Yunanistan Teknik Direktörü Ivan Jovanovic, önlem amacıyla oyuncusunu hemen oyundan çıkarmak için harekete geçtiğini, ancak talimatlarının reddedildiğini açıkladı. Sport24'e konuşan teknik adam, kenardaki sıra dışı diyaloğun detaylarını anlattı.

"Bunu nasıl yönetebilirim, siz söyleyin," diyen Jovanovic sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben onun teknik direktörüyüm, ona çıkmasını söylüyorum ve o da, 'Çıkmıyorum' diyor. Bence bu, herkesin gördüğü bir sahneydi, yakında olanlar da gördü. Ona çıkmasını söyledim, çünkü bir şey hissetmemiş olsaydı bunu yapmayacağından şüphelendim."

Teknik adam, önceliğinin eleme niteliği taşımayan bir maçta hücum oyuncusunun sağlığını korumak olduğunu vurgularken, tamamen uzman görüşüne göre hareket ettiğini belirtti.

"Bir teknik direktör, oyuncu değişiklikleri ve bir oyuncunun şüphelenilen sakatlığıyla ilgili kararları tıbbi görüş olmadan vermez. Doktorlarımız var, üstelik bu konuda çok iyiler," diye ekledi Jovanovic. "Dolayısıyla doktor, bunun, kendisinin ve Christos'un anladığı şekliyle, oyuncunun oyuna devam etmesi için uygun bir durum olmadığını düşündüğünde.

"Elbette ilk olarak teknik direktör olarak oyuncuyu değiştirme kararını almam gerekiyordu, çünkü bu kasla ilgili bir problemdi. Konu kas problemleri olduğunda, doktorlarla birlikte, elimdeki anlık bilgiyle birlikte, ondan hemen çıkmasını istememin nedeni buydu."



