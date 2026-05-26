Arsenal, transfer yarışında Manchester United ve Chelsea'yi geride bırakmayı hedeflerken, Mikel Arteta Morgan Rogers'ın transferini 'şahsen yönetiyor'
Arsenal, Rogers'ı transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırıyor
talkSPORT’un haberine göre Arteta, bu yaz kulübün transfer stratejisinde aktif bir rol üstleniyor; özellikle de Rogers’ın birincil hedef olarak belirlendiği belirtiliyor. 22 yıllık kıtlığı sona erdirerek Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Arsenal menajeri, takımının yerinde saymasına izin vermemeye kararlı ve İngiliz oyun kurucuyu hücum hattına katılması için ideal bir isim olarak görüyor.
Arsenal'in rakip kulüplerin önüne geçmeye çalışırken, oyuncunun temsilcileriyle ön görüşmelerin yapıldığı anlaşılıyor. Gunners, 23 yaşındaki oyuncu için güçlü bir rekabetle karşı karşıya. Chelsea durumu yakından takip etmeye devam ederken, Manchester United da teknik direktör Jason Wilcox'un eski Manchester City akademisi oyuncusuna olan uzun süredir devam eden hayranlığı nedeniyle ilgisini sürdürüyor.
Arsenal, Rogers'ı önemli bir transfer olarak görüyor
Arsenal'in Rogers'ı önemli bir transfer hamlesi olarak gördüğü iddia ediliyor. Arteta'nın, İngiltere milli takım oyuncusunu yaratıcılığı ve forvet hattındaki çok yönlülüğü nedeniyle kendi hücum sistemine ideal bir seçim olarak gördüğü bildiriliyor. Öte yandan Villa, onu satmak için acele etmiyor. Unai Emery'nin takımı, Rogers'ı Avrupa ve yerel liglerdeki etkileyici performanslarının ardından hücum yapısının merkezi bir figürü olarak görüyor. Rogers, Avrupa Ligi finalinde takımının Freiburg'u 3-0 yendiği maçta da gol atmıştı.
Artan ilgiye rağmen Villa güçlü konumunu koruyor
Villa'nın Rogers'ın değerini en az 80 milyon sterlin olarak belirlediği düşünülse de, bir teklif savaşı yaşanması halinde nihai transfer bedeli önemli ölçüde artabilir. Birkaç Premier League kulübünün ilgisi ve yurt dışından gelebilecek potansiyel teklifler, fiyatı sonunda 100 milyon sterlin seviyesine itebilir. Rogers'ın merkezde ve kanatlarda oynayabilme yeteneği, Arsenal'in hücumunda daha fazla taktiksel esneklik ve rekabet sağlayacaktır. Onun gelişi, Gabriel Martinelli ve Leandro Trossard gibi mevcut seçenekler üzerinde de baskı yaratabilir.
Transfer yarışı daha da kızışacak
Arsenal'in, Rogers için en önde yer almaya çalışırken görüşmelere devam etmesi bekleniyor. Ancak herhangi bir anlaşma, büyük olasılıkla Aston Villa'nın tutumuna ve rakip kulüplerin ilgilerini artırıp artırmayacaklarına bağlı olacak. Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunu savunurken Şampiyonlar Ligi'nde de güçlü bir mücadele sergilemeyi hedeflediğinden, Arteta kadrosuna üst düzey bir hücum gücü katmaya kararlı görünüyor.