Bild gazetesinin haberine göre, Bundesliga ekibi şu anda Real Madrid'in ikinci takımında forma giyen genç savunma oyuncusu Victor Valdepenas'ı kadrosuna katmak için çaba gösteriyor.
Çeviri:
Arsenal ve BVB de ilgileniyor mu? Eintracht Frankfurt, Real Madrid'in savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için çaba gösteriyor gibi görünüyor
Haberlere göre, Frankfurt'un spor direktörü Markus Krösche'nin önderliğindeki yetkililer, oyuncu tarafıyla görüşmeler yapmış durumda. SGE'nin Valdepenas'ı uzun süredir takip ettiği belirtiliyor. Yaz aylarında Frankfurt, Madrid'de 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki stoper için ciddi adımlar atabilir.
Bild'e göre Real, transfer gerçekleşmesi halinde sol bek olarak da oynayabilen Valdepenas için 5 milyon avrodan fazla bir ücret talep edecek. Ayrıca İspanyol dev kulüp, yetenekli altyapı oyuncusuna erişimini tamamen kaybetmemek için geri alım opsiyonu üzerinde de spekülasyon yapıyor.
Frankfurt: Real Madrid'den bir yetenek, Collins'in yerine mi geçecek?
Geçen yıl Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen gibi iki Bundesliga kulübünün daha Valdepenas'a teklifte bulunduğu söyleniyor. Son haberlere göre şu anda Frankfurt'un yanı sıra Arsenal ve AC Milan da bu oyuncuyla ilgileniyor; bu durumda Eintracht, eski İspanya U19 milli oyuncusunu kadrosuna katmak için ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalacak.
Valdepenas, Aralık ortasında eski teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde A takımdaki ilk maçına çıkmış ve Alaves'e karşı 2-1 kazanılan maçta sol bek olarak ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Şu ana kadar A takımda başka bir forma şansı bulamadı, ancak Real'in İspanya üçüncü ligindeki ikinci takımında Valdepenas düzenli olarak forma giyiyor. Bu sezon Castilla formasıyla şu ana kadar 26 maça çıktı (2 gol).
Frankfurt'ta, Nnamdi Collins'in Hessen'den ayrılması durumunda yaz aylarında savunmada takviye ihtiyacı doğabilir. 22 yaşındaki oyuncu 2030 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, bir transferi düşünüyor gibi görünüyor. Özellikle Premier League'den Collins'e ilgi olduğu söyleniyor; Eintracht'ın bir satışa açık olduğu ve yaklaşık 40 milyon euro transfer ücreti talep edeceği iddia ediliyor.
Eintracht Frankfurt'un kalan maç programı
Maç günü
Rakip
31
FC Augsburg (D)
32
Hamburger SV (E)
33
Borussia Dortmund (D)
34
VfB Stuttgart (E)