inter ile olan bağı ise muhtemelen İtalyan devinin de yarışta olduğunu gösteriyor. Ancak genç oyuncu Ekim ayında 2028'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığı için, Red Star güçlü bir pazarlık pozisyonunda bulunuyor.

    Red Star'ın bu yaz, bir Sırp oyuncu için şüphesiz rekor bir rakam olacak bu transferden para kazanmaya karar verip vermeyeceği henüz belli değil. Ne olursa olsun, oyuncu kendisi tüm söylentilerden etkilenmediğini ısrarla belirtiyor.

    "Ayrılığımla ilgili çok şey yazılması beni o kadar da etkilemedi" dedi Sportal'a. "Tüm o büyük rakamlar, 25 milyon euro... Bunların oyunum ve burada kalışım üzerinde hiçbir etkisi yok."

    Ancak Kostov, Sırbistan'ın en üst ligini çoktan aştığını ima etti ve gelecekte nereye gidebileceğine dair önemli bir ipucu verdi: "Seviyenin çok kolay olduğunu söyleyemem, çünkü Süper Lig'de çok deneyimli ve gerçekten iyi oyuncular var. Tabii ki daha yüksek bir seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum, kesinlikle. Şu anda burası benim için gayet iyi."

    O, şunları ekledi: "Almanya veya İtalya'da en iyi performansı göstereceğimi düşünüyorum. Daha önce de sık sık söylediğim gibi, kendi isteklerim hakkında çok fazla düşünmüyorum. Bu yaz bir yere gitmek benim en önemli hedefim değil."