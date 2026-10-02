AFP
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Arsenal, teknik direktörünün oyuncu değişikliği talimatını görmezden bırakan Christos Tzolis'in Yunanistan formasıyla sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından yeni bir sakatlık endişesiyle karşı karşıya kaldı
Uluslar Ligi'ne erken veda
Tzolis, perşembe akşamı Selanik'te Yunanistan'ın Hollanda ile 2-2 berabere kaldığı Uluslar Ligi maçında yalnızca 18 dakika sahada kalabildi. Hücum oyuncusu bacağını tutarak yere düştü ve sahada derhal tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu; gözle görülür şekilde sıkıntılıydı ve yüzünü formasıyla kapattı.
İlk işaretler endişe verici olsa da, Arsenal oyuncusunun fizyoterapistlerin müdahalesinin ardından nispeten rahat hareket ettiği görüldü. Sorunun küçük olduğuna inanan kanat oyuncusu, görünüşe göre oyuna devam etmeye hevesliydi ve bu da milli takım teknik direktörüyle tuhaf bir inatlaşmaya yol açtı.
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Jovanovic, oyuncu değişikliği anlaşmazlığının ayrıntılarını anlattı
Yunanistan Teknik Direktörü Ivan Jovanovic, önlem amacıyla oyuncusunu hemen oyundan çıkarmak için harekete geçtiğini, ancak talimatlarının reddedildiğini açıkladı. Sport24'e konuşan teknik adam, kenardaki sıra dışı diyaloğun detaylarını anlattı.
"Bunu nasıl yönetebilirim, siz söyleyin," diyen Jovanovic sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben onun teknik direktörüyüm, ona çıkmasını söylüyorum ve o da, 'Çıkmıyorum' diyor. Bence bu, herkesin gördüğü bir sahneydi, yakında olanlar da gördü. Ona çıkmasını söyledim, çünkü bir şey hissetmemiş olsaydı bunu yapmayacağından şüphelendim."
Teknik adam, önceliğinin eleme niteliği taşımayan bir maçta hücum oyuncusunun sağlığını korumak olduğunu vurgularken, tamamen uzman görüşüne göre hareket ettiğini belirtti.
"Bir teknik direktör, oyuncu değişiklikleri ve bir oyuncunun şüphelenilen sakatlığıyla ilgili kararları tıbbi görüş olmadan vermez. Doktorlarımız var, üstelik bu konuda çok iyiler," diye ekledi Jovanovic. "Dolayısıyla doktor, bunun, kendisinin ve Christos'un anladığı şekliyle, oyuncunun oyuna devam etmesi için uygun bir durum olmadığını düşündüğünde.
"Elbette ilk olarak teknik direktör olarak oyuncuyu değiştirme kararını almam gerekiyordu, çünkü bu kasla ilgili bir problemdi. Konu kas problemleri olduğunda, doktorlarla birlikte, elimdeki anlık bilgiyle birlikte, ondan hemen çıkmasını istememin nedeni buydu."
Arsenal'ın artan sakatlık endişeleri
Tzolis sonunda geri adım attı, bir kornerde savunmaya gelmeyi tercih etti ve ancak daha sonra kulübeye yöneldi. Jovanovic ise sorunun ciddiyeti konusunda iyimserliğini koruyor ve şöyle diyor: "Bugün ne kadar hasar oluştuğunu bilmiyoruz ama bunun sadece bir kas seğirmesi, geçici bir şey olmasını umuyordum."
Bu olay, Arteta'nın kadrosu için can sıkıcı geçen milli ara dönemini daha da zorlaştırdı. Kai Havertz de Hollanda maçında bir darbe aldı ve kuzey Londra'daki sağlık ekibinin iş yükünü artırdı.
Bu arada kulüp kaptanı Martin Odegaard, Portekiz'le oynanan maç sırasında Bernardo Silva'nın sert müdahalesine maruz kaldı. Arsenal adına sevindirici olan ise Norveçli oyun kurucunun bu müdahalenin ardından oyuna devam etmesi ve perşembe akşamı Norveç'e karşı forma giymesinde bir engel görülmemesiydi.
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Arteta için gergin bekleyiş
Tzolis'in, Yunanistan'ın bu hafta sonu Almanya'ya karşı oynayacağı UEFA Uluslar Ligi sınavını kaçırması bekleniyor. Kanat oyuncusu, kas hasarının tam boyutunu belirlemek için büyük olasılıkla ileri tetkiklerden geçecek.
Arsenal, iç saha futbolunun yeniden başlamasına hazırlanırken olumlu haberler almayı umacak. Yoğun bir maç takvimi yaklaşırken, Arteta'nın kilit oyuncularını uzun süreli tedavi süreçlerine kurban vermeye tahammülü yok.
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