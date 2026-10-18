Getty Images Sport
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Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Viktor Gyokeres'in yaşadığı zorluklar sürerken Kai Havertz'in futbol zekâsını övdü ve Alman oyuncunun 30 gol atan bir forvete dönüşebileceğini söyledi
Gyokeres ayrılmayı düşünürken Havertz tercih ediliyor
Arsenal, pazar günü City Ground'da Nottingham Forest ile karşılaşmaya hazırlanırken Havertz'in bir kez daha hücum hattında görev alması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligdeki her maça ilk 11'de başladı. İlk üç maçında iki gol attıktan sonra ise beş maçlık gol hasreti yaşadı.
Son dönemde gol atamamasına rağmen Arteta, eski Chelsea oyuncusunu Gyokeres'e tercih etmeyi sürdürüyor. 2025'te Sporting CP'den 60 milyon sterlin karşılığında gelen İsveçli millî futbolcu, Premier League'de yeterince süre alamamaktan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyor ve kendisini mevcut taktik düzenden kopuk hissediyor.
Gyokeres, ilk sezonunda 21 golle etkileyici bir performans sergiledi ancak düzenli olarak ilk 11'de yer bulamaması nedeniyle sezon ortasında ayrılmanın yollarını arıyor. Arsenal'in yazın Julian Alvarez'i kadrosuna katmaya çalışmasının ardından bir başka yıldız forvet transferine yönelik ısrarlı ilgisinin de Gyokeres'in huzursuzluğunu artırdığı bildiriliyor.
- Mark Pain
Arteta, Havertz'in “üst düzey zihniyetini” övdü
Arteta, Havertz’e desteğinde kararlı. Arsenal Teknik Direktörü, düzenli forma şansı bulması hâlinde forvetin 30 gol barajına ulaşabileceğine inanıyor. Arteta, Alman oyuncunun olağanüstü taktik anlayışını düzenli olarak ilk 11’de yer almasının başlıca nedenlerinden biri olarak gösterdi.
Arteta, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu yeteneğe sahip. O bölgede oynamasının ve onu transfer etmemizin nedeni de bu. Yeterince maça çıkıp yeterince aksiyona girmesi gerekiyor. Bu fırsatı ona verirseniz bunu başarabileceğine gerçekten inanıyorum.
“Futbol zekâsı bambaşka. Her şeyi çok hızlı kavrıyor ve bilgiyi muhtemelen takımdaki herkesten daha iyi analiz edebiliyor. Özellikle bir forvetten söz ederken bunu söylemek kolay değil.” dedi.
Havertz’in sakatlıklarla geçen önceki sezonun ardından toparlanmasına da değinen Arteta, şunları söyledi: “Geçen sezon uzun süre sahalardan uzak kaldı. En üst seviyeye geri dönmek kolay değil ve zaman alabilir. Ancak Kai bunu sezon öncesi hazırlık döneminden itibaren neredeyse hemen başardı. Şaşırmadım çünkü mentalitesi üst düzey. Ona çok değer veriyorum.”
Gol bulmakta zorlanmasına rağmen Gyokeres'e destek
Havertz teknik direktörün güvenini kazanırken Gyokeres kadroda iyice geri plana düşmüş durumda. 28 yaşındaki oyuncu, salı günü Lille ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında nadir gelen bir ilk 11 şansı buldu ancak etkili olamayınca ikinci yarıda oyundan çıkarıldı. Bu sezon kulüp formasıyla çıktığı yedi maçta gol atamazken son dönemde millî takımda dört gol kaydetti.
Gyokeres'in oynama süresindeki hızlı düşüşün ardından İsveçli oyuncunun özgüvenine ilişkin bir soru yöneltilen Arteta, forvetin özverisini savundu.
Arteta, “Bu çok kişisel bir soru. Bana gösterdiği şey, gelişmek ve takıma yardımcı olmak için inanılmaz bir istek, kararlılık ve çalışma azmi. Viktor, mevkisi ne olursa olsun, gol atsa da atmasa da her gün böyle. Bu yüzden oynamak için her zaman bir seçenek.
“Ona elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok iyi anları oluyor ama farkı çok küçük ayrıntılar belirliyor. Gol atıp atmaması da ona ilişkin değerlendirmeleri değiştiriyor,” dedi.
- Getty Images Sport
Arsenal'ın hücum hattını bundan sonra neler bekliyor?
Arsenal şimdi Forest karşısındaki lig maçına odaklanıyor. Havertz, yoğun maç takvimi içinde beş maçlık gol hasretine son vererek teknik direktörünün kendisinden yüksek beklentilerini karşılamak istiyor.
Hafta sonrasına bakıldığında ise Arsenal yönetimini ocak transfer dönemi öncesinde yaklaşan bir ikilem bekliyor. Gyokeres ayrılmak isterken Avrupa genelindeki kulüpler de oyuncunun transfer durumunu takip ediyor. Bu nedenle, kuzey Londra ekibinin hücum hattına yapacağı takviyelere kaynak sağlamak üzere iki tarafın da yararına olacak bir kış transferi gerçekleşebilir.
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