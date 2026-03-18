Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, orta saha oyuncusu Eberechi Eze'nin "büyülü anını" övüyor ve Eze ile takım arkadaşları arasındaki "uyumu" vurguluyor

Maçın bitiminden sonra konuşan Arteta şunları söyledi: “Maça çok iyi başladık ve her yönden rakibe tehdit oluşturduk. Rakip kalecisi takımını oyunda tuttu ve öne geçebilmemiz için Ebs’ten sihirli bir an beklememiz gerekti. İkinci yarıda ise Declan’ın hareketi bize maçı kazanma fırsatı verdi ve üçüncü golü atmamız gereken dört ya da beş pozisyon yakaladık. Ancak genel olarak galibiyeti ve çeyrek finale yükselmeyi sonuna kadar hak ettik.”

Eze, yaz aylarında Emirates'e transfer olduğundan beri Arsenal'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve teknik direktörü, orta saha oyuncusunun yeni takım arkadaşlarıyla uyum sağladıkça daha da iyiye gittiğine inanıyor. Teknik direktör, İngiltere milli takım oyuncusunun formunun anahtar faktörlerinin fiziksel kondisyonu ve ritmi olduğunu hemen vurguladı.

Arteta şunları ekledi: "Ebs her üç günde bir oynuyor, ritmi var, oyuncularla uyumu var ve bu [gol] onun burada olmasının nedeni. Hepsiyle bir uyum kuruyor ve maçlarda önemli anlar yaratmaya başladığınızda bu, özgüveninizi artırıyor. Declan muhteşemdi, o ve tüm takım - her topa girişleri ve gösterdikleri tutku olağanüstü."