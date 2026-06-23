Arsenal, transfer ücreti konusunda anlaşmaya vararak Leicester’ın genç yeteneğini birçok kulübün rekabetini geride bırakarak kadrosuna kattı

Bu genç oyuncu, ilk olarak o dönemde Leicester’da teknik direktörlüğünü yapan bir Manchester United efsanesinin yönetiminde birinci ligde ilk kez sahneye çıktı. Monga'nın Nisan 2025'teki tarihi ilk maçının ardından Ruud van Nistelrooy şöyle konuştu: "Onun harika niteliklerinin ipuçlarını görebiliyordunuz; o harika bir kanat oyuncusu ve hızlı. Fantastik bir yetenek – harika bir çocuk, bu süreyi hak etti ve umarım daha fazlası da gelir."