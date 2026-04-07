Adhe Makayasa

Çeviri:

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, videonun viral olmasının ardından kalemlerle yapılan tuhaf antrenman çalışmasını açıkladı

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, oyuncularının top sürerken parmaklarının arasında kalem dengelemeyi gösteren görüntüler internette hızla yayılmasının ardından, son dönemdeki alışılmadık antrenman yöntemlerini savundu. İspanyol teknik adam, bu benzersiz egzersizlerin, takımın son dönemdeki ulusal kupa hayal kırıklıklarını geride bırakma çabası kapsamında, kadro içinde netlik ve bağlılığı artırmak amacıyla tasarlandığını vurguluyor.

  • Arteta’nın kalem tutma çalışması

    Arsenal'in London Colney antrenman sahasından ortaya çıkan görüntülerde, takımın yıldız oyuncularının gruplar halinde çalışarak topun kontrolünü elinde tutmaya ve aynı anda parmak uçlarında tuttukları kalemleri düşürmemeye çalıştıkları görülüyor. Bu sıra dışı antrenman, Arsenal'in Lizbon'da Sporting CP ile oynayacağı hayati Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı için hazırlık yaparken gerçekleştirildi. Bu antrenman, teknik direktörün sezonun yüksek baskı altındaki dönemlerinde oyuncularının zihinsel olarak formda kalmalarını sağlamak amacıyla uyguladığı bir dizi sıra dışı psikolojik ve fiziksel zorlamanın en son örneği.


    Panik yerine netlik

    Arteta, daha önce takımına motivasyon mesajları iletmek için ampuller ve profesyonel yankesiciler kullanmış olmasıyla tanınan, alışılagelmişin dışındaki düşünce tarzıyla ünlü bir isim. Son yöntemine yönelik kamuoyundaki merakına rağmen, 44 yaşındaki teknik direktör kalemlerin ardındaki somut mecazi anlamı açıklamakta isteksiz davrandı ve bunun yerine takımın birliği gibi daha geniş kapsamlı bir hedefe odaklanmayı tercih etti.

    Sporting maçı öncesinde konuşan Arteta, şunları söyledi: “Paniklemek yerine, böyle bir durum olduğunda neden olduğunu anlayın ve netlik sağlayın. Her zaman bir soru işareti olacaktır, hepsi bu. Şimdiki anı yaşamalısınız, her gün bunu ortaya koymalısınız. Bu, belirlediğimiz standarttır ve kimliğimizin bir parçasıdır; bu futbol kulübünün bir parçasıdır. Bir antrenman seansında farklı unsurlar bulunmalıdır. Ve bu, verdiğimiz mesajlarla ve aramızda yaptığımız uzlaşmalar ve taahhütlerle ilgili olmalıdır.”

  • Sezonu sıfırlama

    Premier Lig lideri, moral bozucu bir Carabao Kupası finali yenilgisi ve FA Kupası'ndan elenmesinin ardından kritik bir dönemeçle karşı karşıya; bu nedenle, bu yaratıcı antrenmanların zamanlaması özellikle önem kazanıyor. Arteta, ligde dokuz puanlık liderliklerini Avrupa kupaları hedefleriyle dengelerken, sezonun rayından çıkmaması için kimlik duygusunu korumak konusunda büyük önem taşıdığına inanıyor. Kalemlerin kullanımı konusunda ısrarla sorulduğunda teknik direktör, “Bu konu soyunma odasında kalır” diye ekledi.

    Avrupa için hayati önem taşıyan sınav

    Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş iç saha maçını da kazanan Sporting karşısında zorlu bir görevle karşı karşıya. Gunners, Portekiz'deki kötü geçmiş performansını aşmak zorunda. Takım, Avrupa kupalarında Portekiz takımlarına karşı deplasmanda hiç galibiyet alamadı (4 beraberlik, 2 mağlubiyet) ve en son 2024'te FC Porto'ya 1-0 yenilmişti. Lizbon'a yapılacak bu seyahat, sadece 12 gün sonra Etihad Stadyumu'nda oynanacak ve şampiyonluğu belirleyebilecek maç öncesinde yüksek riskli bir hazırlık niteliğinde.

