Arsenal, pazar günü City Ground'da Nottingham Forest ile karşılaşmaya hazırlanırken Havertz'in bir kez daha hücum hattında görev alması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligdeki her maça ilk 11'de başladı. İlk üç maçında iki gol attıktan sonra ise beş maçlık gol hasreti yaşadı.

Son dönemde gol atamamasına rağmen Arteta, eski Chelsea oyuncusunu Gyokeres'e tercih etmeyi sürdürüyor. 2025'te Sporting CP'den 60 milyon sterlin karşılığında gelen İsveçli millî futbolcu, Premier League'de yeterince süre alamamaktan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyor ve kendisini mevcut taktik düzenden kopuk hissediyor.

Gyokeres, ilk sezonunda 21 golle etkileyici bir performans sergiledi ancak düzenli olarak ilk 11'de yer bulamaması nedeniyle sezon ortasında ayrılmanın yollarını arıyor. Arsenal'in yazın Julian Alvarez'i kadrosuna katmaya çalışmasının ardından bir başka yıldız forvet transferine yönelik ısrarlı ilgisinin de Gyokeres'in huzursuzluğunu artırdığı bildiriliyor.



