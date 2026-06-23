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Jeremy Monga - Leicester 2025-26Getty
Adhe Makayasa

Çeviri:

Arsenal, transfer ücreti konusunda anlaşmaya vararak Leicester’ın genç yeteneğini birçok kulübün rekabetini geride bırakarak kadrosuna kattı

Transfers
J. Monga
Arsenal
Premier Lig
Leicester City
Championship
League One

Arsenal, büyük umutlar vaat eden genç yıldız Jeremy Monga’yı kadrosuna katmak için Leicester City ile milyonlarca sterlinlik bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya vardı. Yeni Premier Lig şampiyonu, Avrupa’nın dört bir yanından gelen rakip kulüplerin ilgisini hızlı bir şekilde bertaraf ederek, yetenekli genç kanat oyuncusunun bir sonraki durağı olarak Kuzey Londra’yı seçmesini sağladı.

  • Arsenal, genç yeteneği kadrosuna kattı

    Mikel Arteta’nın takımı, 16 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 10 milyon sterlinlik bir anlaşmayı sonuçlandırarak yerli rakiplerine bir adım önde başladı. talkSPORT’a göre, Gunners, potansiyel olarak uzun sürebilecek bir tazminat mahkemesi sürecini atlatmak için karmaşık müzakereleri başarıyla sonuçlandırdı. İngiltere U-19 Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, Emirates Stadyumu'nu tercih etmeden önce Manchester United, Leeds United, Newcastle United, Roma, Bayer Leverkusen ve RB Leipzig dahil olmak üzere sekiz farklı takımdan somut teklifler almıştı.


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  • Jeremy Monga & Ruud van NistelrooyGetty

    Eski patronundan övgü

    Bu genç oyuncu, ilk olarak o dönemde Leicester’da teknik direktörlüğünü yapan bir Manchester United efsanesinin yönetiminde birinci ligde ilk kez sahneye çıktı. Monga'nın Nisan 2025'teki tarihi ilk maçının ardından Ruud van Nistelrooy şöyle konuştu: "Onun harika niteliklerinin ipuçlarını görebiliyordunuz; o harika bir kanat oyuncusu ve hızlı. Fantastik bir yetenek – harika bir çocuk, bu süreyi hak etti ve umarım daha fazlası da gelir."

  • Küme düşme tehlikesi altında yaşanan hızlı yükseliş

    Genç oyuncu, henüz 15 yaş 271 gün iken Newcastle karşısında en üst ligdeki ilk maçına çıkarak tarihe geçti; bu performansıyla o dönemde Premier Lig rekorlarında sadece Ethan Nwaneri’nin gerisinde yer aldı. Monga, Ağustos ayında Preston North End'e attığı golle Championship tarihinin en genç golcüsü oldu ve ikinci ligde oynadığı 27 maçta bir gol ve iki asist kaydetti. Ancak, bireysel çabaları kulübün League One'a düşmesini engelleyemedi ve bu da yaz aylarında kaçınılmaz olan ayrılışını hızlandırdı.

  • Jeremy Monga - Leicester 2025-26Getty

    Şimdi ne olacak?

    Midlands’ta yaşanan kaotik bir dönemde dört farklı teknik direktörün emrinde forma giyen Monga, Arsenal’de istikrarlı bir teknik kadro altında çalışmayı dört gözle bekliyor. Kuzey Londra’nın dev kulübü, lig şampiyonluğunu korumayı ve Şampiyonlar Ligi’nde bir adım daha ileri gitmeyi hedeflediği bir başka yoğun sezona hazırlanırken, Monga’nın takıma katılması Arteta’ya kadro derinliği kazandıracak.