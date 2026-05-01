Arsenal ve FC Barcelona'nın ilgisini çeken Sırp genç yıldız

Vasilije Kostov için bu, bir çıkış sezonunun en tipik örneği. Bir yıl önce hâlâ Kızıl Yıldız'ın U19 takımında oynuyordu, ancak on iki ay sonra, A takımdaki dikkat çekici ilk sezonunun sonuna yaklaşıyor; bu sezon toplamda 20'den fazla gol ve asist kaydetti.

18. yaş gününe birkaç hafta kaldı, ancak bu çılgın istatistikler ve gelecekteki Sırp şampiyonu için sergilediği dinamik performanslar, Avrupa'nın elit kulüplerini uyandırdı. Arsenal, Barcelona ve Bayern Münih gibi kulüpler, onun inanılmaz performansını yakından takip ediyor.

İşte Sırp futbolunu fırtına gibi kasıp kavuran bu genç oyuncu hakkında bilmeniz gereken her şey.