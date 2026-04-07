Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, videonun viral olmasının ardından kalemlerle yapılan tuhaf antrenman çalışmasını açıkladı

Arteta, daha önce takımına motivasyon mesajları iletmek için ampuller ve profesyonel yankesiciler kullanmış olmasıyla tanınan, alışılagelmişin dışındaki düşünce tarzıyla ünlü bir isim. Son yöntemine yönelik kamuoyundaki merakına rağmen, 44 yaşındaki teknik direktör kalemlerin ardındaki somut mecazi anlamı açıklamakta isteksiz davrandı ve bunun yerine takımın birliği gibi daha geniş kapsamlı bir hedefe odaklanmayı tercih etti.

Sporting maçı öncesinde konuşan Arteta, şunları söyledi: “Paniklemek yerine, böyle bir durum olduğunda neden olduğunu anlayın ve netlik sağlayın. Her zaman bir soru işareti olacaktır, hepsi bu. Şimdiki anı yaşamalısınız, her gün bunu ortaya koymalısınız. Bu, belirlediğimiz standarttır ve kimliğimizin bir parçasıdır; bu futbol kulübünün bir parçasıdır. Bir antrenman seansında farklı unsurlar bulunmalıdır. Ve bu, verdiğimiz mesajlarla ve aramızda yaptığımız uzlaşmalar ve taahhütlerle ilgili olmalıdır.”