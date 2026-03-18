Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, orta saha oyuncusu Eberechi Eze'nin "büyülü anını" övüyor ve Eze ile takım arkadaşları arasındaki "uyumu" vurguluyor
Eze ve Rice, Arsenal'i bir üst tura taşıdı
Arsenal, Eze ve Declan Rice'ın golleriyle Bundesliga devini toplamda 3-1 mağlup ederek Avrupa'da zafer arayışını sürdürdü. Emirates Stadyumu'nda maçın başlangıcından itibaren üstünlüğü elinde tutan Topçular, Leverkusen'in dirençli savunması ve Janis Blaswich'in muhteşem kaleci performansı karşısında zor anlar yaşadı. Skoru açan ve ev sahibi taraftarların gerginliğini gideren, Eze'nin sergilediği bireysel bir ustalık oldu.
Arteta, Eze'nin olağanüstü etkisini övüyor
Maçın bitiminden sonra konuşan Arteta şunları söyledi: “Maça çok iyi başladık ve her yönden rakibe tehdit oluşturduk. Rakip kalecisi takımını oyunda tuttu ve öne geçebilmemiz için Ebs’ten sihirli bir an beklememiz gerekti. İkinci yarıda ise Declan’ın hareketi bize maçı kazanma fırsatı verdi ve üçüncü golü atmamız gereken dört ya da beş pozisyon yakaladık. Ancak genel olarak galibiyeti ve çeyrek finale yükselmeyi sonuna kadar hak ettik.”
Eze, yaz aylarında Emirates'e transfer olduğundan beri Arsenal'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve teknik direktörü, orta saha oyuncusunun yeni takım arkadaşlarıyla uyum sağladıkça daha da iyiye gittiğine inanıyor. Teknik direktör, İngiltere milli takım oyuncusunun formunun anahtar faktörlerinin fiziksel kondisyonu ve ritmi olduğunu hemen vurguladı.
Arteta şunları ekledi: "Ebs her üç günde bir oynuyor, ritmi var, oyuncularla uyumu var ve bu [gol] onun burada olmasının nedeni. Hepsiyle bir uyum kuruyor ve maçlarda önemli anlar yaratmaya başladığınızda bu, özgüveninizi artırıyor. Declan muhteşemdi, o ve tüm takım - her topa girişleri ve gösterdikleri tutku olağanüstü."
Wembley'deki karşılaşma öncesinde sakatlık endişesi giderildi
Kutlamalara rağmen, ikinci yarıda Eze'nin ayak bileğinde bir sorun şüphesi nedeniyle tedavi görmesi gerektiğinde kısa süreli bir endişe yaşandı. Pazar günü Manchester City ile oynanacak Carabao Kupası finali yaklaşırken, Arsenal taraftarları yıldız oyuncunun Kai Havertz ile değiştirilmesi üzerine nefeslerini tuttular; ancak oyuncu kendisi bu endişeleri gidermek için harekete geçti.
Maçtan sonra sakatlığı sorulan Eze, TNT Sports'a şunları söyledi: "Evet, iyiyim. İyileşeceğim." Orta saha oyuncusu, bu muhteşem golü kariyerinin en önemli anlarından biri olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, böyle bir gol atmayı hayal edebilirdim mi bilmiyorum. Güzel bir goldu, sadece şut çekme fırsatı gördüm ve bugün işe yaradığı için Tanrı'ya şükrediyorum. Kesinlikle özel bir goldu, uzun süre hatırlayacağım."
Çeyrek final yolunda ilerlerken ilk dörtlü zafer hedefi ufukta beliriyor
Arsenal, toplamda 3-1'lik galibiyetinin karşılığında, Norveçli sürpriz takım Bodo/Glimt'i şok bir geri dönüşle eleyen Sporting CP ile çeyrek finalde karşılaşacak. Avrupa'daki rüya devam ederken, öncelikli hedef artık ligde kupa kazanmaya kayıyor. Gunners, bu hafta sonu altı yıllık kupa hasretine son vermek istiyor. Pep Guardiola'nın takımına karşı oynayacakları Carabao Cup finalinde, bu sezon tarihi bir dörtlü kupayı kazanma yolunda ilk adımı atabilirler.
