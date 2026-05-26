Arsenal, transfer yarışında Manchester United ve Chelsea'yi geride bırakmayı hedeflerken, Mikel Arteta Morgan Rogers'ın transferini 'şahsen yönetiyor'

talkSPORT’un haberine göre Arteta, bu yaz kulübün transfer stratejisinde aktif bir rol üstleniyor; özellikle de Rogers’ın birincil hedef olarak belirlendiği belirtiliyor. 22 yıllık kıtlığı sona erdirerek Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Arsenal menajeri, takımının yerinde saymasına izin vermemeye kararlı ve İngiliz oyun kurucuyu hücum hattına katılması için ideal bir isim olarak görüyor.

Arsenal'in rakip kulüplerin önüne geçmeye çalışırken, oyuncunun temsilcileriyle ön görüşmelerin yapıldığı anlaşılıyor. Gunners, 23 yaşındaki oyuncu için güçlü bir rekabetle karşı karşıya. Chelsea durumu yakından takip etmeye devam ederken, Manchester United da teknik direktör Jason Wilcox'un eski Manchester City akademisi oyuncusuna olan uzun süredir devam eden hayranlığı nedeniyle ilgisini sürdürüyor.